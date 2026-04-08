Vincent Kompany, Bayern Münih'in Real Madrid'i mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Vinicius Junior'a yönelttiği övgülerle sürpriz yaptı
Kompany, Madrid'in simgesi olan oyuncuya saygılarını sunuyor
Bayern, İspanya'nın başkentinde sergilediği kusursuz performansın ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında küçük bir avantaj elde etti. Kompany'nin takımı, Luis Diaz ve sahalara dönen Harry Kane'in golleriyle 2-0 öne geçti; ancak maçın sonlarında Kylian Mbappe'nin golü ev sahibi takımın farkı azaltmasını sağladı. Maçın ardından Kompany, ikinci yarı başlamadan önce saha kenarında dostça kucaklaşarak ilk kez tanıştığı Vinicius'a beklenmedik bir övgüde bulundu.
Spor sonuçlarından çok insanlık
Amazon Prime’a verdiği samimi maç sonrası röportajda Kompany, Madridli forvet oyuncusuna duyduğu saygının saha sınırlarının ötesine geçtiğini vurguladı.
Kanat oyuncusuyla saha kenarında yaşadığı karşılaşmayı ve onun maçtaki önemini değerlendiren Kompany, şunları söyledi: “Onunla ilk kez tanıştım. Vini tam olarak olduğu gibi kalmalı. Rakip oyuncu olsun ya da olmasın, ona tam destek veriyorum. Farklı oyuncular gerekir. Bu oyuncuların başarılarından keyif alıyoruz. Bayern'de Franck Ribéry ile de durum aynıydı. Fikrini söylemekte özgürsün, ama asla sınırı aşmamalısın.”
Irkçı tacize karşı duruş
Kompany’nin destekleyici sözleri, özellikle Şubat ayında Vinicius ile Benfica’dan Gianluca Prestianni arasında yaşanan ırkçılık iddiası sonrasında, uzun süredir sürdürdüğü oyuncu haklarının savunuculuğuna dayanıyor. Belçikalı teknik direktör, daha önce bu konu hakkında kendi kökenlerinden örnekler vererek sistemik sorunlara değindiği, yaklaşık 12 dakika süren etkileyici bir konuşma yapmıştı.
Oyuncuların onurunun maç sonuçlarından daha önemli olduğu inancını pekiştiren Bayern teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yüzden Vini’ye büyük saygı duyuyorum. Elbette bizim karşımızda çok iyi oynamasını istemem, ancak bu saygı her zaman maç sonucunun üzerinde olacaktır.”
Basınç Münih'e kayıyor
İki Avrupa devi önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da yeniden karşı karşıya gelecek; Bayern, yarı finale yükselebilmek için tek gol üstünlüğünü korumak zorunda. Rövanş maçı öncesinde Madrid, Girona ile oynayacağı lig maçında golcü kimliğini yeniden kazanmaya çalışırken, Bayern ise Bundesliga'daki ivmesini sürdürmek için St Pauli deplasmanına gidecek. Kompany'nin takımı, özellikle Vinicius ve arkadaşlarının bu heyecan verici karşılaşmada geriye düşen skoru tersine çevirmek için can atacağı düşünülürse, Madrid'in geri dönüşüne karşı temkinli olacak.