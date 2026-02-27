Vincent Kompany, Bayern kalecisi Manuel Neuer'in hızlı bir şekilde sakatlığından kurtulmasıyla Borussia Dortmund maçı öncesinde şok bir geri dönüşe işaret ediyor

Bayern, Der Klassiker öncesinde savunmasında büyük bir güç kazanabilir, çünkü teknik direktör Kompany, Neuer'in sürpriz bir şekilde geri dönebileceğini ima etti. 39 yaşındaki tecrübeli kaleci, iki hafta önce Werder Bremen'e karşı 3-0 galip geldikleri maçta baldırından sakatlandıktan sonra sahalardan uzak kalmıştı ve birçok kişi onun Signal Iduna Park'a yapılacak önemli deplasmanı kaçıracağını düşünüyordu.

Ancak, rehabilitasyonu tıbbi departmanın başlangıçta öngördüğünden çok daha hızlı ilerledi ve onu takvimin en önemli maçlarından biri için tekrar sahalara dönmeye hazır hale getirdi. Kompany Cuma sabahı basına yaptığı açıklamada, kulüp kaptanının hızlı iyileşmesinin teknik ekibi tamamen hazırlıksız yakaladığını itiraf etti, ancak nihai kararın takımın Dortmund'a gitmeden önceki son antrenmana bağlı olacağını belirtti.