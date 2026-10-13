Jonas Urbig - 5/10

Manuel Neuer'in yerine kaleye geçen genç file bekçisi için zor bir geceydi. Önündeki takımın sistemsel zaaflarından tek başına sorumlu tutulamaz ancak kaleyi bulan yalnızca beş şutta üç gol yemesi, kalesinde yeterince güven vermediğini gösteriyor. İki kurtarış yaptı fakat erken gelen gole engel olamadı ve maçın sonlarındaki yıkıcı golü önlemek için de yapabileceği pek bir şey yoktu.

Kim Min-jae - 5/10

Güney Koreli savunmacı, Viking hücumunun fiziksel oyununa karşı zorlandı. Savunma ile hücum arasındaki geçişlerde sık sık kararsız kaldı. Bayern'in oyunu rakip sahaya yıkmasını sağlayan önde kurulu savunma hattında yer alsa da Viking'in iki net fırsat ürettiği kontra atakları durdurmak için gereken geri dönüş hızını gösteremedi.

Konrad Laimer - 7/10

Laimer'in performansı iki devrede farklı bir görünüm sergiledi. İlk yarıda savunmada zorlandı ve 52. dakikada sarı kart gördü. Ancak 71. dakikada Luis Diaz'ın golünün asistini yaparken büyük bir mücadele azmi gösterdi; kısa süre sonra da oyundan alındı.

Jonathan Tah - 6/10

Tecrübeli stoper için unutulacak bir geceydi. Maç öncesi basın toplantısında takım arkadaşlarını rehavete karşı uyarmasına rağmen ağır kaldı ve erken gelen golde hazırlıksız yakalandı. İlk yarı boyunca pozisyon alma konusunda sorun yaşayınca devre arasında taktiksel bir değişiklikle oyundan alındı.

Nathaniel Brown - 6/10

Genç oyuncu, Avrupa sahnesinin baskısı altında zorlandı. Viking'in kanat oyuncularının bindirmeleriyle baş etmekte güçlük çekti ve sahada kaldığı süre boyunca hücuma pek katkı sağlayamadı. Kompany maçın gidişatını değiştirmek isterken Tah gibi o da devre arasında oyundan alındı.