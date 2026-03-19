Vincent Kompany, Bayern Münih'in yıldızının Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir şekilde kilometre taşına ulaşmasıyla Harry Kane'in "inanılmaz" golünü "açıklayamıyor"
Kane, Atalanta'yı ezip geçerken Henry'ye yetişti
İngiltere kaptanı Çarşamba gecesi tarih kitaplarına adını yazdırdı ve Bayern Münih'i çeyrek finale taşıyan iki golü kusursuz bir şekilde attı. Skoru açan penaltıyı kendine özgü bir vuruşla gole çevirdikten sonra Kane, muhteşem bir ikinci gol atarak Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 50 gole ulaştı.
Bu başarıyla 31 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların en golcü 10 oyuncusu listesinde Arsenal efsanesi Henry ve Liverpool yıldızı Mohamed Salah ile aynı seviyeye geldi. Alman devi, İtalyan rakibini ezip geçerek toplamda 10-2'lik olağanüstü bir galibiyet elde ettiği gece, sahada tam bir hakimiyet kurdu.
Kompany, 'inanılmaz' kaptanını övüyor
Bayern teknik direktörü, baldır sakatlığı nedeniyle önceki iki maçta yedek kulübesinde kalan Kane’in ilk on birde yer aldıktan hemen sonra gol atabilme yeteneğine hayran kaldı.
Bulinews'in aktardığına göre Kompany, "Harry Kane inanılmaz. Sakatlığından yeni döndü ve ikinci golünü kelimelerle anlatamıyorum bile" dedi. "Hareketleri inanılmaz, dünya klasında. Onunla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz."
Bayern ruhunu korumak
Bayern'in pes etmeyen tutumu, Kompany'nin görev süresinin şimdiye kadarki en belirgin özelliği oldu ve eski Manchester City kaptanı, maçın sonucu çoktan belli olmuşken bile takımının gol arayışını sürdürmesinden büyük memnuniyet duydu. Kompany, skor ne olursa olsun yüksek standartlarını korumak konusunda tribünlerdeki taraftarlara karşı bir sorumlulukları olduğunu vurguladı.
Kompany, kulübün performansını değerlendirirken, "Oyuncularımın sergilediği performanstan her zaman gurur duyuyorum. İyi oynuyorlar, gol atıyorlar ve asla pes etmiyorlar" dedi. "Ayrıca taraftarları da düşünüyorlar ve her zaman iyi bir gösteri sunmak istiyorlar. Kulüp için güzel bir gündü."
Real Madrid'de büyük bir transfer haberi ufukta
Bayern’in kusursuz bitiriciliğinin ödülü, Real Madrid ile oynanacak heyecan verici bir çeyrek final karşılaşması. 15 kez şampiyon olan bu takımla karşılaşmak Kompany için zorlu bir sınav olacak, ancak teknik direktör, takımının İspanyol devinin tarihinden korkmayacağını vurguluyor. O, bu iki Avrupa kulübü arasındaki karşılaşmanın bu sezonun dönüm noktası olacağına inanıyor.
“Real Madrid'de her şey büyük, ama Bayern Münih'te de öyle. Her iki kulübün de tarihi muazzam - bu çok özel bir şey olacak,” diye ekledi. “Dürüst olmak gerekirse, Real Madrid ne kadar yüksek seviyede olursa, o kadar iyi oynuyor. Maçın sonucu ne olursa olsun, böyle bir rakiple karşılaştığınızda, oyuncular ve takım olarak fikirlerinizi hayata geçirebileceğinize ve nihayetinde başarılı olabileceğinize inanmanız gerekir. Bizde bu inanç var.”
Reklam