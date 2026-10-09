Sahte dokuz yaklaşımının hayranı olup olmadığı ve Arsenal'ın buna yatkınlığının Gyokeres'e güven eksikliğine işaret edip etmediği sorulduğunda, eski Arsenal forveti Dickov, 247Bet ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Bu harika bir soru. İlk başta değildim. Son birkaç yılda Arsenal'ın, bence birçok kişinin de düşündüğü gibi, eksik olan şeyinin o gerçek santrfor, size gol getirecek o saf dokuz numara olduğunu düşünüyordum.

“Dürüst olmak gerekirse bu kendi kendimle çelişiyor olabilir, Gyokeres geçen sezon gidip 20 gol attı. Ama ben her zaman o gerçek santrforun eksik olduğunu düşündüm ve [Erling] Haaland'ı, [Harry] Kane'i ya da [Alexander] Isak'ı almak istediğinizi söylemek de zor, çünkü gidip alabileceğiniz onlardan çok fazla yok.

“Ama Havertz o rolde oynadığında, Arsenal'ın oyun yapısına uyduğunu düşünüyorum. Ve bence sezona gerçekten çok ama çok iyi başladı. O sahte dokuz rolünde güçlü, topu saklıyor, çok akıllı bir hareketliliğe sahip, bunun da etrafındaki oyunculardan en iyi verimi almanızı sağladığını düşünüyorum; [Eberechi] Eze'leri, [Bukayo] Saka'ları nasıl savunacağınızı gerçekten biliyorsunuz. Bence bu açıdan ve belki de Mikel'in nasıl oynamak istediği konusunda çok önemli.

“Duyduklarım doğruysa Havertz milli takım görevinde bir sakatlık yaşadı ve sonra İsveç formasıyla çıktığı dört maçın tamamında dört gol atan Gyokeres'e baktığınızda, bu onun geri dönmesi için müthiş bir fırsat olabilir.

“Takıma geri dönmek ve belki de kanıtlaması gereken bir şey olduğunu hissetmek için özgüveni tavan yapmış olacaktır. Bir forvet olarak kendinize güveniyorsanız ve kanıtlamanız gereken bir şey olduğunu hissediyorsanız, oldukça tehlikeli olabilirsiniz.”