Vincent Kompany, Bayern'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine yol açan 'saçma' el ile oynama kararlarına öfkelendi

Bayern Münih’in gecenin gergin geçen 1-1 beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi yarı finallerinden elenmesi, bir dizi tartışmalı kararın gölgesinde kaldı. Arsenal ile oynanacak final maçı için son bir şansın söz konusu olduğu bu maçta, Alman ekibi kendilerine açıkça verilmesi gereken avantajların es geçildiğini düşünerek gerginlik doruğa ulaştı.

En çok tartışılan an, Vitinha'nın PSG ceza sahası içinde yaptığı top uzaklaştırma girişiminin takım arkadaşı Joao Neves'in uzattığı koluna çarpmasıyla yaşandı. Bayern oyuncuları protesto etmek için hakem Joao Pinheiro'nun etrafını sarmasına rağmen, penaltı verilmedi. Mevcut Oyun Kuralları, topun yakın mesafeden bir takım arkadaşı tarafından vurulduğu ve hemen gol atılmadığı durumlarda oyuncuları el ile oynama kararlarından koruduğu için karar geçerli kaldı. Özellikle ilk maçta yedikleri hafif penaltı göz önüne alındığında, bu Bayern için kabul etmesi zor bir durumdu.