Pazar günü Londra'daki rakibi Chelsea'yi ağırlamadan önce Cuma günü konuşan Arteta, Gyokeres'in Pazar günü attığı iki golün ardından daha fazlasının geleceğini ima etti. "Bence bir şey diğerine yol açar," diye başladı Arteta. "İlk golü attığınızda veya performansınız iyi olduğunda, takım arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirirsiniz, maçları, rakibi, ligi daha iyi anlarsınız. Her şey yardımcı olur.

"Onun niteliklerini biliyoruz. O şüphesiz inanılmaz bir forvet. Onun niteliklerini beslememiz, onu daha iyi anlamamız, onun da takımı ve ligi daha iyi anlaması gerekiyor. Bence doğru yoldayız."

Gyokeres'in özgüven sorunu yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Arteta şöyle cevap verdi: "Bu soru ona sorulmalı. Elbette kendisine koyduğu hedefleri, takıma yardım etme beklentisini biliyorum ve eminim çünkü çoğu zaman, defans oyuncularımız, bizim oyuncularımızla antrenman yaparken, [siz onlara] '[Onunla karşılaştığınızda] nasıl hissediyorsunuz?' diye sorduğunuzda, [onlar] 'Bu bir kabus' diyorlar.

"Bu, bir oyuncunun kalitesini veya onu savunmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için gerçekten iyi bir yoldur."