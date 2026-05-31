Viktor Gyokeres'e takviye mi? Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinin ardından yapılan Arsenal transfer tahmini - Premier Lig şampiyonunun iki alanda kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor

Puskas Arena'daki penaltı atışları sonucu alınan yenilginin ardından Keown, iyileştirilmesi gereken en önemli alanın forvet hattı olduğunu belirtti. Eski stoper, mevcut kadronun 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretini sona erdirmek için takdire şayan bir performans sergilediğini, ancak Avrupa'nın elit takımlarıyla aradaki farkı kapatmak için yüksek kaliteli, oyunun gidişatını değiştirebilecek oyunculara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyor.

TNT Sports'a konuşan Keown, Arsenal'in güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğü iki pozisyonu özellikle işaret etti. "Forvet pozisyonuna tekrar bakabilirler. Kai Havertz bu gece 90 dakika oynadı ama bu, 18 ayda tamamladığı sadece ikinci tam maç. Viktor Gyokeres için zor bir geceydi, bu yüzden Arsenal bu bölgeye bakabilir. Belki sol kanat da. Mikel Arteta kadroyu güçlendirecek, buna hiç şüphe yok," diye açıkladı.



