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Viktor Gyokeres'ten Mikel Arteta'ya net mesaj: Arsenal yıldızı, milli ara sırasında UEFA Uluslar Ligi'nde tarihi rekoru kırdı
Zenica'da rekorların kırıldığı gece
Cuma gecesi 28 yaşındaki oyuncu, Bosna-Hersek ile UEFA Uluslar Ligi'nde 1-1 berabere kalınan maçta tarihe geçti. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gyokeres, 60. dakikada perdeyi açtı, ancak Juventus'un genç yeteneği Kerim Alajbegovic ev sahibi ekip adına skoru eşitledi.
Bu gol, Arsenal'ın hücum oyuncusu için benzeri görülmemiş bir dönüm noktasını perçinledi. Artık UEFA Uluslar Ligi'nde art arda altı maçta gol atan ilk oyuncu konumunda.
Dikkat çekici serisi, Kasım 2024'te Azerbaycan'a karşı attığı dört golle başladı. O tarihten bu yana milli takım sahnesinde istikrarlı şekilde üretmeye devam etti; Estonya, Slovakya ve son olarak Romanya ile Polonya karşısındaki galibiyetlerde de gollerine yenilerini ekledi.
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Kuzey Londra'da sabır gerekiyor
Milli takımda goller gelmeye devam ederken, kulüp düzeyinde süre bulmakta zorlandı. Yaz dönemindeki spekülasyonlar, Arsenal'ın hücumda yeni bir odak santrfor arayışında olduğunu gösteriyordu; Atletico Madrid'in Julian Alvarez'i de Emirates Stadyumu'na transferle güçlü şekilde anılıyordu.
Söylentilere ve bu sezon Arteta yönetiminde düzenli forma şansı bulamamasına rağmen Gyokeres, Arsenal'da kaldı. Şimdi ilk 11'de Kai Havertz'i kesmek için bir mücadeleyle karşı karşıya, ancak milli takımda istikrarlı şekilde sergilediği yüksek performans onun form keskinliğine dair güçlü kanıtlar sunuyor.
Gyokeres, Arsenal’a bağlılığını bir kez daha teyit etti
Maç öncesinde durumuyla ilgili konuşan İsveçli milli oyuncu, kulüpten ayrılmayı hiç düşünmediğini açıkça belirtti. "Elbette çok fazla spekülasyon vardı" dedi. "Ama sezon öncesi kampının tamamını geçirdim ve kendimi iyi hissettim. Tamamen Arsenal'a odaklanmıştım. Benim için kalmak zaten kesindi. Kulüpte son derece mutluyum."
Daha fazla forma giyme isteğini kabul eden oyuncu, şöyle ekledi: "Futbol oynamak istediğim ve mümkün olduğunca çok oynamak istediğim açık. Umarım bu da olur.
"Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz. Elbette daha fazla süre beklersiniz ama çok sayıda iyi oyuncuya sahip son derece iyi bir kadromuz var ve burada başlangıçta iyi işler çıkarıyoruz."
- Every Second Media
İç sahaya dönüş, potansiyel bir fırsat sunuyor
Gyokeres, İsveç'in pazartesi akşamı Romanya ile karşılaşmak için Bükreş'e gideceği maçta milli takım formasıyla gol serisini uzatma şansına sahip. Bunun ardından odağını yeniden kulüp görevlerine ve Arteta'nın ilk 11'inde doğabilecek olası bir fırsata çevirecek.
Birinci tercih santrfor Havertz, şu anda Almanya ile kamptayken yaşadığı adale zorlanmasının tedavisini sürdürüyor. Arsenal'ın 10 Ekim'de Leeds ile karşılaşacak olması nedeniyle Arteta, Havertz'i 90 dakikanın tamamında riske etmek istemeyebilir. Bu da formunun zirvesindeki Gyokeres'in öne çıkıp rekor kıran milli takım performansını Premier League'e taşımasının önünü açıyor.
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