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Mohamed Saeed
Çeviri:

Viking karşısında Bayern Münih oyuncu puanları: Savunmadaki çöküşün ardından Harry Kane bir puanı kurtardı

Bayern Münih
Player ratings
Viking
H. Kane
V. Kompany
Viking - Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih, Norveç'te kaotik bir gece yaşadı. İki gollük farkı kapatmasına rağmen son dakikalarda beraberlik golü yiyerek Viking ile -3-3 berabere kaldı. Harry Kane'in bireysel becerisi geri dönüşe öncülük ederken savunmadaki zaaflar Vincent Kompany'nin takımının peşini bırakmıyor.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi yolculuğu, Lyse Arena'da Viking ile oynadığı yüksek tempolu ve şaşırtıcı 3-3'lük beraberlikle dramatik bir hâl aldı. Alman devi, ilk yarıda uykusuz kalmış gibi bir görüntü sergiledi ve devre arasına iki gol geride girdi. Savunmadaki hatalar, henüz ikinci dakikada Gianni Stensness'in gol perdesini açmasına yol açtı. Peter Christiansen ise ilk yarının sonlarına doğru farkı ikiye çıkardı. Bayern, %66 ile topa daha fazla sahip olmasına rağmen ilk 45 dakikada taktiksel ritmini bulmakta zorlandı.

İkinci yarıda Kompany'nin taktiksel değişiklikleri sonuç verdi ve oyunun temposu büyük ölçüde arttı. Geri dönüşe öncülük eden Kane, 54. dakikada penaltıyı gole çevirdi, yalnızca altı dakika sonra da düzgün bir bitiricilikle skoru eşitledi. Luis Diaz, 71. dakikada Bayern'i öne geçirdiğinde geri dönüş tamamlanmış gibi görünüyordu. Ancak toplam 25 şut çekmesine rağmen Bayern, maçın son bölümünü kontrol edemedi ve mücadeleci ev sahibi ekip adına Herman Haugen'in 90. dakikada beraberlik golünü atmasına engel olamadı.

  • Kaleci ve savunma

    Jonas Urbig - 5/10

    Manuel Neuer'in yerine kaleye geçen genç file bekçisi için zor bir geceydi. Önündeki takımın sistemsel zaaflarından tek başına sorumlu tutulamaz ancak kaleyi bulan yalnızca beş şutta üç gol yemesi, kalesinde yeterince güven vermediğini gösteriyor. İki kurtarış yaptı fakat erken gelen gole engel olamadı ve maçın sonlarındaki yıkıcı golü önlemek için de yapabileceği pek bir şey yoktu.

    Kim Min-jae - 5/10

    Güney Koreli savunmacı, Viking hücumunun fiziksel oyununa karşı zorlandı. Savunma ile hücum arasındaki geçişlerde sık sık kararsız kaldı. Bayern'in oyunu rakip sahaya yıkmasını sağlayan önde kurulu savunma hattında yer alsa da Viking'in iki net fırsat ürettiği kontra atakları durdurmak için gereken geri dönüş hızını gösteremedi.

    Konrad Laimer - 7/10

    Laimer'in performansı iki devrede farklı bir görünüm sergiledi. İlk yarıda savunmada zorlandı ve 52. dakikada sarı kart gördü. Ancak 71. dakikada Luis Diaz'ın golünün asistini yaparken büyük bir mücadele azmi gösterdi; kısa süre sonra da oyundan alındı.

    Jonathan Tah - 6/10

    Tecrübeli stoper için unutulacak bir geceydi. Maç öncesi basın toplantısında takım arkadaşlarını rehavete karşı uyarmasına rağmen ağır kaldı ve erken gelen golde hazırlıksız yakalandı. İlk yarı boyunca pozisyon alma konusunda sorun yaşayınca devre arasında taktiksel bir değişiklikle oyundan alındı.

    Nathaniel Brown - 6/10

    Genç oyuncu, Avrupa sahnesinin baskısı altında zorlandı. Viking'in kanat oyuncularının bindirmeleriyle baş etmekte güçlük çekti ve sahada kaldığı süre boyunca hücuma pek katkı sağlayamadı. Kompany maçın gidişatını değiştirmek isterken Tah gibi o da devre arasında oyundan alındı.

