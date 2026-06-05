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Viktor Gyokeres daha fazla takdir edilmeyi hak ediyor! Graham Potter, eleştirilere rağmen Arsenal'in forvetinin "olağanüstü etkisini" vurguluyor ve Alexander Isak'ın Liverpool'daki ilk sezonunu savunuyor
Potter, İsveçli yıldızlarını destekliyor
Potter, forvet Gyokeres’in Polonya’yı play-off maçında mağlup ederek İsveç’in Dünya Kupası’na katılmasını sağlamasının ardından oyuncuyu övdü. Arsenal’in forveti, iki eleme maçında toplam dört gol attı ve İsveç’in turnuvaya katılmasında kilit bir rol oynadı. Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına katkıda bulunmasına rağmen, Gyokeres bazı gözlemcilerin eleştirilerine maruz kalmaya devam ediyor. Potter, bu değerlendirmelerin forvetin hem kulüp hem de milli takım için yaptığı genel katkıyı ve önemini göz ardı ettiğini düşünüyor.
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Potter, Gyokeres'i övüyor
İsveç milli takım teknik direktörü, Gyokeres’in niteliklerini överek, hem kulüp hem de milli takım için oynadığı hayati rolü vurguladı. Ayrıca, Arsenal’in forvetine yöneltilen eleştirilerin yoğunluğuna şaşırdığını da itiraf etti.
The Athletic'in aktardığına göre Potter, "İki maçta dört gol attı, bizi Dünya Kupası'na taşıdı, yani etkisi inanılmaz" dedi. "Arsenal açısından bakıldığında, rolünü yerine getirdi, gollerini attı ve takım Premier Lig'i kazandı ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
"Maçların çoğunda oynadı, ama yine de eleştiriliyor. Yaşadığımız dünya böyle, ama ona baktığınızda, ne kadar çok çalıştığını, işini nasıl yaptığını gördüğünüzde, onun inanılmaz bir karakter olduğunu anlıyorsunuz."
Isak'a destek olun
Potter, Liverpool’da zorlu geçen ilk sezonun ardından Isak’ı da savundu. Sakatlıklar ve 125 milyon sterlinlik transferine yüklenen beklentiler, oyuncunun sezonunu zorlaştırdı; ancak Potter, forvetin kalitesinden hâlâ emin.
"Muhtemelen işler onun istediği gibi - ve herkesin istediği gibi - gitmediğini söylemek doğru olur, ancak bazen böyle şeyler olur," diye açıkladı.
"Bazen bir oyuncuyu transfer ettiğimizde, her şeyin otomatik olarak düzeleceğini varsayarız. Alex'in Newcastle için neler yaptığını biliyoruz, ama Liverpool'un ondan beklediklerine nasıl uyum sağlayacak? Oyuncu değişmez. Kalitesi değişmez. Mesele, takım olarak nasıl etkileşim kurduklarıdır.
"Sakatlıklar onun için hayal kırıklığı yarattı, ama o harika, harika bir çocuk, oynamak istiyor ve takımına yardım etmek istiyor. Kariyeriniz inişler ve çıkışlar yaşayabilir, ancak bizim bakış açımızdan kişinin kalitesi ve oyuncunun kalitesi yadsınamaz."
- IMAGO
Dünya Kupası yaklaşıyor
Eleme turunu geçtikten sonra Potter'ın dikkati artık İsveç'i Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlamaya yöneldi. İsveç, Hollanda, Japonya ve Tunus ile birlikte F Grubu'nda yer alırken, Gyokeres ve Isak'ın turnuvada takımlarının en önemli oyuncuları olması bekleniyor.