Viktor Gyokeres, Arsenal'in evinde aldığı yenilgiyi "kuru saha"ya bağlarken, Bournemouth ise Premier Lig şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi
Emirates'in sürpriz yenilgisiyle şampiyonluk yarışı tamamen açık hale geldi
Cumartesi günü Emirates Stadyumu sessizliğe büründü; Arsenal, dirençli bir Bournemouth takımına 2-1 yenilerek son dört maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Bu sonuç, kuzey Londra kulübünü zor bir duruma düşürdü; zira Manchester City, Pazar günü Stamford Bridge’de Chelsea ile karşılaşacak ve ligin zirvesindeki puan farkını azaltma fırsatı yakaladı.
17. dakikada Junior Kroupi konuk takımın ilk golünü attı, ancak Ryan Christie'nin ceza sahası içinde elle oynadığına karar verilmesi Arsenal'e bir umut ışığı oldu. Gyokeres penaltı noktasının başına geçti ve attığı golle skoru eşitledi, ancak ikinci yarıda Alex Scott'ın golü Andoni Iraola'nın takımının 3 puanı alıp ayrılmasını sağladı.
Gyokeres yüzeye işaret ediyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından İsveç milli takım oyuncusu Gyokeres, lig liderinin neden ritmini bulmakta zorlandığını tartışmalı bir şekilde değerlendirdi. BBC Match of the Day programına konuşan forvet, Bournemouth’un tehlikeli olduğunu kabul ederken, Emirates Stadyumu’ndaki saha koşullarının yenilgide rol oynadığını iddia etti.
Gyokeres, "Kontrataklarda iyiler" dedi. "İyi oyuncuları var ve iyi kombinasyonlar yaptılar. Ama daha iyisini yapmalıyız. Sonunda bazı fırsatlar yakaladık. Saha biraz kuruydu, bu da yardımcı olmadı. Kendime çok güveniyorum. Bugün olanlara fazla takılmamalıyız. İleriye bakmalı ve pozitif olmalıyız."
Arteta, "yüzüne yediği yumruğu" hayıflanıyor
Mikel Arteta, takımının performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve bu yenilgiyi kadrosu için önemli bir uyarı olarak nitelendirdi. İspanyol teknik adam, 11 maçtır yenilmeyen Bournemouth takımını mağlup etmek için gerekli olan golcü ruhundan yoksun olduklarını kabul etti.
Arteta, TNT Sports'a "Hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu" dedi. "Bu, yüzümüze atılmış büyük bir yumruk ve şimdi nasıl tepki vereceğimiz önemli. Onlar, bir nedenden ötürü 11 maçtır yenilmeyen bir takım; birçok şeyi doğru yaptılar. Biz ise verimli olmaktan çok uzaktık. Onların ceza sahasına ilk saldırısında, top bir defleksiyonla kötü bir savunma hareketi sonucu gol oldu. Bundan kurtulmamız gerekiyor. İkinci yarıda farklı bir maç bekliyordunuz. Bugün çok tuhaf şeyler yaptık. Çok istikrarlıydık. Böyle şeyler olabilir, futbol budur.”
Sezonu kurtarmak için yedi gün
Bu yenilgiyle Arsenal, Manchester City’nin 9 puan önünde kalmış olsa da, şampiyonluk yarışı Pep Guardiola’nın takımının lehine dönebilir; zira City’nin elinde iki kritik maç var ve önümüzdeki hafta sonu Etihad’da Arsenal’i ağırlayacak. Yaralarını sarmak için çok az zamanı olan Arsenal, şimdi sezonun kaderini belirleyecek bir hafta ile karşı karşıya: Sporting CP ile oynanacak yüksek riskli Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve ardından Manchester'da oynanacak, şampiyonluğu belirleyebilecek maç. Arteta'nın takımı, kupa hayallerinin sadece yedi gün içinde buharlaşmasını önlemek için savunmadaki sağlamlığını ve golcü kimliğini derhal yeniden keşfetmek zorunda.