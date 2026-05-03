Viktor Gyokeres, 55 milyon sterlinlik forvet olarak Thierry Henry ve Alexis Sanchez'in izinden giderek Arsenal'de 11 yıldır görülmemiş bir başarıya imza attı
En skorer oyuncular kulübüne katılmak
Eski Sporting CP forveti, Kuzey Londra'da verimli bir ilk sezon geçiriyor ve son başarılarıyla Arsenal tarihinin son derece seçkin bir grubuna girmeyi başardı. Fulham karşısında iki gol atan Gyokeres, tüm turnuvalarda sezon gol sayısını 21'e çıkardı; bu, kulübün 139 yıl önceki kuruluşundan bu yana ilk yıllarında sadece 12 oyuncunun ulaşabildiği bir kilometre taşı.
Hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı da gol atan Gyokeres, son dönemde muhteşem bir form sergiledi. İspanya'da attığı bu gol, sezonun beşinci Avrupa golü oldu ve 15 Premier Lig golü ile Chelsea'ye karşı Carabao Kupası yarı finalinde attığı kritik golü de içeren iç saha gol sayısına eklendi. İkonik maske sevinci, Emirates Stadyumu'nun vazgeçilmez bir parçası haline geliyor.
Henry ve Sanchez'in izinden giderek
Gyokeres’in ilk sezonunun önemi, şu anda aynı listeye adını yazdıran isimlerle daha da belirginleşiyor. İsveçli oyuncunun gelmesinden önce, ilk yılında 20 gol barajını aşan son isim, 2014-15 sezonunda 25 gol atan Alexis Sanchez’ti. Şilili oyuncudan önce ise efsanevi Thierry Henry, 1999-00 sezonundaki ilk yılında 26 gol kaydetmişti. Gyokeres şu anda 15 Premier Lig golüne sahip ve Arsenal'deki ilk sezonunda en fazla lig golü atan oyuncu sıralamasında Henry'nin (17) sadece iki gol gerisinde, Sanchez'in (16) ise bir gol gerisinde bulunuyor.
Ligde üç maç kalırken, 14 numaralı oyuncu bu iki modern ikonun da rekorunu kırıp rekoru kendine yazdırmak için gerçek bir şansa sahip. Golcü yeteneği tüm turnuvalarda kendini gösterdi; Şampiyonlar Ligi'nde beş, Carabao Kupası yarı finalinde Chelsea karşısında ise bir gol attı.
Arteta, bu ustalık gösterisini övüyor
Mikel Arteta, yeni 14 numaralı oyuncusunun İngiliz futbolunun zorluklarına ne kadar çabuk uyum sağladığına duyduğu hayranlığı gizlemedi. Fulham’a karşı alınan 3-0’lık galibiyetin ardından teknik direktör, forvetin takımın ivmesi üzerindeki etkisini vurguladı. Arteta, "Harika bir performans sergiledi" dedi. "Madrid'de, özellikle ilk yarıda gerçekten çok iyiydi. Bugün de oynadığı tüm dakikalarda, gollerle yaptığı katkılarla, her aksiyonda, her hücumda yer aldı, iki harika gol attı. Pozisyon ve zamanlama açısından da üzerinde çalıştığımız bir şeydi. Evet, bu ona büyük bir enerji ve takıma da güven verecektir.”
Şampiyonluk yarışı için ivme kazanıyor
Arsenal'in Fulham'a karşı kazandığı zafer sadece bireysel rekorlarla sınırlı kalmadı; bu galibiyet, önümüzdeki büyük Avrupa maçı öncesinde takıma hayati bir moral verdi. Arteta, oyuncuları ile taraftarlar arasındaki bağı vurgulayarak, Emirates'teki atmosferin artık takımının bir silahı haline geldiğini belirtti. Bukayo Saka'nın performansı ve orta sahada Myles Lewis-Skelly'nin ortaya çıkışı, Manchester City'ye karşı liderliğini korumaya çalışan Gunners için mükemmel bir öğleden sonrayı tamamladı.
Arteta, şampiyonluk yarışındaki baskı artarken forvetin tam da doğru zamanda formuna kavuştuğuna inanıyor. "Evet, şu anda istediğimiz şey bu, bu ivmeyi, enerjiyi ve inancı Salı gününe taşımak. Buna kesinlikle ihtiyacımız olacak, bu yüzden evet, soyunma odasındaki atmosfere baktığımda, onun doğru yönde ilerlediğini düşünüyorum," diye ekledi İspanyol teknik adam.