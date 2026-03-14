Viktor Gyokeres, Max Dowman'ın Arsenal'deki sansasyonel kısa süreli görevinde attığı "inanılmaz" ilk Premier Lig golünü gördükten sonra "çok mutlu" oldu

Gyokeres, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in zorlu bir mücadelenin ardından elde ettiği galibiyetin ardından genç takım arkadaşı Dowman'ı övgüyle bahsetti. Büyük bir şöhretle takıma katılan İsveçli milli oyuncu, genç oyuncunun uzatma dakikalarında Arsenal'in skorunu ikiye katlamasının ardından dikkatleri hemen 16 yaşındaki yıldız adayıya yönlendirdi.

BBC MOTD'ye konuşan Gyokeres, akademi mezunu genç oyuncu için duyduğu sevinci şu sözlerle dile getirdi: "Oynarken 16 yaşında gibi görünmüyor, ama inanılmaz bir oyuncu ve onun böyle bir gol attığını görmek harika. Tüm oyuncuların onunla birlikte kutlama yaptığını görebilirsiniz. O muhteşem bir oyuncu ve onun adına çok mutluyum. Her zaman bir yolunu bulmaya çalışırız ve bugün de bunu başardık."

Kulüp medyasına verdiği demeçte ise: "Sahaya çıktığında çok doğru kararlar veriyor. İnanılmaz ve çok iyi bir oyuncu." dedi.