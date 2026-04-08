Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kompany-ViniciusGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Çeviri:

Vincent Kompany, Bayern Münih'in Real Madrid'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Vinicius Junior'a yönelttiği övgülerle sürpriz yaptı

Vincent Kompany, Bayern Münih'in Santiago Bernabéu'da Şampiyonlar Ligi'nde hayati önem taşıyan 2-1'lik galibiyetini elde etmesinin ardından Real Madrid'li Vinicius Junior'un karakterini övdü. Belçikalı teknik direktör, özellikle Madridli yıldızın son dönemde maruz kaldığı iddia edilen ırkçı taciz olaylarının ardından, Brezilyalı forvet gibi eşsiz yetenekleri korumak her türlü sonuçtan daha önemli olduğunu vurguladı.

  • Kompany, Madrid'in simgesi olan oyuncuya saygılarını sunuyor

    Bayern, İspanya'nın başkentinde sergilediği kusursuz performansın ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında küçük bir avantaj elde etti. Kompany'nin takımı, Luis Diaz ve sahalara dönen Harry Kane'in golleriyle 2-0 öne geçti; ancak maçın sonlarında Kylian Mbappe'nin golü ev sahibi takımın farkı azaltmasını sağladı. Maçın ardından Kompany, ikinci yarı başlamadan önce saha kenarında dostça kucaklaşarak ilk kez tanıştığı Vinicius'a beklenmedik bir övgüde bulundu.

    • Reklam
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Spor sonuçlarından çok insanlık

    Amazon Prime’a verdiği samimi maç sonrası röportajda Kompany, Madridli forvet oyuncusuna duyduğu saygının saha sınırlarının ötesine geçtiğini vurguladı.

    Kanat oyuncusuyla saha kenarında yaşadığı karşılaşmayı ve onun maçtaki önemini değerlendiren Kompany, şunları söyledi: “Onunla ilk kez tanıştım. Vini tam olarak olduğu gibi kalmalı. Rakip oyuncu olsun ya da olmasın, ona tam destek veriyorum. Farklı oyuncular gerekir. Bu oyuncuların başarılarından keyif alıyoruz. Bayern'de Franck Ribéry ile de durum aynıydı. Fikrini söylemekte özgürsün, ama asla sınırı aşmamalısın.”

  • Irkçı tacize karşı duruş

    Kompany’nin destekleyici sözleri, özellikle Şubat ayında Vinicius ile Benfica’dan Gianluca Prestianni arasında yaşanan ırkçılık iddiası sonrasında, uzun süredir sürdürdüğü oyuncu haklarının savunuculuğuna dayanıyor. Belçikalı teknik direktör, daha önce bu konu hakkında kendi kökenlerinden örnekler vererek sistemik sorunlara değindiği, yaklaşık 12 dakika süren etkileyici bir konuşma yapmıştı.

    Oyuncuların onurunun maç sonuçlarından daha önemli olduğu inancını pekiştiren Bayern teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yüzden Vini’ye büyük saygı duyuyorum. Elbette bizim karşımızda çok iyi oynamasını istemem, ancak bu saygı her zaman maç sonucunun üzerinde olacaktır.”

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Basınç Münih'e kayıyor

    İki Avrupa devi önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da yeniden karşı karşıya gelecek; Bayern, yarı finale yükselebilmek için tek gol üstünlüğünü korumak zorunda. Rövanş maçı öncesinde Madrid, Girona ile oynayacağı lig maçında golcü kimliğini yeniden kazanmaya çalışırken, Bayern ise Bundesliga'daki ivmesini sürdürmek için St Pauli deplasmanına gidecek. Kompany'nin takımı, özellikle Vinicius ve arkadaşlarının bu heyecan verici karşılaşmada geriye düşen skoru tersine çevirmek için can atacağı düşünülürse, Madrid'in geri dönüşüne karşı temkinli olacak.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB