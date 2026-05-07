Vincent Kompany, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine yol açan 'saçma' el ile oynama kararlarına öfkelendi
Vitinha topu Neves'in koluna çarptı
Bayern Münih’in gecenin gergin geçen 1-1 beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi yarı finallerinden elenmesi, bir dizi tartışmalı kararın gölgesinde kaldı. Arsenal ile oynanacak final maçı için son bir şansın söz konusu olduğu bu maçta, Alman ekibi kendilerine açıkça verilmesi gereken avantajların es geçildiğini düşünerek gerginlik doruğa ulaştı.
En çok tartışılan an, Vitinha'nın PSG ceza sahası içinde yaptığı top uzaklaştırma girişiminin takım arkadaşı Joao Neves'in uzattığı koluna çarpmasıyla yaşandı. Bayern oyuncuları protesto etmek için hakem Joao Pinheiro'nun etrafını sarmasına rağmen, penaltı verilmedi. Mevcut Oyun Kuralları, topun yakın mesafeden bir takım arkadaşı tarafından vurulduğu ve hemen gol atılmadığı durumlarda oyuncuları el ile oynama kararlarından koruduğu için karar geçerli kaldı. Özellikle ilk maçta yedikleri hafif penaltı göz önüne alındığında, bu Bayern için kabul etmesi zor bir durumdu.
Kompany, 'saçma' el ile oynama kuralını eleştirdi
Bayern Münih teknik direktörü, takımının turnuvadan elenmesini takiben sözünü sakınmadı ve bu hayati öneme sahip karşılaşmayı yöneten hakemlerin “sağduyusunu” sorguladı.
Kompany, maç sonrası değerlendirmede, "İki maç boyunca hakemlerin karar verdiği bazı anlara bakmamız gerekiyor... Bu her şey için bir mazeret olamaz ama önemli bir konu" dedi. "İki maçı da ele alırsak, muhtemelen çok fazla şey aleyhimize işledi. Oyuncularımız her şeylerini verdiler ve biz de fantastik bir PSG takımına karşı elimizden geleni yaptık. [Joao Neves’in] eli havada, topa çarpıyor. Kendi takım arkadaşından geldiği için penaltı sayılmıyor. Ancak her iki [duruma] da bakarsanız, biraz sağduyu ile bunun saçma olduğu anlaşılır. Ne olursa olsun, bu saçma. Maçın tamamını yansıtmıyor ama sonuçta tek gol farkla biten bir maç.”
Nuno Mendes kırmızı karttan kurtuldu
Kompany’nin öfkesi, PSG’nin savunma oyuncusu Nuno Mendes’in daha önce yaşanan bir tartışmalı anla iyice tırmandı; Portekizli milli oyuncu, Bayern’in atağını durdurmak için kasıtlı olarak elle oynadığı izlenimi verdi. Zaten sarı kart görmüş olan Mendes’in oyundan atılması kaçınılmaz görünüyordu. Ancak hakem, daha önceki bir faul nedeniyle konuk takıma serbest vuruş verdi.
Bu an, ev sahibi taraftarları öfkelendirdi. Ousmane Dembele, maçın başlamasından sadece 141 saniye sonra PSG'yi öne geçirdikten sonra Bayern, 11 kişiye karşı maçı kovalıyordu ve sayısal üstünlüğü hak ettiklerine inanıyorlardı. Olayla ilgili yorum yapan Kompany, hakemin çok önemli bir kararı ertelediğini öne sürdü: "Ona zaten sarı kart gösterdiğini fark ettiği ve bu nedenle onu oyundan atmak istemediği için kararından vazgeçtiğini hissettim."
Luis Enrique tarihi bir çifte kupaya göz dikti
Kompany, parçalanmış bir Avrupa kampanyasının yaralarını sarmakla meşgulken, PSG teknik direktörü Luis Enrique ise Mikel Arteta’nın Arsenal’iyle yapılacak karşılaşmayı şimdiden iple çekiyordu. İspanyol teknik adam, düşmanca bir ortamda takımının gösterdiği direnci övdü ve arka arkaya Avrupa başarılarıyla PSG’nin mirasını pekiştirmek istediğini dile getirdi.
Luis Enrique finalle ilgili olarak, "Bu sefer farklı olacak" dedi. "Onlar tüm sezon boyunca yüksek seviyede performans gösterdiler, inanılmazdılar. Paris'te tarih yazmaya devam etmek istiyoruz ve tarih yazmak için üst üste ikinci kez kazanmamız gerekiyor."
Bayern için ise odak noktası artık hızla lig maçlarına kaymalı. Bundesliga şampiyonluğunu ve DFL-Supercup'ı rahatlıkla garantileyen Bavyera devi, şimdi Stuttgart ile oynayacağı DFB-Pokal finaline odaklanarak, hayal kırıklıklarını ligde üçlü kupayı tamamlamaya yöneltmeye çalışacak.