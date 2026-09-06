Kane ve Olise'in yedek bırakılması yönündeki taktik karar, özellikle konuk ekip Veltins-Arena'da kilidi açmakta zorlanırken şaşkınlık yarattı. Devre arasında Nathaniel Brown'ın yerine oyuna giren Kane, uzak mesafeden çıkardığı ve üst köşeye gidecek gibi görünen sert şutla maçın sonlarında galibiyeti neredeyse getirecekti. Ancak Lorius Karius buna izin vermedi ve topu üstten kornere çeldi. Olise de oyuna girdikten kısa süre sonra dar açıdan kaleciyi yoklayarak gole yaklaştı; ikinci yarıda Lennart Karl'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Son düdüğün ardından medyaya konuşan Belçikalı teknik adam, gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Michael ve Harry ile ilgili karar tamamen rasyoneldi. İkisi de Dünya Kupası'nın ardından tatillerinden çok ama çok geç döndü. Öyle hemen çıkıp da, ‘90 dakika, 90 dakika, 90 dakika oynarsın’ diyebileceğiniz bir durum değil. Osnabrück'teki kupa maçı da enerji götürdü. Bu oyuncuların üzerine her zaman bu kadar tam yük bindiremezsiniz."