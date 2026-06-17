Villarreal, eski Arsenal orta saha oyuncusu hakkında kararını verirken Thomas Partey yeni bir kulüp arayışına başlayacak

Villarreal, Partey’in sözleşmesini bir sezon daha uzatmayı planlamadığından, oyuncu bu ayın sonunda resmen kulüpsüz kalacak. The Athletic ve Sport’un haberine göre, İspanyol kulübü, oyuncunun sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti.

Orta saha oyuncusu, Arsenal'den ayrılmasının ardından 2025 yazında kulüple bir yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanya'da geçirdiği tek sezonda tüm turnuvalarda toplam 32 maça çıkan Partay, Villarreal'in La Liga'yı üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulunmuştu. Ancak kulüp, kadrosunda Partay olmadan yoluna devam etmeye hazırlanırken, oyuncunun geleceği artık başka bir yerde.