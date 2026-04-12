Vincent Kompany, Bayern Münih'in St. Pauli maçında forvetinin sahada olmamasının nedenini açıklarken, Harry Kane'in Real Madrid'e attığı golün ardından "bazı tepkiler hissettiğini" söyledi
Kompany, Kane'in iş yükünü yönetiyor
Bavyeralılar Bundesliga'da rekor kıran gol serisini sürdürürken, İngiltere kaptanı Millerntor Stadyumu'nda dikkat çeken bir eksiklikti. 32 yaşındaki forvet, takım arkadaşlarının beş yıldızlı bir performansla rakibini paramparça etmesini yedek kulübesinden izledi. Bu karar, özellikle Kane'in İspanyol devleriyle karşılaşmak üzere hafif bir sakatlıktan yeni dönmüş olması nedeniyle bazıları için sürpriz oldu. Belçikalı teknik direktör, Çarşamba gecesi oynanacak ve çok şeyin belirleneceği rövanş maçı öncesinde yıldız forvetini korumaya kararlı.
- AFP
Real Madrid maçı sonrası yaşanan fiziksel tepkiler
Eski Tottenham oyuncusunun form durumu, Bayern’in bu sezon Avrupa’da kupa kazanma umutları açısından hâlâ hayati önem taşıyor. Sky Germany’ye konuşan Kompany, Kane’in hafta ortasında oynanan Avrupa maçı sonrasında yüzde 100 performans gösteremediğini kabul etti.
Kompany, "Onu dinlendirmek doğru kelime olmayabilir. Harry, Real Madrid maçından sonra bazı rahatsızlıklar hissetti, ancak bir sonraki maç için ciddi bir durum değil" dedi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynama konusunda güvence
Forvetin hissettiği "sancılara" rağmen Kompany, Kane'in rövanş maçını kaçırabileceğine dair endişeleri hemen hafifletmeye çalıştı. Bayern'in teknik direktörü, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında yarı finale yükselme hedefiyle, takımının yıldız oyuncusunun forvet hattını yönetmesini planlıyor.
Kompany şunları söyledi: "Onunla ilgili gereksiz riskler almamalıyız. [Bernabeu'da] 90 dakika boyunca oynaması harikaydı. Bir sonraki maçta 120 dakika oynamak zorunda kalabiliriz, kim bilir. Umarım olmaz, ama bu tür mantıklı kararlar almak zorundayız."
Gözler Allianz Arena'ya dönüyor
Daha önce onu engelleyen sorunlar, Kane'in forvet hattını sürüklemesine engel olmadı ve Bayern, bu hafta Allianz Arena'da da onun yine takımın hücumunun odak noktası olacağından emin. Bu sezon Bundesliga'da attığı 31 golle Kane, kulübün hem ulusal hem de Avrupa kupalarını kovalarken Kompany'nin elindeki en ölümcül silah olmaya devam ediyor. Nicolas Jackson, Hamburg maçında onun yerini başarıyla doldurmuş olsa da, Kane'in dönüşü Real Madrid'e karşı oynanacak rövanş maçı için hayati önem taşıyacak.