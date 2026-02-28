AFP
Viktor Gyokeres bir 'kabus'! Arsenal, sezon sonuna kadar 3,5 milyon sterlin daha mal olabilecek forvetinin tüm potansiyelini nasıl ortaya çıkarıyor?
Gyokeres ayaklarını yere basmaya başladı
Ancak Gyokeres, Arsenal'deki kariyerine yavaş bir başlangıç yaptı ve ilk 21 lig maçında sadece beş gol attı, bunlardan üçü yeni yükselen Leeds ve Burnley takımlarına karşıydı. Birçok kişi 27 yaşındaki oyuncuyu eleştirdi ve bazı futbol taraftarları bu forveti sezonun en kötü transferi olarak nitelendirdi.
Ancak forvet, son beş Premier Lig maçında beş gol atarak en iyi formunu göstermeye başladı. Bu gollerin ikisi, geçen hafta sonu rakipleri Tottenham'ı 4-1 yendikleri Kuzey Londra derbisinde geldi. Gyokeres, Arsenal formasıyla muhtemelen sezonun en iyi performansını sergilediği maçta ikinci yarıda iki gol attı.
Arteta, Arsenal'in Gyokeres'in tam potansiyelini ortaya çıkarmak için "doğru yolda" olduğuna inanıyor.
Arsenal, Gyokeres'i serbest bırakmak için 'doğru yolda'
Pazar günü Londra'daki rakibi Chelsea'yi ağırlamadan önce Cuma günü konuşan Arteta, Gyokeres'in Pazar günü attığı iki golün ardından daha fazlasının geleceğini ima etti. "Bence bir şey diğerine yol açar," diye başladı Arteta. "İlk golü attığınızda veya performansınız iyi olduğunda, takım arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirirsiniz, maçları, rakibi, ligi daha iyi anlarsınız. Her şey yardımcı olur.
"Onun niteliklerini biliyoruz. O şüphesiz inanılmaz bir forvet. Onun niteliklerini beslememiz, onu daha iyi anlamamız, onun da takımı ve ligi daha iyi anlaması gerekiyor. Bence doğru yoldayız."
Gyokeres'in özgüven sorunu yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Arteta şöyle cevap verdi: "Bu soru ona sorulmalı. Elbette kendisine koyduğu hedefleri, takıma yardım etme beklentisini biliyorum ve eminim çünkü çoğu zaman, defans oyuncularımız, bizim oyuncularımızla antrenman yaparken, [siz onlara] '[Onunla karşılaştığınızda] nasıl hissediyorsunuz?' diye sorduğunuzda, [onlar] 'Bu bir kabus' diyorlar.
"Bu, bir oyuncunun kalitesini veya onu savunmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için gerçekten iyi bir yoldur."
Eklentiler birikmeye başlıyor
Arsenal, geçen yaz Sporting'den Gyokeres'i transfer etmek için 54,8 milyon sterlin (74 milyon dolar) ödedi, ancak bir dizi madde nedeniyle bu rakam 63,5 milyon sterline (85 milyon dolar) çıkabilir. Ancak sezon sonunda, Gunners ek ödemelerle 3,5 milyon sterlin daha ödemiş olabilir.
Premier League lideri, Gyokeres'in kuzey Londra ekibi için kaydettiği gol ve asist sayısına bağlı olarak 436.000 sterlinlik bir ek ücret ödemek üzere. Sporting, Gyokeres'in toplamda 20 gol ve asist kaydettiği her seferinde bu rakamı almaya hak kazanıyor.
Şu anda, yaz transferinde takıma katılan oyuncu, Spurs'a karşı attığı iki gollebirlikte 15 gol ve iki asist kaydetmiş durumda, yani üç gol daha atarsa Arsenal, Portekiz'e 436.000 sterlin gönderecek. Gyokeres 20 gol daha atarsa Sporting aynı miktarı alacak, ancak bu ek ücret 873.000 sterlin ile sınırlı.
Arsenal, Gyokeres'in bu sezon 45 dakika veya daha fazla süreyle 20 maça çıkmasının ardından Sporting'e 1,1 milyon sterlin ödemek zorunda kaldı ve bu ek ödemenin toplam tutarı 4,4 milyon sterlin ile sınırlı. Forvetin bu tutarın tamamını alabilmesi için 80 maçta forma giymesi gerekiyor ve 1,1 milyon sterlinlik bir ödeme daha alabilmesi için 10 maça ihtiyacı var. Bu da Sporting'in sezon bitmeden forma giyme sayısına bağlı olarak bir gelir daha elde edebileceği anlamına geliyor.
Üçüncü ek ödeme, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasıyla ilgili olup, Gunners Avrupa'nın elit kulüplerinin katıldığı bu turnuvaya her katıldığında Sporting'e 874.000 sterlin ödenecek. Bu tutarın da üst sınırı 3,5 milyon sterlin.
Gunners, Chelsea karşısında iyi formunu sürdürmek istiyor
Arsenal'in Premier Lig tablosundaki liderliği, Pazar günü Chelsea ile karşılaşana kadar 2 puana düşebilir. Rakip Manchester City, Cumartesi akşamı Leeds ile karşılaşacak ve Cityzens, şampiyonluk yarışında Gunners'ın peşini bırakmamaya çalışacak.
Gunners, Super Sunday'de Blues'u ağırlayacak ve Londra'daki rakibine karşı galip gelmekten emin. Nitekim Arsenal, Chelsea ile son sekiz karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi ve beş galibiyet aldı, ancak Arteta, bu hafta sonu oynanacak büyük maç öncesinde son dönemdeki karşılıklı maçların "hazırlıkları değiştirmediğini" vurguluyor.
"İki hafta önce veya iki yıl önce yaptıklarımızın önemi yok, çünkü her maç ve bağlam farklıdır. Oyuncular değişebilir, takımların ruh hali farklı olabilir veya söz konusu olan şey farklı olabilir, ama biz hazırız" dedi İspanyol teknik adam.
