AFP
Çeviri:
Viktor Gyokeres, eleştirmenlerin Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kaçırma riski taşıdığını iddia etmesine rağmen, takımın 'gerginliği' kendi lehine çevirebileceğini savunuyor
Sezonun son haftalarındaki baskıyla başa çıkmak
Gyokeres, sezonun büyük bir bölümünde Arsenal’in en büyük hedefine ulaşma mücadelesine öncülük etti ve şimdi, omuzlarında taşıdıkları umut ve beklentilerin ağırlığına rağmen takım arkadaşlarını şampiyonluk yarışının son aşamasına odaklanmaya ve bu süreci keyifle yaşamaya çağırdı. Football.london’a konuşan 27 yaşındaki oyuncu, baskı hissetmenin en üst düzeyde rekabet etmenin doğal bir parçası olduğunu belirtti.
Gyokeres, "Bence gerginlik hissediyorsanız, bu sizin için önemli olduğu anlamına gelir" dedi. "Bunu doğru şekilde algılar ve bu enerjiyi doğru yöne yönlendirirseniz, bence bu kötü bir şey değil. Yani gergin olmak bence kötü bir şey değil. Bunu olumsuz bir şeye dönüştürürseniz kötü olur, bu da o duyguları nasıl yönettiğinize bağlıdır."
Kupa kazanmak için gerekli zihniyet
Eski Sporting CP oyuncusu, Portekiz’de üst üste iki şampiyonluk kazandıktan sonra, başarılarla dolu bir geçmişle Kuzey Londra’ya geldi. Sezonun son aylarını atlatmanın tek yolunun istikrarlı bir çizgi izlemek olduğunu vurguluyor. “Her maçta son derece konsantre olmalı ve rakibin kim olursa olsun her maçı olabildiğince ciddiye almalısın. Sonunda kazandığın tüm puanlar önemli,” diye açıkladı.
"Böyle düşünmelisiniz, ancak işler istediğiniz gibi gitmezse de fazla hayal kırıklığına uğramamalısınız çünkü sezon her zaman uzundur ve hala oynanacak çok maç var. Şu anda nisan ayındayız ve hala oynanacak çok maç var. Sadece işimizi yapmaya odaklanmalı ve bundan keyif almalıyız. Ne olabileceğini veya sonucun nasıl olacağını fazla düşünmemeliyiz."
Elit deneyimin etkisi
Arsenal, geçen yaz Martin Zubimendi, Eberechi Eze ve Piero Hincapie gibi birçok şampiyon oyuncuyla kadrosunu güçlendirirken, Gabriel Heinze de teknik kadroya katılarak takıma daha da fazla üst düzey deneyim kattı. Gyokeres, bu çeşitliliğin takım için hayati önem taşıdığına inanıyor. "Her oyuncu kariyeri boyunca farklı deneyimler yaşar ve aynı durumlara karşı farklı duygular besler," dedi. "Bazen farklı bir zihniyetle yaklaşmanın ve olaya farklı bir açıdan bakmanın her zaman önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak kulüpteki herkesle aynı niyetle ve herkesle birlikte. Takımda kupa kazanmış birçok oyuncumuz var ve bu sezon da bunu tekrar yapmak istiyoruz."
Arsenal tarihi bir çifte kupa peşindeyken, takımın performansı inişli çıkışlı
Arsenal’in sezonu, Manchester City’ye karşı oynanan Carabao Kupası finalinde yaşanan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ve çeyrek finalde Championship ekibi Southampton’a karşı şok bir şekilde elenmesinin ardından, kritik bir dönemde çalkantılı bir döneme girdi. Bu aksiliklere rağmen, Gunners 2003-2004 sezonundan bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu garantilemek için güçlü bir konumda bulunuyor. Şu anda, bir maç eksiği olan ikinci sıradaki Manchester City'nin dokuz puan önünde yer alıyorlar. Öte yandan, çeyrek finalin ilk ayağında Sporting'e karşı hayati bir 1-0 deplasman galibiyeti elde ederek Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yaklaşırken, Avrupa'daki hedefleri de yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.