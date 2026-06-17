Getty Images Sport
Çeviri:
Villarreal, eski Arsenal orta saha oyuncusu hakkında kararını verirken Thomas Partey yeni bir kulüp arayışına başlayacak
Partey, Villarreal’dan ayrılacak
Villarreal, Partey’in sözleşmesini bir sezon daha uzatmayı planlamadığından, oyuncu bu ayın sonunda resmen kulüpsüz kalacak. The Athletic ve Sport’un haberine göre, İspanyol kulübü, oyuncunun sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti.
Orta saha oyuncusu, Arsenal'den ayrılmasının ardından 2025 yazında kulüple bir yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanya'da geçirdiği tek sezonda tüm turnuvalarda toplam 32 maça çıkan Partay, Villarreal'in La Liga'yı üçüncü sırada bitirmesine katkıda bulunmuştu. Ancak kulüp, kadrosunda Partay olmadan yoluna devam etmeye hazırlanırken, oyuncunun geleceği artık başka bir yerde.
- Getty Images Sport
Hukuki sorunlar ve kulübün savunması
Bu karar, oyuncunun Birleşik Krallık’ta yedi adet tecavüz ve bir adet cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı devam eden hukuki süreçlerin ortasında alındı. Oyuncu tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia etti ve duruşması Haziran 2027’de görülecek. Villarreal’in bu orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalaması, o dönemde büyük eleştirilere yol açmıştı. O dönemde kulüp başkanı Fernando Roig, transferi savunarak şöyle demişti: “Oyuncu bir adli süreç içinde bulunuyor, masumiyetini savunuyor ve suçlamaları reddediyor. Neler yaşandığını belirlemek İngiliz adalet sisteminin görevidir. Şu anda Partey, buradaki hepimiz kadar masumdur. Masumiyet karinesine saygı duymak, Villarreal’de temel bir değerdir.”
Dünya Kupası'ndaki aksaklıklar
Kulüp geleceğinin ötesinde, Partey şu anda Gana milli takımıyla uluslararası sahnede önemli engellerle karşı karşıya. Milli takım 2026 Dünya Kupası’nda mücadele ediyor, ancak takımın ikinci kaptanı açılış maçının kadrosundan tamamen dışlandı. Kısa süre önce Kanada’ya giriş izni verilmedi; bu da Panama ile oynayacakları hayati maç için takım arkadaşlarıyla birlikte Toronto’ya seyahat edemediği anlamına geliyor.
Seyahat yasağının kaldırılması için yapılan itiraz Salı günü reddedildi ve bu da onun maçta yer almayacağının kesinleşmesine neden oldu. Haberlere göre, Villarreal soyunma odasındaki bazı oyuncular daha önce onun takım arkadaşı olması konusunda çekincelerini dile getirmişlerdi; bu da tecrübeli orta saha oyuncusu için çalkantılı bir dönemi daha da zorlaştırdı.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusunun bundan sonraki adımı ne olacak?
Partey, saha dışı yaşamındaki karmaşık durumu idare ederken, artık serbest oyuncu olarak yeni bir kulüp aramak zorunda kalacak. Öncelikli odağı Gana milli takımıyla katılacağı Dünya Kupası üzerinde olmaya devam edecek, ancak seyahat kısıtlamaları katılımını ciddi şekilde sınırlıyor. Yaklaşan bir yargılama sürecinin ortasında kendisine sözleşme teklif etmeye istekli bir üst düzey Avrupa takımı bulmak, önümüzdeki aylarda son derece zor olabilir.