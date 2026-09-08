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Viking FK ile tanışın: İki baş teknik direktörle çalışan Şampiyonlar Ligi kulübü
İki başantrenörle çalışan kulüp
Norveç şampiyonu Viking FK, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynayacağı karşılaşmaya Avrupa futbolundaki en sıra dışı yapılardan biriyle çıkıyor: iki baş antrenör. Morten Jensen ve Bjarte Lunde Aarsheim, Ocak 2021'den bu yana takımın yönetimini eşit şekilde paylaşıyor.
Geleneksel teknik direktör-yardımcı yapıdan ziyade, iki isim de eşit yetkiye sahip ve kilit taktik kararları birlikte alıyor.
Geçici bir çözüm olmanın çok ötesinde, bu ortak yönetim anlayışı Viking'i yerel ve Avrupa futbolunda dişli bir güce dönüştürdü.
- NTB
Çift yönetim anında başarı getirir
İki teknik direktörlü yapı, Stavanger merkezli kulübe dikkat çekici sonuçlar getirdi. Jensen ve Lunde Aarsheim yönetiminde Viking, Norveç futbolunun zirvesine yerleşti ve 2025'te 34 yıl aradan sonra ilk Eliteserien şampiyonluğunu kazandı.
İkili liderlik yapısı, Viking'in Bodo/Glimt ile birlikte şampiyonluk yarışında sağlam şekilde kalmayı sürdürmesiyle birlikte yurt içinde istikrar da getirdi.
Jensen, Dinamo Zagreb karşısında play-off'ta elde edilen zaferin Avrupa kupalarına katılımı garantilemesinin ardından memnuniyetini dile getirdi ve bu başarıyı "ezici ve bugüne kadar hayalini kurduğumuz her şey" olarak nitelendirdi.
Eşit görevler ve güçlü yerel kökler
Jensen ile Lunde Aarsheim, maç günü sorumluluklarını, iş yükünü ve medya görevlerini eşit şekilde paylaşıyor. Her iki teknik adamın da kulüple güçlü bağları var; Lunde Aarsheim, Viking tarihinin tüm zamanlardaki oyuncu maç sayısı listesinde sekizinci sırada yer alıyor.
Sahada ise kilit oyuncu ve kaptan Zlatko Tripic, teknik adamların ortak vizyonunu hayata geçiren kritik bağ görevi görüyor.
Tripic, Dinamo Zagreb'e karşı play-off zaferinin iki ayağında da gol atarak Viking'in 1992'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına kalmasını sağladı.
- Grubisic
İki teknik direktörlü modeli büyük sahnede test etmek
Viking, VfB Stuttgart ile MHP Arena'da oynayacağı unutulmaz maç için çift teknik direktörlü yapısını Almanya'ya taşıyor.
Stavanger'den 1.150 kilometrelik yolculuk, Jensen ile Lunde Aarsheim'a kendilerine özgü felsefelerini göstermek için en büyük sahneyi sunuyor.
Viking, Avrupa sahnesinde tarihi bir sonuç elde etmek için eş teknik direktörlerinin maç planını sorunsuz şekilde uygulamaya çalışacak.
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