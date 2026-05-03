Viktor Gyokeres, 55 milyon sterlinlik forvet olarak Thierry Henry ve Alexis Sanchez'in izinden giderek Arsenal'de 11 yıldır görülmemiş bir başarıya imza attı

Eski Sporting CP forveti, Kuzey Londra'da verimli bir ilk sezon geçiriyor ve son başarılarıyla Arsenal tarihinin son derece seçkin bir grubuna girmeyi başardı. Fulham karşısında iki gol atan Gyokeres, tüm turnuvalarda sezon gol sayısını 21'e çıkardı; bu, kulübün 139 yıl önceki kuruluşundan bu yana ilk yıllarında sadece 12 oyuncunun ulaşabildiği bir kilometre taşı.

Hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı da gol atan Gyokeres, son dönemde muhteşem bir form sergiledi. İspanya'da attığı bu gol, sezonun beşinci Avrupa golü oldu ve 15 Premier Lig golü ile Chelsea'ye karşı Carabao Kupası yarı finalinde attığı kritik golü de içeren iç saha gol sayısına eklendi. İkonik maske sevinci, Emirates Stadyumu'nun vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.