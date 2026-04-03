Viktor Gyokeres, Kylian Mbappe ve Cole Palmer'ın ardından ikonik maske gol sevinci hareketini ticari marka olarak tescil ettirdi

Hukuk uzmanları, Gyokeres'in belirli bir görüntünün haklarını elde etmiş olmasına rağmen, tescil formatının diğer Premier Lig yıldızlarının kullandığı hareketli markalardan önemli ölçüde farklı olabileceğine dikkat çekti. HGF'de çalışan yetkili marka avukatı Lee Curtis, tam bir hareket yerine tek bir fotoğrafın tescil edilmesinin korumanın gücünü potansiyel olarak etkileyebileceğini belirtti.

Curtis şöyle açıkladı: "Hareketli marka, kutlamayı tek bir an değil, bütün olarak gösterir. Bu nedenle, Viktor Gyokeres'in tescili - tam bir hareket yerine tek bir anın fotoğrafı olması nedeniyle - haklarını potansiyel olarak sınırlayıp sınırlamadığı konusunda bir soru işareti bulunmaktadır. Hareketli bir markayı elde etmek, fotoğrafa dayalı bir markayı elde etmekten daha zor olsa da, sonuçta bu çabaya değebilir."