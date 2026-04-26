Viktor Gyokeres'in yerine yeni transfer mi? Arsenal, Lyon'da kiralık oynayan ve Real Madrid'den kadro dışı bırakılan oyuncuyu takip ederken ‘Endrick'in durumunu da yakından izliyor’

Arsenal, hücum performansının yoğun bir şekilde mercek altına alındığı bir sezonun ardından forvet hattında büyük bir revizyon yapmayı önceliklendiriyor. Kulüp, İsveç milli takım oyuncusu Viktor Gyokeres’i kadrosuna katmak için büyük bir harcama yapsa da, bu forvet oyuncusu, Premier Lig şampiyonluğunu garantilemek için gerekli olan golcü bir 9 numara olabileceğine bazı gözlemcileri ikna etmekte zorlandı.

Gabriel Jesus'un Emirates Stadyumu'ndan ayrılması beklenirken, Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli'nin geleceği konusunda da şüpheler var. Bu nedenle Arteta, çok yönlü bir forvet arayışına girdi. Hem merkez forvet hem de kanat olarak oynayabilen Endrick, yaş profili ve taktiksel gereksinimleri açısından kuzey Londra ekibine uygun, yüksek potansiyelli bir seçenek olarak görülüyor. CaughtOffside'a göre Arsenal, Brezilyalı genç yıldızın durumunu "yakından takip ediyor".