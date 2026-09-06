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Vincent Kompany, Bayern Münih'in tarihi 59 maçlık gol serisi sert şekilde sona ererken Harry Kane'i Schalke karşısında yedek bırakma kararını savundu
Kompany, golsüz beraberliğe rağmen rotasyon politikasını savundu
Kane ve Olise'in yedek bırakılması yönündeki taktik karar, özellikle konuk ekip Veltins-Arena'da kilidi açmakta zorlanırken şaşkınlık yarattı. Devre arasında Nathaniel Brown'ın yerine oyuna giren Kane, uzak mesafeden çıkardığı ve üst köşeye gidecek gibi görünen sert şutla maçın sonlarında galibiyeti neredeyse getirecekti. Ancak Lorius Karius buna izin vermedi ve topu üstten kornere çeldi. Olise de oyuna girdikten kısa süre sonra dar açıdan kaleciyi yoklayarak gole yaklaştı; ikinci yarıda Lennart Karl'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
Son düdüğün ardından medyaya konuşan Belçikalı teknik adam, gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Michael ve Harry ile ilgili karar tamamen rasyoneldi. İkisi de Dünya Kupası'nın ardından tatillerinden çok ama çok geç döndü. Öyle hemen çıkıp da, ‘90 dakika, 90 dakika, 90 dakika oynarsın’ diyebileceğiniz bir durum değil. Osnabrück'teki kupa maçı da enerji götürdü. Bu oyuncuların üzerine her zaman bu kadar tam yük bindiremezsiniz."
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Tarihi gol serisi sona erdi
Bu sonuç, Rekordmeister için küçük bir aksilikten çok daha fazlasıydı; hücum verimliliğinde gerçekten dikkat çekici bir dönemin sonunu işaret etti. Bayern, Gelsenkirchen deplasmanından önce üst üste 59 resmi maçta ağları sarsmayı başarmıştı. Bu inanılmaz seri, Temmuz 2025'e uzanıyordu; o tarihte Kulüpler Dünya Kupası'nda Paris Saint-Germain'e 2-0 yenilmişlerdi. Loris Karius'u geçemeyen Bayern'in 59 resmi maçlık gol atma serisi, sonunda
Maçın yapısını ve rekoru uzatma fırsatının kaçmasını değerlendiren Kompany, takımının derinde savunma yapan bir rakibi çözmek için gereken sürekli yoğunluktan yoksun olduğunu söyledi. Teknik adam şu ifadeleri kullandı: “Her maçın kendi hikayesi vardır. Bizim hikayemiz, gol atamamamız ve rakibin şut çekmeden evine dönmesiydi. Ama bu, Schalke'den hiçbir şey eksiltmemeli. Bunun gibi maçları defalarca gördüm. Böyle savunmalara karşı kırılmaları için 90 dakika boyunca baskı kurmanız gerekir. Bugün bunu tam olarak başaramadık çünkü oyunun temposunu birkaç kez düşürdük."
Karius, kahramanca performansıyla Bayern'in kâbusu oldu
Bayern'in rotasyonu önemli bir tartışma konusu olsa da, sahadaki asıl hikâye şüphesiz Karius'un performansıydı. Kariyerini Bundesliga'da yeniden inşa eden Alman file bekçisi, şampiyonu durdurmak için dünya çapında bir dizi kurtarış yaptı. Kompany de ev sahibini inatçı savunma performansı nedeniyle hızlıca tebrik etti; atmosferin ve savunma disiplininin zorlu bir gece yaşattığını kabul etti.
Bayern teknik direktörü, “Duygu ve tutkuyla dolu güzel bir futbol maçıydı” dedi. “Ayrıca her zaman özel bir şeyin olması gereken çok sayıda savunma pozisyonu da vardı. Schalke bunu bu akşam başardı, bu yüzden tebrikler. Harika iş çıkardılar ve her şeylerini verdiler. Bunu görebiliyordunuz."
- Getty Images Sport
Ligdeki puan kaybının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
Bayern'ın yurt içindeki hayal kırıklığı üzerinde durup düşünmek için fazla zamanı yok, çünkü Avrupa sahnesi onları bekliyor. Alman şampiyonu, gelecek hafta Avrupa serüvenine başlamaya hazırlanıyor ve burada golsüz biten bu beraberliğin anılarını silmeye çalışacak. Allianz Arena, perşembe günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak ve bu da Kompany'nin ekibine, Bundesliga maçlarına dönmeden önce gol yollarındaki etkinliğini yeniden bulma ve Şampiyonlar Ligi yolculuğuna olumlu bir başlangıç yapma konusunda anında bir fırsat sunacak.
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