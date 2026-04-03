Viktor Gyokeres, Kylian Mbappe ve Cole Palmer'ın ardından ikonik maske gol sevinci hareketini ticari marka olarak tescil ettirdi
Kutlama resmi olarak koruma altına alındı
Expressen’in incelediği belgelere göre, Gyokeres’in temsilcileri, oyuncunun ikonik sevinç hareketinin ticari marka tescili için başvuruda bulunmuş ve bu başvuru Eylül ortasında resmi olarak kabul edilmiştir. Fabrizio Romano tarafından da aktarılan bu haber, 27 yaşındaki oyuncunun, üçüncü şahısların kendi imajını ticari olarak kullanmasını önlemek amacıyla geçen yılın başlarında EUIPO'ya başvuruda bulunduğunu doğruluyor. Bu hukuki adım, Mbappe ve Palmer'ın izlediği stratejileri yansıtıyor ve Arsenal yıldızının, "maske"nin ürünlerde ve reklamlarda nasıl kullanılacağı konusunda tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor.
Marka tescili üzerine uzman analizi
Hukuk uzmanları, Gyokeres'in belirli bir görüntünün haklarını elde etmiş olmasına rağmen, tescil formatının diğer Premier Lig yıldızlarının kullandığı hareketli markalardan önemli ölçüde farklı olabileceğine dikkat çekti. HGF'de çalışan yetkili marka avukatı Lee Curtis, tam bir hareket yerine tek bir fotoğrafın tescil edilmesinin korumanın gücünü potansiyel olarak etkileyebileceğini belirtti.
Curtis şöyle açıkladı: "Hareketli marka, kutlamayı tek bir an değil, bütün olarak gösterir. Bu nedenle, Viktor Gyokeres'in tescili - tam bir hareket yerine tek bir anın fotoğrafı olması nedeniyle - haklarını potansiyel olarak sınırlayıp sınırlamadığı konusunda bir soru işareti bulunmaktadır. Hareketli bir markayı elde etmek, fotoğrafa dayalı bir markayı elde etmekten daha zor olsa da, sonuçta bu çabaya değebilir."
Pazar değeri olan bir markayı yönetmek
Kutlama hareketlerinin ticari marka olarak tescillenmesi eğilimi, modern spor pazarlamasının hayati bir bileşeni haline gelmiş ve oyuncuların pazarlanabilir unsurlarını izinsiz ticari kullanımdan korumalarına olanak sağlamıştır. Palmer’a benzer bir başvuruda destek veren Mills & Reeve hukuk bürosu, bu tür adımların amacının taraftarların veya meslektaşların bu hareketi taklit etmesini engellemekten ziyade, oyuncunun mali çıkarlarını güvence altına almak olduğunu açıkladı.
Firma şu açıklamayı yaptı: "Bu, diğer sporcuların veya oyun alanlarındaki çocukların aynı veya benzer kutlamaları yapmasını engellemekle ilgili değildi. Bu, Cole'u, kişisel markasının pazarlanabilir yönleri olan adı, takma adı, imajı ve gol sevinci gibi unsurların başkaları tarafından ticari olarak nasıl kullanıldığını kontrol edebilecek daha iyi bir konuma getirmekle ilgiliydi."
Dünya Kupası sahnesi sizi bekliyor
Arsenal'in forveti, bu yaz İsveç milli takımını 2026 Dünya Kupası'na taşırken, yeni tescillediği markasını sergilemek için mükemmel bir küresel platforma sahip olacak. Önümüzdeki aylarda hem kulübünü hem de milli takımını büyük başarılara taşımayı hedefleyen oyuncunun, Arsenal formasıyla oynayacağı maçlar, küresel ününü daha da artırması için yeni fırsatlar sunacak.