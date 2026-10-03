Maç öncesinde durumuyla ilgili konuşan İsveçli milli oyuncu, kulüpten ayrılmayı hiç düşünmediğini açıkça belirtti. "Elbette çok fazla spekülasyon vardı" dedi. "Ama sezon öncesi kampının tamamını geçirdim ve kendimi iyi hissettim. Tamamen Arsenal'a odaklanmıştım. Benim için kalmak zaten kesindi. Kulüpte son derece mutluyum."

Daha fazla forma giyme isteğini kabul eden oyuncu, şöyle ekledi: "Futbol oynamak istediğim ve mümkün olduğunca çok oynamak istediğim açık. Umarım bu da olur.

"Bir futbolcu olarak her zaman sahada olmak istersiniz. Elbette daha fazla süre beklersiniz ama çok sayıda iyi oyuncuya sahip son derece iyi bir kadromuz var ve burada başlangıçta iyi işler çıkarıyoruz."



