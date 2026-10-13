Aston Villa Teknik Direktörü Emery, takımının çarşamba akşamı Fenerbahçe ile karşılaşırken iç sahadaki üstünlüğünü yeniden kurması gerektiğinde ısrarcı. Avrupa futbolunda hızla yükselmesine rağmen Aston Villa, bu sezon Villa Park'ta zorlandı ve tüm kulvarlardaki ilk üç iç saha maçında galibiyet alamadı. Bu kötü gidiş, EURO 2028 öncesinde Kuzey Tribünü'nde devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle stadın atmosferinin kısmen etkilendiği bir döneme denk geliyor.

Emery, iç saha performansını düzeltmek için gereken taktiksel ve zihinsel değişikliklere odaklanıyor. Aston Villa'nın teknik direktörü, maç öncesi basın toplantısında, “Nasıl çalıştığımız ve neleri geliştirdiğimiz konusunda gerçekçiyiz. Ancak bu henüz yeterli değil. Bu yüzden takımla toplantılarda ve videolar üzerinden sık sık konuşuyor, gelişimi maçlarda gösterebilmek için antrenman da yapıyoruz. Villa Park'ta henüz kazanamadık. Dolayısıyla galibiyete yaklaşmak için neleri geliştirebileceğimiz çok önemli” dedi.

Eski Arsenal ve Villarreal teknik direktörü, oyuncularına ilham vermek için kulübün yakın geçmişinden güç alıyor. Emery, “Yarın bu gelişim yolunda bir adım atmak, oyuncuların özgüven kazanıp kendilerini rahat hissetmeleri için çok iyi bir fırsat” sözlerini kullandı. ESPN'in aktardığına göre şöyle devam etti: “Villa Park bizim için çok ama çok özel. Burada geçirdiğimiz dört yılda onu özel bir yere, kalemize dönüştürdük. Yine öyle olmalı. Yarın bunu göstermek için yeni bir fırsatımız var.”