Viktor Gyokeres'e takviye mi? Şampiyonlar Ligi finali yenilgisinin ardından yapılan Arsenal transfer tahmini - Premier Lig şampiyonunun iki alanda kadrosunu güçlendirmesi bekleniyor
Keown, hücum hattına takviye yapılmasını istiyor
Puskas Arena'daki penaltı atışları sonucu alınan yenilginin ardından Keown, iyileştirilmesi gereken en önemli alanın forvet hattı olduğunu belirtti. Eski stoper, mevcut kadronun 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretini sona erdirmek için takdire şayan bir performans sergilediğini, ancak Avrupa'nın elit takımlarıyla aradaki farkı kapatmak için yüksek kaliteli, oyunun gidişatını değiştirebilecek oyunculara daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyor.
TNT Sports'a konuşan Keown, Arsenal'in güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğü iki pozisyonu özellikle işaret etti. "Forvet pozisyonuna tekrar bakabilirler. Kai Havertz bu gece 90 dakika oynadı ama bu, 18 ayda tamamladığı sadece ikinci tam maç. Viktor Gyokeres için zor bir geceydi, bu yüzden Arsenal bu bölgeye bakabilir. Belki sol kanat da. Mikel Arteta kadroyu güçlendirecek, buna hiç şüphe yok," diye açıkladı.
Gyokeres için Mücadeleler
Geçen yaz 64 milyon sterlinlik bir transferle takıma katılan ancak Emirates Stadyumu’ndaki ilk sezonunda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Gyokeres, gerçekten de tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. İsveçli milli oyuncu, kulübün yakın tarihindeki en önemli maçta kadro dışı bırakılmıştı; bu durum, kritik anlarda teknik direktörün kendisine yeterince güvenmediğini ortaya koyuyor. Havertz, Budapeşte’de gol atmış olsa da, devam eden fiziksel sorunları nedeniyle bu sezon Premier Lig’de sadece yedi kez ilk 11’de yer alabildi.
Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard, kadro derinliği konusunda Keown'un görüşlerine katıldığını belirtti. Gerrard, "Bence bunu yapmak zorundalar," diye ekledi. "Bu, Arsenal'in sezonun 63. maçıydı. Birden fazla üst düzey forvete ihtiyacınız var, hatta ikiden fazlasına bile ihtiyacınız olabilir. Kadroyu sürekli yenilemeniz gerekir, güneş parladığında çatıyı onarırsınız. Arsenal muhteşem bir konumda, gerçekten muhteşem bir konumda. Ancak maçların seviyesi ve sayısı, kadroya sürekli takviye yapmanız ve tavanına ulaşmış ya da düşüşte gibi görünen oyuncuları takımdan göndermeniz gerektiği anlamına geliyor."
Arteta yaz transfer döneminde iddialı olmayı istiyor
Arteta, takıma taze kan katılması gerektiği konusunda hemfikir görünüyor ve Arsenal yönetimine yaklaşan transfer döneminde "çok akıllı" davranmalarını ve "hırslarını göstermelerini" istedi. İspanyol teknik adam, final maçında Arsenal'in top hakimiyetinin sadece %24,7 ile sınırlı kalmasının ardından, PSG'nin şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu kabul etti.
Arteta gazetecilere, "Bir üst seviyeye ulaşmak istiyorsak, çok önemli kararlar almaya başlayacağız" dedi. "Ve bu hırsı göstermemiz gerekecek çünkü bunu yapabilecek kapasiteden fazlasına sahibiz, ancak bu çok, çok hırslı, çok hızlı ve çok akıllı olmamızı gerektirecek."
Ceza acısını sindirmek
Penaltı atışlarının gidişatı, Eberechi Eze ve Gabriel’in 11 metreden golü bulamamasıyla yenilgiyi daha da acı hale getirdi. Hayal kırıklığına rağmen Declan Rice, takım arkadaşlarına hemen destek verdi ve onların katkıları olmasaydı kulübün bu ayın başlarında Premier Lig şampiyonluğunu kazanamayacağını belirtti.
Rice, "Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı kaçırmak elbette hoş bir şey değil" dedi. "Ama onları seviyoruz ve yanlarındayız. Futbolda böyle şeyler olur. Finalde penaltı kaçıran son oyuncular onlar olmayacak. Herkes penaltı kaçırır ve bu sezon o ikisi olmasaydı Premier Lig'i kazanamazdık, bu kesin. Gabriel, onun kişiliği ve oyunculuğu hakkında söyleyecek sözüm kalmadı. Eze bu sezon bizim için çok önemli goller attı. Olur böyle şeyler. Futbol budur ve acımasızdır. Olumlu yanlarını alıp yolumuza devam ediyoruz."