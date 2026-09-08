Jensen ile Lunde Aarsheim, maç günü sorumluluklarını, iş yükünü ve medya görevlerini eşit şekilde paylaşıyor. Her iki teknik adamın da kulüple güçlü bağları var; Lunde Aarsheim, Viking tarihinin tüm zamanlardaki oyuncu maç sayısı listesinde sekizinci sırada yer alıyor.

Sahada ise kilit oyuncu ve kaptan Zlatko Tripic, teknik adamların ortak vizyonunu hayata geçiren kritik bağ görevi görüyor.

Tripic, Dinamo Zagreb'e karşı play-off zaferinin iki ayağında da gol atarak Viking'in 1992'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına kalmasını sağladı.