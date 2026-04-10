Vincent Kompany, Bayern Münih oyuncularının teknik direktörlerine şarkı söylerken, 40. yaş günü kutlamalarından neden uzak durduğunu açıklıyor

Birçok kişi böyle önemli bir yaş için görkemli bir kutlama planlarken, eski Manchester City kaptanı, Cumartesi günü St. Pauli ile oynanacak Bundesliga maçı yaklaşırken, kafasında en son akla gelen şeyin bir parti olduğunu açıkça belirtti.

Kutlama planları olup olmadığı sorulduğunda, Kompany bu önemli gününde basının karşısına çıkarak şöyle yanıt verdi: "Kısa cevap, hayır. Eğer sürpriz olacaksa, bunun sorumluluğunu üstlenemem..." Ayrıca, bu özel güne rağmen olayları sade tutmak istediğini esprili bir şekilde dile getirdi. Şöyle dedi: "Doğum günümle ilgili olabilecek her şeyi bir şekilde önlemeye çalışıyorum. Şu anda önceliklerimize odaklanmış durumdayız. Elbette keyif alıyorum ve kendimi genç hissediyorum, bu da şu anda hoş bir duygu, ancak bu hafta yaşayacak yeterince duygu var."

Bir gala düzenlemeye isteksiz olmasına rağmen, Kompany, günün antrenmanı bittiğinde çok küçük bir keyif için zaman ayırabileceğini itiraf etti. "Belki bu akşam bir kadeh kırmızı şarap. Ama önce, yapmamız gereken çok iş var." diye ekledi teknik direktör.