Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yolculuğu, Lyse Arena'da Viking ile oynadığı yüksek tempolu ve şaşırtıcı 3-3'lük beraberlikle dramatik bir hâl aldı. Alman devi, ilk yarıda uykusuz kalmış gibi bir görüntü sergiledi ve devre arasına iki gol geride girdi. Savunmadaki hatalar, henüz ikinci dakikada Gianni Stensness'in gol perdesini açmasına yol açtı. Peter Christiansen ise ilk yarının sonlarına doğru farkı ikiye çıkardı. Bayern, %66 ile topa daha fazla sahip olmasına rağmen ilk 45 dakikada taktiksel ritmini bulmakta zorlandı.
İkinci yarıda Kompany'nin taktiksel değişiklikleri sonuç verdi ve oyunun temposu büyük ölçüde arttı. Geri dönüşe öncülük eden Kane, 54. dakikada penaltıyı gole çevirdi, yalnızca altı dakika sonra da düzgün bir bitiricilikle skoru eşitledi. Luis Diaz, 71. dakikada Bayern'i öne geçirdiğinde geri dönüş tamamlanmış gibi görünüyordu. Ancak toplam 25 şut çekmesine rağmen Bayern, maçın son bölümünü kontrol edemedi ve mücadeleci ev sahibi ekip adına Herman Haugen'in 90. dakikada beraberlik golünü atmasına engel olamadı.