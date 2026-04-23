Viktor Gyokeres çözüm değil! Arsenal’e, Premier Lig şampiyonluğunu kazanacak yapbozun son parçası olarak Erling Haaland tarzı bir 9 numara oyuncusunun hâlâ eksik olduğu söylendi

Arteta’nın takımı ligin zirvesinde sahip olduğu 9 puanlık avantajı heba ederken, eski Arsenal forveti Dickov – MrQ ile yaptığı özel röportajda – GOAL’a Arsenal’in hâlâ şampiyonluk getirecek bir 9 numara eksikliği olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bunun doğru olduğuna içtenlikle inanıyorum.

“Son haftalara bakarsanız, Erling Haaland'ı dünya futbolundaki başka biriyle karşılaştırmak zor, ancak insanlar onun en iyi sezonunu geçirmediğini söylüyor. 35 gol attı! Ancak son birkaç haftada, işler ciddiye bindiğinde, durum gerginleştiğinde ve baskı arttığında, oyuna girip hat-trick yapıyor. Burnley maçı, Man City'nin kazanmasını beklediği bir maçtı, ama zorlu bir maçtı. Tek şans, tek gol.

“Sonra bence harika bir oyuncu olan Havertz'e bakın, Gyokeres'e de bakın, o da harika. Ama Erling Haaland'ın verdiği o keskinliğe sahip değiller. Ve bu, takım genelinde güven yaratıyor. City 90 dakika boyunca berbat oynayabilir, ama Erling 91. dakikada bir şans yakalayabilir ve gol atarlar. Bu, takım genelinde size o inancı veriyor.

“Arsenal'in gidip bir Erling Haaland alması gerektiğini söylemiyorum, piyasada öyle bir oyuncu yok. Ama Erling'e ve gol istatistiklerine bakarsınız, [Antoine] Semenyo'ya bakarsınız, son zamanlarda Rayan Cherki'ye bakarsınız, size sağladıkları gol katkılarına bakarsınız, Arsenal'deki yetenekli oyuncular son zamanlarda bunu yapamıyor. Maçlar sıkı geçiyor ve baskı altındayken, bu büyük, yaratıcı oyuncuların öne çıkması gerekiyor.”