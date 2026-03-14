Viktor Gyokeres, Max Dowman'ın Arsenal'deki sansasyonel kısa süreli görevinde attığı "inanılmaz" ilk Premier Lig golünü gördükten sonra "çok mutlu" oldu
Gyokeres, 'inanılmaz' Arsenal genç yeteneğini övüyor
Gyokeres, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in zorlu bir mücadelenin ardından elde ettiği galibiyetin ardından genç takım arkadaşı Dowman'ı övgüyle bahsetti. Büyük bir şöhretle takıma katılan İsveçli milli oyuncu, genç oyuncunun uzatma dakikalarında Arsenal'in skorunu ikiye katlamasının ardından dikkatleri hemen 16 yaşındaki yıldız adayıya yönlendirdi.
BBC MOTD'ye konuşan Gyokeres, akademi mezunu genç oyuncu için duyduğu sevinci şu sözlerle dile getirdi: "Oynarken 16 yaşında gibi görünmüyor, ama inanılmaz bir oyuncu ve onun böyle bir gol attığını görmek harika. Tüm oyuncuların onunla birlikte kutlama yaptığını görebilirsiniz. O muhteşem bir oyuncu ve onun adına çok mutluyum. Her zaman bir yolunu bulmaya çalışırız ve bugün de bunu başardık."
Kulüp medyasına verdiği demeçte ise: "Sahaya çıktığında çok doğru kararlar veriyor. İnanılmaz ve çok iyi bir oyuncu." dedi.
Maçın son dakikalarında yaşanan heyecan, Gunners'a hayati puanlar kazandırdı
Akşamın büyük bir bölümünde, Arsenal'in disiplinli bir Everton karşısında sinir bozucu bir gece geçireceği izlenimi vardı. Ancak Dowman'ın hazırlık aşamasında kilit rol oynadığı pozisyonda Gyokeres'in maçın son dakikalarında golü bulmasıyla atmosfer bir anda değişti ve Londra seyircisini neredeyse 90 dakika boyunca etkisi altına alan gerginlik sona erdi.
Gyokeres, maçı kazandıran golüyle ilgili olarak, "Elbette çok önemliydi, çok geç bir anda gol attık ve bu tür maçları kazanmanın bizim için çok önemli olduğunu biliyoruz" dedi. "Maçtan sonra iyi hissettim. Her zaman maçları kazanabileceğimize inanırız. Bunu tekrar başarmak harika bir duyguydu. Bunlar benim için sorun değil. Çok güzel bir gol oldu."
Şampiyonluk yarışı kızışırken stadyumda coşku doruğa ulaşıyor
Akşamın ilerleyen saatlerinde Manchester City'nin West Ham ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesi üzerine, Arsenal'in maçın sonlarında gösterdiği performans artık sezonun belirleyici anı gibi görünüyor. Gerginliğin doruk noktasına ulaştığı Emirates Stadyumu, üç puanı garantileyen ve zirvedeki farkı dokuz puana çıkaran iki golün ardından tam bir coşku sahnesine dönüştü.
Gyokeres, oyuncuların tribünlerden gelen baskıyı hissettiğini kabul ederek şunları ekledi: "Tabii ki, sonuç böyle olduğunda ve maçın nasıl sonuçlanacağını bilmediğinizde bu anlaşılabilir bir durum. O gollerden sonra atmosfer inanılmazdı." Bu galibiyet, Arsenal'i, tökezleyen City'yi geride bırakmaya çalışan bir konumda bırakıyor.
Sezonun sonuna doğru ivme kazanmak
Bu galibiyet, sezonun kritik bir döneminde Arsenal'in Pep Guardiola'nın takımına karşı üstünlüğünü korumasını sağladı. Önümüzdeki birkaç hafta için Premier Lig'de maç programı bulunmadığından, bu zafer, sezonun son aşamalarına hazırlanırken takıma çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağladı.
Gyokeres, sonucun önemini vurgulayarak şunları ekledi: “Sezonun bu aşamasında bizim için çok önemli bir galibiyet. Birkaç haftadır Premier Lig'de maçımız yok, bu yüzden bunu da göz önünde bulundurarak galibiyet elde etmek elbette güzeldi. Araya girmeden önce birkaç maçımız daha var ama bunların çoğu önemli maçlar.”