  • imago-sport-1084492803.jpgNTB

    Orta saha

    Lennart Karl - 6/10

    Bayern'in orta alanda kontrolü sağlayamadığı ilk yarıda genç orta saha oyuncusu büyük ölçüde oyunun dışında kaldı. Askildsen ve Bell karşısında fiziksel gücünü ortaya koymakta zorlandı. Bayern devre arasında daha hücumcu bir düzene geçerken Karl oyundan çıktı.

    Tom Bischof - 7/10

    Bischof, Viking'in aşılması güç derin savunmasının arasından paslar geçirmeye çalışırken teknik kalitesini zaman zaman gösterdi. Bayern'in %62'lik topa sahip olma oranını korumak için çok çalıştı ancak hücumun kalabalık son bölümünde Norveçlilerin savunmasını açacak kilit pası veremedi.

    Joshua Kimmich - 8/10

    Kaptan, Bayern'in oyunu ileri taşımasında başrolü oynadı. İkinci yarıdaki toparlanmada oyun görüşü belirleyici oldu ve 60. dakikada Harry Kane'in ikinci golünün asistini yaptı. Oyunun temposunu iyi kontrol etti ancak takımın son dakikalarda kontrolü kaybetmesinden memnun kalmayacaktır.


  • Hücum

    Luis Diaz - 7/10

    Gol hasretine son vermesi için yönetimin desteğini alan Diaz, 71. dakikada takımını öne geçiren kritik golü attı. Doğrudan kaleye yönelen oyunuyla Viking savunmasına sorun çıkardı ve savunmayı güçlendirmek amacıyla yerini Stanisic'e bırakana kadar sol kanatta sürekli tehdit yarattı. Ancak bu değişiklik sonunda ters tepti.

    Michael Olise - 6/10

    Olise hareketli ve yaratıcıydı; oyuna bağlantı sağlamak için sık sık içeri kat etti. Baskının yoğun olduğu bir bölümde, 74. dakikada kırmızı kart gördü. Gol veya asist kaydedemese de varlığı, Viking'i sağ tarafta birden fazla savunmacı görevlendirmeye zorlayarak sahanın diğer bölgelerinde boşluk yarattı.

    Harry Kane - 9/10

    Deplasman ekibinin tartışmasız yıldızıydı. Kane, takımını yeniden maça ortak ederken üst düzey bir mental güç sergiledi. 54. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi, 60. dakikada ise kendine özgü golcülük içgüdüsünü göstererek beraberliği sağladı. Takımı adına kaleyi bulan dokuz şutuyla hücum bölgesindeki tüm olumlu işlerin başlıca mimarıydı.


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    Yedekler ve teknik direktör

    Alphonso Davies - 6/10

    Devre arasında Brown'ın yerine oyuna girdi ve Bayern'in dikine oyununu hemen geliştirdi. Hızı Viking'i daha geriye çekerek hücum oyuncularına daha fazla alan açtı.

    Dayot Upamecano - 6/10

    Devre arasında Tah'ın yerine oyuna girdi ve ikinci yarının büyük bölümünde savunma hattına daha fazla istikrar kazandırdı. Ancak son bölümde yenilen gol onu rahatsız edecektir.

    Ismael Saibari - 5/10

    Hücuma hareketlilik katmak için devre arasında Karl'ın yerine oyuna girdi. Hücum hazırlıklarında rol aldı ancak 83. dakikada Hiroki Ito'nun yerine oyuna girmesiyle kendisi de kenara alındı.

    Josip Stanisic - Değerlendirilmedi

    Skoru korumaya yardımcı olmak için 77. dakikada Diaz'ın yerine oyuna girdi ancak son bölümde gelen beraberlik golünü engelleyemedi.

    Hiroki Ito - Değerlendirilmedi

    83. dakikada taktiksel bir değişiklikle oyuna girdi.

    Vincent Kompany - 7/10

    Kompany, geri dönüşü başlatan devre arasındaki üç oyuncu değişikliğiyle övgüyü hak ediyor. Ancak ilk 11'i gerekli yoğunluktan yoksundu ve son bölümde savunmaya dönük oyuncuları sahaya sürme kararı, 90. dakikadaki çöküşü önleyemedi.

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