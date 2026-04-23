Getty
Çeviri:
Viktor Gyokeres çözüm değil! Arsenal’e, Premier Lig şampiyonluğunu kazanacak yapbozun son parçası olarak Erling Haaland tarzı bir 9 numara oyuncusunun hâlâ eksik olduğu söylendi
Şampiyonluk zaferini getiremeyen Arsenal forvetleri
Olivier Giroud, Alexandre Lacazette ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi isimler, Premier Lig şampiyonluğunu Kuzey Londra'ya geri getiremedi; Gabriel Jesus ise Arsenal'de daha önce Manchester City'de yakaladığı başarıyı henüz tekrarlayamadı.
İsveçli forvet Gyokeres, 2025 yılında 55 milyon sterlin (74 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve Mikel Arteta, çok rağbet gören bu oyuncuyu kadrosuna katma yarışını kazandı. Eski Coventry forveti, Portekiz'in dev kulübü Sporting'de 102 maçta 97 gol kaydetmişti.
- Getty
Gyokeres, Arsenal formasıyla kaç gol attı?
27 yaşındaki oyuncu, Leeds karşısında oynadığı ilk Premier Lig iç saha maçında iki gol attı, ancak Kasım ayı gelene kadar İngiltere'nin en üst liginde sadece bir gol daha kaydedebildi.
Gyokeres, ligde attığı 12 gol de dahil olmak üzere tüm turnuvalarda toplam 18 gol attı, ancak Kai Havertz'in zaman zaman sahte dokuz numara olarak oynatılması nedeniyle ilk 11'de yer alması garanti değil ve Arsenal'in aradığı karizmatik forvet olabileceğini kanıtlamak için ikna edici bir performans sergilemekte zorlanıyor.
Arsenal'in yeni bir 9 numara bulması gerekiyor mu?
Arteta’nın takımı ligin zirvesinde sahip olduğu 9 puanlık avantajı heba ederken, eski Arsenal forveti Dickov – MrQ ile yaptığı özel röportajda – GOAL’a Arsenal’in hâlâ şampiyonluk getirecek bir 9 numara eksikliği olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bunun doğru olduğuna içtenlikle inanıyorum.
“Son haftalara bakarsanız, Erling Haaland'ı dünya futbolundaki başka biriyle karşılaştırmak zor, ancak insanlar onun en iyi sezonunu geçirmediğini söylüyor. 35 gol attı! Ancak son birkaç haftada, işler ciddiye bindiğinde, durum gerginleştiğinde ve baskı arttığında, oyuna girip hat-trick yapıyor. Burnley maçı, Man City'nin kazanmasını beklediği bir maçtı, ama zorlu bir maçtı. Tek şans, tek gol.
“Sonra bence harika bir oyuncu olan Havertz'e bakın, Gyokeres'e de bakın, o da harika. Ama Erling Haaland'ın verdiği o keskinliğe sahip değiller. Ve bu, takım genelinde güven yaratıyor. City 90 dakika boyunca berbat oynayabilir, ama Erling 91. dakikada bir şans yakalayabilir ve gol atarlar. Bu, takım genelinde size o inancı veriyor.
“Arsenal'in gidip bir Erling Haaland alması gerektiğini söylemiyorum, piyasada öyle bir oyuncu yok. Ama Erling'e ve gol istatistiklerine bakarsınız, [Antoine] Semenyo'ya bakarsınız, son zamanlarda Rayan Cherki'ye bakarsınız, size sağladıkları gol katkılarına bakarsınız, Arsenal'deki yetenekli oyuncular son zamanlarda bunu yapamıyor. Maçlar sıkı geçiyor ve baskı altındayken, bu büyük, yaratıcı oyuncuların öne çıkması gerekiyor.”
- Getty
Gyokeres, Arsenal adına Premier Lig şampiyonluğunu kazanabilir mi?
Gyokeres, bu sezon Premier Lig'de çift haneli gol sayısına ulaşan tek Arsenal oyuncusu; Saka ve Eberechi Eze ise altı golle bu listede ikinci sırayı paylaşıyor.
Gunners'ın yeni 14 numarası, bu formayı giyen efsanevi bir öncülün, yani Fransız Dünya Kupası şampiyonu Thierry Henry'nin izinden giderek, kuzey Londra'nın kırmızı yarısına şampiyonluk zaferi getirip şüphecileri susturabilir, ancak bu görevi yerine getiremezse daha rahatsız edici sorular sorulacaktır.