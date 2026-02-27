AFP
Vincent Kompany, Bayern kalecisi Manuel Neuer'in hızlı bir şekilde sakatlığından kurtulmasıyla Borussia Dortmund maçı öncesinde şok bir geri dönüşe işaret ediyor
Manuel Neuer'in sakatlığıyla ilgili son durum
Bayern, Der Klassiker öncesinde savunmasında büyük bir güç kazanabilir, çünkü teknik direktör Kompany, Neuer'in sürpriz bir şekilde geri dönebileceğini ima etti. 39 yaşındaki tecrübeli kaleci, iki hafta önce Werder Bremen'e karşı 3-0 galip geldikleri maçta baldırından sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalmıştı ve birçok kişi onun Signal Iduna Park'a yapılacak önemli deplasmanı kaçıracağını düşünüyordu.
Ancak, rehabilitasyonu tıbbi departmanın başlangıçta öngördüğünden çok daha hızlı ilerledi ve onu takvimin en önemli maçlarından biri için tekrar sahalara dönmeye hazır hale getirdi. Kompany Cuma sabahı basına yaptığı açıklamada, kulüp kaptanının hızlı iyileşmesinin teknik ekibi tamamen hazırlıksız yakaladığını itiraf etti, ancak nihai kararın takımın Dortmund'a gitmeden önceki son antrenmana bağlı olacağını belirtti.
Kompany kaleci seçeneklerini değerlendiriyor
Maç öncesi basın toplantısında Belçikalı teknik direktör, durumla ilgili oldukça iyimser bir açıklama yaptı ve tartışmasız bir numaralı kalecisi için kapıyı ardına kadar açık tuttu. Kompany, "Manu aslında oldukça iyi görünüyor. Daha uzun süre sahalardan uzak kalacağını düşünmüştük. Durumu iyi ve bugün antrenmana bile çıkabilir" diyerek, Bundesliga karşılaşması öncesinde Manu'nun durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.
Teknik direktör, tecrübeli oyuncunun son anda yapılacak kondisyon testinde başarısız olması durumunda uygulanacak acil planı da açıkladı ve 22 yaşındaki yedek kaleci Jonas Urbig'in tamamen hazır olduğunu doğruladı. "Yarın için yeterli olmayabilir. Eğer olmazsa, Jonas Urbig ile devam edeceğiz," diye ekleyen Kompany, Black and Yellows'a karşı 44 tarihi maçta 26 galibiyet elde eden efsane oyuncunun yerini alacak olan genç yedeğe olan güvenini dile getirdi.
Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde geriledi
Yaklaşan Klassiker, Bundesliga'nın mevcut sıralaması göz önüne alındığında büyük önem taşıyor ve Kompany, yoğun rekabeti ve iç sahada üstünlük sağlama konusundaki karşılıklı arzuyu tamamen benimsiyor. Bayern, yüksek standartlarını koruyarak bu karşılaşmaya girerken, ezeli rakibi Çarşamba günü Atalanta'ya karşı 4-1'lik şok bir yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından şu anda yaralarını sarıyor.
Hafta ortasında yaşanan bu ağır yenilgiye rağmen Kompany, ev sahibi takımı küçümsemeyi veya onların kırılgan psikolojik durumuna takılmayı reddediyor ve bu tür ağır yenilgilerin, yaralı bir rakipten genellikle öngörülemeyen ve tehlikeli tepkiler doğurabileceğini belirtiyor. "Her şey olabilir. Bu açıkça bir gerileme. Dortmund'un da ilerleyebileceği türden bir maçtı. Zihinsel olarak, her zaman bir etkisi olur. Bunun sonucu her iki yönde de olabilir" diyen Bayern teknik direktörü, Cumartesi günü şiddetli bir mücadele beklediğini belirtti.
Kompany, Bayern'in 'sağlıklı bir agresiflik' sergilediğini söylüyor
Kompany, Dortmund'un Avrupa'daki hayal kırıklığına odaklanmak yerine, Westfalenstadion yolculuğu için hazırlık sürecinde kendi takımındaki inanılmaz verimli atmosferi vurgulamayı tercih etti. Antrenman sahasında oyuncuları arasında belirgin bir rekabetçilik ve şiddetli bir agresiflik olduğunu belirtti ve bunun, hayati bir deplasman galibiyeti elde etmek ve Alman futbolunun zirvesindeki liderliklerini genişletmek için çok önemli olacağına inandığını söyledi.
"Bu maça nasıl gireceğimizi biz kontrol ediyoruz. İyi bir hafta geçirdik," diyen Kompany, yıldızlarla dolu kadrosunun gösterdiği kararlı ruhu övdü. "Antrenmanlardaki bu sağlıklı agresiflik, benim çok hoşuma gitti," diye ekleyen Kompany, şampiyonluk kazanan bir takımın düşmanca bir ortama hazırlanırken gösterdiği yoğun rekabetçi ruhu kastetti.
