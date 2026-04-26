Viktor Gyokeres'in yerine yeni transfer mi? Arsenal, Lyon'da kiralık oynayan ve Real Madrid'den kadro dışı bırakılan oyuncuyu takip ederken ‘Endrick'in durumunu da yakından izliyor’
Arsenal, forvet kadrosunu güçlendirmek istiyor
Arsenal, hücum performansının yoğun bir şekilde mercek altına alındığı bir sezonun ardından forvet hattında büyük bir revizyon yapmayı önceliklendiriyor. Kulüp, İsveç milli takım oyuncusu Viktor Gyokeres’i kadrosuna katmak için büyük bir harcama yapsa da, bu forvet oyuncusu, Premier Lig şampiyonluğunu garantilemek için gerekli olan golcü bir 9 numara olabileceğine bazı gözlemcileri ikna etmekte zorlandı.
Gabriel Jesus'un Emirates Stadyumu'ndan ayrılması beklenirken, Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli'nin geleceği konusunda da şüpheler var. Bu nedenle Arteta, çok yönlü bir forvet arayışına girdi. Hem merkez forvet hem de kanat olarak oynayabilen Endrick, yaş profili ve taktiksel gereksinimleri açısından kuzey Londra ekibine uygun, yüksek potansiyelli bir seçenek olarak görülüyor. CaughtOffside'a göre Arsenal, Brezilyalı genç yıldızın durumunu "yakından takip ediyor".
Endrick Fransa'da formunu yakalıyor
İspanya'da Xabi Alonso yönetiminde forma şansı bulmakta zorlandığı hayal kırıklığı dolu bir dönemin ardından Endrick, Ligue 1'deki geçici macerasında golcü kimliğini yeniden keşfetti. Babası Douglas Sousa, geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun Madrid'deki günlerini eleştirdi ve İspanyol devinin onu yedek kulübesinde tutarak fiilen "oyun alanını elinden aldığını" iddia etti. 19 yaşındaki oyuncu, Lyon için bir keşif oldu ve onu Avrupa'nın elit kulüplerinin radarına geri döndüren bir dizi maç kazandıran performans sergiledi.
Madrid'in belirsizliklerle dolu yaz mevsimi
Real Madrid’in, Bernabeu’da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından kadrosunda önemli bir revizyon yapması bekleniyor. Endrick için ilk plan, satın alma opsiyonu içermeyen basit bir gelişim amaçlı kiralama olsa da, Madrid’in yaz transfer hedeflerinin mali gerçekleri ve yönetimde öngörülen değişiklik, kulübü kalıcı transferler konusunda harekete geçmeye zorlayabilir.
Arsenal'in Madrid kadrosuna olan ilgisi sadece Brezilyalı genç oyuncuyla sınırlı değil. The Gunners'ın Arda Güler'in temsilcileriyle temasa geçtiği ve Eduardo Camavinga'nın transfer olasılığı konusunda bilgilendirildiği bildiriliyor. İspanyol devi, mali dengesini sağlamak için yüksek profilli satışlara izin vermek zorunda kalabilir ve bu da daha önce kapılarını kapatmış olduğu transferlerin önünü açabilir.
Yaz aylarında alınacak bir karar yaklaşıyor
Endrick’in önceliği hâlâ Real Madrid’de kendini kanıtlamak olsa da, Emirates’teki teknik ekip, Londra’da A takımda düzenli olarak forma giymenin onun gelişimi için daha faydalı olacağına inanıyor. PSG karşısında sergilediği olağanüstü performans da dahil olmak üzere Fransa’daki formu, onun Avrupa’nın önde gelen takımlarından birinde forvet hattını sürüklemeye hazır olduğunu kanıtladı.
Şu an için oyuncu, Brezilya'daki Dünya Kupası kadrosuna girmek hedefiyle Fransa'da sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda. Önceliği her zaman Real Madrid'in ünlü beyaz formasıyla başarıya ulaşmak olsa da, Bernabeu'da ilk takıma giden net bir yolun olmaması, bu genç yeteneği sonunda Premier League'in çağrısını ve Arteta'nın Kuzey Londra'daki iddialı projesini değerlendirmeye zorlayabilir.