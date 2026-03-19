Vincent Kompany, Bayern Münih'in yıldızının Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir şekilde kilometre taşına ulaşmasıyla Harry Kane'in "inanılmaz" golünü "açıklayamıyor"

İngiltere kaptanı Çarşamba gecesi tarih kitaplarına adını yazdırdı ve Bayern Münih'i çeyrek finale taşıyan iki golü kusursuz bir şekilde attı. Skoru açan penaltıyı kendine özgü bir vuruşla gole çevirdikten sonra Kane, muhteşem bir ikinci gol atarak Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 50 gole ulaştı.

Bu başarıyla 31 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü 10 oyuncusu listesinde Arsenal efsanesi Henry ve Liverpool yıldızı Mohamed Salah ile aynı seviyeye geldi. Alman devi, İtalyan rakibini ezip geçerek toplamda 10-2'lik olağanüstü bir galibiyet elde ettiği gece, sahada tam bir hakimiyet kurdu.