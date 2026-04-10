Vincent Kompany, Bayern Münih oyuncularının teknik direktörlerine şarkı söylerken, 40. yaş günü kutlamalarından neden uzak durduğunu açıklıyor
Bayern "öncelik modunda" olduğu için parti yapmaya vakit yok
Birçok kişi böyle önemli bir yaş için görkemli bir kutlama planlarken, eski Manchester City kaptanı, Cumartesi günü St. Pauli ile oynanacak Bundesliga maçı yaklaşırken, kafasında en son akla gelen şeyin bir parti olduğunu açıkça belirtti.
Kutlama planları olup olmadığı sorulduğunda, Kompany bu önemli gününde basının karşısına çıkarak şöyle yanıt verdi: "Kısa cevap, hayır. Eğer sürpriz olacaksa, bunun sorumluluğunu üstlenemem..." Ayrıca, bu özel güne rağmen olayları sade tutmak istediğini esprili bir şekilde dile getirdi. Şöyle dedi: "Doğum günümle ilgili olabilecek her şeyi bir şekilde önlemeye çalışıyorum. Şu anda önceliklerimize odaklanmış durumdayız. Elbette keyif alıyorum ve kendimi genç hissediyorum, bu da şu anda hoş bir duygu, ancak bu hafta yaşayacak yeterince duygu var."
Bir gala düzenlemeye isteksiz olmasına rağmen, Kompany, günün antrenmanı bittiğinde çok küçük bir keyif için zaman ayırabileceğini itiraf etti. "Belki bu akşam bir kadeh kırmızı şarap. Ama önce, yapmamız gereken çok iş var." diye ekledi teknik direktör.
Takım tarafından serenat yapıldı
Ancak kulüp, bu günü tamamen göz ardı etmedi. Sabahki basın toplantısının ardından Bayern, sürpriz olarak oyuncu kantininde geleneksel Weisswurst kahvaltısı düzenledi. Takım, saat 11'de bir araya gelerek teknik direktörlerine "Happy Birthday" şarkısını söyledi; oyuncular da bu anı yüksek sesle alkışlayarak ve tezahürat yaparak kutladı.
Her zaman profesyonel davranan Kompany, takımına kısa bir teşekkür konuşması yaptı, ancak hemen ardından konuyu taktik hazırlıklara çevirdi. Futbol takviminin en yoğun dönemine denk gelen doğum günlerine alışkın olduğunu belirten Kompany, "Buna alışkınım, hayatım boyunca doğum günlerimi yarı finallerde, çeyrek finallerde kutladım, ister İngiltere'de ister burada olsun" dedi.
Yönetim kademesinden büyük övgü
Bu dönüm noktası, Bayern yönetiminin kalbini kısa sürede kazanan Kompany için profesyonel açıdan başarılı bir döneme denk geliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Real Madrid’e karşı alınan büyük galibiyetin ardından, Bayern CEO’su Jan-Christian Dreesen teknik direktörü överek şöyle dedi: “Vincent, hepimiz sana büyük bir minnettarlık borçluyuz. Takımı rakibe, maça ve bu stadyuma mükemmel bir şekilde hazırladın.”
Tarihi bir rekoru kovalıyor
Kompany için en güzel hediye, Cumartesi öğleden sonra bir Bundesliga rekoru şeklinde gelebilir. Bayern, St. Pauli karşısında bir gol atarsa 1971-72 sezonundaki 101 gol rekoruna eşitlenecek; iki gol atarsa ise tarihte yeni bir rekor kırmış olacak. Ancak Kompany, bireysel ya da takım başarılarının etkisine kapılmamakta kararlı.
"En önemli şey 3 puan. St. Pauli'ye büyük saygı duyuyorum. Bu yüzden gol rekorlarından bahsetmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çok iyi savunma yapıyorlar. St. Pauli ile oynadığımız son maçlara bakarsanız, bizim için her zaman inanılmaz derecede zor olduğunu görürsünüz. Çok iyi savunma yapıyorlar, bazen neden ligin alt sıralarında olduklarını anlamak zor. St. Pauli ile beş veya altı sıra üstünde yer alan takımlar arasında pek bir fark yok," diye konuştu.
St. Pauli ile oynanacak bu iç saha maçının ardından Bayern'in dikkati hızla Avrupa sahnesine dönecek. Takım, 15 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid'i kendi sahasında ağırlayacak.