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Pio Esposito ItalyGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Vieri: “Pio Esposito bana değil, Toni’ye daha çok benziyor; Gigi Riva’nın gol rekorunu kıracak”

F. Esposito
İtalya
C. Vieri

Milli takımın eski golcüsü, İtalya Milli Takımı'ndaki genç halefi hakkında konuştu

Christian Vieri, İtalya Milli Takımı'nın eski golcüsü olarak, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda İtalya Milli Takımı'nı değerlendirirken, Pio Esposito'ya da özel bir parantez açtı.


PIO ESPOSITO HAKKINDA

"21 yaşında ve o ağır sorumluluk taşıyan mavi formayla şimdiden yedi gol attı, bu da demek oluyor ki yedi-sekiz yıl içinde Gigi Riva'nın rekorunu kıracak. Ve Milli Takım tarihinin en çok gol atan forveti olacak. Ama bu aynı zamanda iki-üç yıl içinde onun da sezonda 20 golünü atmaya başlayacağı anlamına geliyor".


MANCINI'NIN YAPTIĞI KIYASLAMA HAKKINDA: ESPOSITO, VIERI VE TONI GİBİ

"Bence Pio, Toni'ye daha çok benziyor. Ama biliyorsunuz, benim için kıyaslamaların bir anlamı yok. Ona da pek fayda sağlamaz".


  • Milli takım ve Mancini hakkında

    "Hoşuma gidip gitmediği mi? Evet, çok. Ama Mancio konusunda hiç şüphem yoktu. Hata yapıp yapmadığını, ne kadar yaptığını söylemek umurumda değil: o zaten her şeyi kendisi söylemişti, değil mi? Ben çok hoşuma giden iki şeyden emindim: o takımları değiştirir ve gençlere şans verir. Gençlere güven vermek, onlara inanmak, ısrar etmek bizim futbolumuz için çok önemli. Çünkü bunu yapan az kişi var ve onun örneği önem taşıyor".

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