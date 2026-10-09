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Viktor Gyokeres'e güven eksikliği mi? Eski Arsenal forveti, başka bir golcü için gelecekte yapılabilecek transfer tekliflerini tartışırken Arsenal neden Kai Havertz'i sahte dokuz olarak tercih ediyor?
Gyokeres, Premier League şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda 20 gol barajını aştı
İsveçli golcü Gyokeres, Portekiz devi Sporting’de etkileyici rakamlara ulaştıktan sonra, 2025’te toplam değeri nihayetinde 64 milyon sterline (85 milyon dolar) çıkabilecek bir anlaşmanın parçası olarak kuzey Londra’ya transfer oldu.
Bazılarına göre üretken bir 9 numaranın eksikliği, Arsenal’i yurt içinde ve Avrupa’da kupa yarışlarında geri tutuyordu. Mikel Arteta’nın ekibi, 2025-26’da Premier League şampiyonluğunu kazanarak sonunda bu engeli aştı ve bu alandaki 22 yıllık hasrete son verdi.
Gyokeres bu süreçte ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda kuşkusuz katkı sağladı, ancak tam anlamıyla ikna edici olamadı ve yeni bir sezonun başlangıcında oyuna sonradan giren etkili bir oyuncu rolünü kabullenmek zorunda kaldı.
Almanya milli takımından Havertz, daha çok geride oynayan bir forvet olmasına rağmen en uçta kullanılıyor; eski Chelsea yıldızının, topun nadiren uzun vurulduğu ya da erken şekilde son bölgeye taşındığı Arteta sistemine daha uygun olduğu düşünülüyor.
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Havertz, Arsenal'da Arteta'nın taktik sistemi için en uygun isim mi?
Sahte dokuz yaklaşımının hayranı olup olmadığı ve Arsenal'ın buna yatkınlığının Gyokeres'e güven eksikliğine işaret edip etmediği sorulduğunda, eski Arsenal forveti Dickov, 247Bet ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu harika bir soru. İlk başta değildim. Son birkaç yılda Arsenal'ın, bence birçok kişinin de düşündüğü gibi, eksik olan şeyinin o gerçek santrfor, size gol getirecek o saf dokuz numara olduğunu düşünüyordum.
“Dürüst olmak gerekirse bu kendi kendimle çelişiyor olabilir, Gyokeres geçen sezon gidip 20 gol attı. Ama ben her zaman o gerçek santrforun eksik olduğunu düşündüm ve [Erling] Haaland'ı, [Harry] Kane'i ya da [Alexander] Isak'ı almak istediğinizi söylemek de zor, çünkü gidip alabileceğiniz onlardan çok fazla yok.
“Ama Havertz o rolde oynadığında, Arsenal'ın oyun yapısına uyduğunu düşünüyorum. Ve bence sezona gerçekten çok ama çok iyi başladı. O sahte dokuz rolünde güçlü, topu saklıyor, çok akıllı bir hareketliliğe sahip, bunun da etrafındaki oyunculardan en iyi verimi almanızı sağladığını düşünüyorum; [Eberechi] Eze'leri, [Bukayo] Saka'ları nasıl savunacağınızı gerçekten biliyorsunuz. Bence bu açıdan ve belki de Mikel'in nasıl oynamak istediği konusunda çok önemli.
“Duyduklarım doğruysa Havertz milli takım görevinde bir sakatlık yaşadı ve sonra İsveç formasıyla çıktığı dört maçın tamamında dört gol atan Gyokeres'e baktığınızda, bu onun geri dönmesi için müthiş bir fırsat olabilir.
“Takıma geri dönmek ve belki de kanıtlaması gereken bir şey olduğunu hissetmek için özgüveni tavan yapmış olacaktır. Bir forvet olarak kendinize güveniyorsanız ve kanıtlamanız gereken bir şey olduğunu hissediyorsanız, oldukça tehlikeli olabilirsiniz.”
Arsenal, gelecek transfer dönemlerinde bir başka 9 numara için yeniden harcama yapacak mı?
Arsenal, son yıllarda Pierre-Emerick Aubameyang ve Gabriel Jesus gibi birçok santrfor kullandı, ancak hâlâ kendilerini tamamen rahat hissedecekleri bir dokuz numarada karar kılabilmiş değil.
Bu durum, onları yaz transferi için bastırdıktan sonra İspanya'da kulübede kalan, huzursuz Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu Julian Alvarez gibi başka bir seçeneğe yeniden para harcamaya yöneltebilir mi?
Dickov, şunları ekledi: “Bu da onlardan biri. Kendimi tekrar ettiğim için kusura bakmayın, mesele şu: gerçekten gidip alabileceğiniz piyasada kaç tane oyuncu var? Mikel zeki bir adam. Sırf dokuz numara olduğu için gidip 20, 30, 40, 50 milyon, 60, 70, 80, 90, 100 milyon her neyse onu bir dokuz numaraya harcamayacak.
“Geçen yıl ligi onsuz kazandılar. Ondan önceki yıl ligi kazanmaya çok yaklaştılar. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finali. Yani belli ki bir şeyi doğru yapıyorlar ve ellerindekilerle ilerleme kaydediyorlar.
“Mesele sadece bunun yapbozun son parçası olup olmadığı ve birini ne zaman alabilecekleri. Bence şu anda Havertz'i gerçekten çok iyi kullanıyor. Bunun geçici bir çözüm olduğunu söylemiyorum, çünkü o üst düzey bir oyuncu. Sadece Arsenal'de değil, Almanya'da da sürekli ilk 11'de başlıyor.
“Ama sırf herkes o dokuz numaraya ihtiyaçları olduğunu söylüyor diye gidip birini kadrolarına katıp imzalamayacaklar.”
- Getty/GOAL
Arsenal bu sezon akan oyunda daha iyi performans gösteriyor
Arsenal, geçen sezon Premier League şampiyonluğuna yürürken inatçı rakip savunmalarını aşmak için büyük ölçüde duran toplara bel bağlamıştı, ancak 2026-27 sezonunun başında açık oyunda daha iyi bir performans sergiliyor.
Havertz üç gole ulaştı; kulüp kaptanı Martin Odegaard da Arsenal'in oyun kurucu rolünde yine oyunu yönlendiriyor, ancak Gyokeres henüz golle tanışamadı. Emirates Stadyumu'nda bundan sonraki transfer dönemlerinin, efsanevi derecede skorer bir 9 numara arayışı konusunda neler getireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
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