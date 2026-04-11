Viktor Gyokeres, Arsenal'in evinde aldığı yenilgiyi "kuru saha"ya bağlarken, Bournemouth ise Premier Lig şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi

Cumartesi günü Emirates Stadyumu sessizliğe büründü; Arsenal, dirençli bir Bournemouth takımına 2-1 yenilerek son dört maçında üçüncü mağlubiyetini aldı. Bu sonuç, kuzey Londra kulübünü zor bir duruma düşürdü; zira Manchester City, Pazar günü Stamford Bridge’de Chelsea ile karşılaşacak ve ligin zirvesindeki puan farkını azaltma fırsatı yakaladı.

17. dakikada Junior Kroupi konuk takımın ilk golünü attı, ancak Ryan Christie'nin ceza sahası içinde elle oynadığına karar verilmesi Arsenal'e bir umut ışığı oldu. Gyokeres penaltı noktasının başına geçti ve attığı golle skoru eşitledi, ancak ikinci yarıda Alex Scott'ın golü Andoni Iraola'nın takımının 3 puanı alıp ayrılmasını sağladı.