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“Villa Park bizim kalemiz”: Sol bekteki sakatlık krizi derinleşirken Unai Emery, Aston Villa’dan Fenerbahçe karşısında iç saha galibiyeti hasretine son vermesini istedi
Emery, Villa Park'ta gelişim istiyor
Aston Villa Teknik Direktörü Emery, takımının çarşamba akşamı Fenerbahçe ile karşılaşırken iç sahadaki üstünlüğünü yeniden kurması gerektiğinde ısrarcı. Avrupa futbolunda hızla yükselmesine rağmen Aston Villa, bu sezon Villa Park'ta zorlandı ve tüm kulvarlardaki ilk üç iç saha maçında galibiyet alamadı. Bu kötü gidiş, EURO 2028 öncesinde Kuzey Tribünü'nde devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle stadın atmosferinin kısmen etkilendiği bir döneme denk geliyor.
Emery, iç saha performansını düzeltmek için gereken taktiksel ve zihinsel değişikliklere odaklanıyor. Aston Villa'nın teknik direktörü, maç öncesi basın toplantısında, “Nasıl çalıştığımız ve neleri geliştirdiğimiz konusunda gerçekçiyiz. Ancak bu henüz yeterli değil. Bu yüzden takımla toplantılarda ve videolar üzerinden sık sık konuşuyor, gelişimi maçlarda gösterebilmek için antrenman da yapıyoruz. Villa Park'ta henüz kazanamadık. Dolayısıyla galibiyete yaklaşmak için neleri geliştirebileceğimiz çok önemli” dedi.
Eski Arsenal ve Villarreal teknik direktörü, oyuncularına ilham vermek için kulübün yakın geçmişinden güç alıyor. Emery, “Yarın bu gelişim yolunda bir adım atmak, oyuncuların özgüven kazanıp kendilerini rahat hissetmeleri için çok iyi bir fırsat” sözlerini kullandı. ESPN'in aktardığına göre şöyle devam etti: “Villa Park bizim için çok ama çok özel. Burada geçirdiğimiz dört yılda onu özel bir yere, kalemize dönüştürdük. Yine öyle olmalı. Yarın bunu göstermek için yeni bir fırsatımız var.”
- Getty Images Sport
Aston Villa'da savunma hattı için kadro seçimi sıkıntısı
Türk devlerini aşma görevi, özellikle savunmada giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle zorlaşıyor. Villa, hafta sonu Brentford ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sol bekte ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Matteo Ruggeri bu karşılaşmada devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve şimdi uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Böylece o da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen diğer bek Ian Maatsen'e katıldı.
Emery, durumun ciddiyetini doğrulayarak bu boşluğu doldurmak için yaratıcı taktik çözümler bulması gerektiğini belirtti. Emery, "Ruggeri gibi sakatlanan bazı oyuncular açısından olumsuzluklar var," dedi. "Maatsen forma giyemediği için çözüm bulmaya çalışmalıyız. Birkaç gün içinde, bir ya da iki hafta içinde aramıza katılacağını düşünüyorum. Ruggeri'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını tam olarak bilmiyoruz ama birkaç hafta, bir aydan fazla süre forma giyemeyecek."
Goretzka müjdesi ve kadro kısıtlamaları
Savunmadaki durum vahim olsa da Leon Goretzka'nın kulüp formasıyla ilk resmî maçına çıkmaya yaklaşması, orta saha için iyi haber. Ancak kadro diğer bölgelerde de ciddi ölçüde daralmış durumda. Brian Madjo ve Taylor Harwood-Bellis, Villa'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadıkları için forma giyemeyecek. George Hemmings ise hafif bir rahatsızlık nedeniyle oynayamayacak.
Bu kadro kısıtlamalarına rağmen Emery, çarşamba günkü karşılaşma öncesinde takımının gidişatına olumlu bakıyor: “Leon Goretzka yarınki maçın kadrosunda. George Hemmings'in hâlâ hafif bir ağrısı var. Yarın oynayamayacak ama belki cumartesi günü dönebilir.”
- Getty Images Sport
Aston Villa ve Fenerbahçe için farklı sonuçlar
Villa, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Club Brugge deplasmanında 3-2’lik dramatik bir galibiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Fenerbahçe ise evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Emery’nin ekibi, Avrupa’da deplasmanda elde ettiği başarıya rağmen bu sezon Villa Park’ta aynı performansı sergileyemedi. Üç iç saha maçının tamamında puan kaybetti: Arsenal’a 1-0, Nottingham Forest’a ise 2-1 yenildi; geçen hafta sonu da Brentford ile 2-2 berabere kaldı.
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