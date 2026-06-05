Viktor Gyokeres daha fazla takdir edilmeyi hak ediyor! Graham Potter, eleştirilere rağmen Arsenal'in forvetinin "olağanüstü etkisini" vurguluyor ve Alexander Isak'ın Liverpool'daki ilk sezonunu savunuyor

İsveç milli takım teknik direktörü, Gyokeres’in niteliklerini överek, hem kulüp hem de milli takım için oynadığı hayati rolü vurguladı. Ayrıca, Arsenal’in forvetine yöneltilen eleştirilerin yoğunluğuna şaşırdığını da itiraf etti.

The Athletic'in aktardığına göre Potter, "İki maçta dört gol attı, bizi Dünya Kupası'na taşıdı, yani etkisi inanılmaz" dedi. "Arsenal açısından bakıldığında, rolünü yerine getirdi, gollerini attı ve takım Premier Lig'i kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

"Maçların çoğunda oynadı, ama yine de eleştiriliyor. Yaşadığımız dünya böyle, ama ona baktığınızda, ne kadar çok çalıştığını, işini nasıl yaptığını gördüğünüzde, onun inanılmaz bir karakter olduğunu anlıyorsunuz."