Amrabat, Fas Milli Takımı'nın üstünde değil: "Konuşmadan oynaması gerekiyor"

Hakimi ve Bono, Fas tarihinin en iyileri; diğerlerinden büyük farkla önde

İşte Fas'ın Afrika Kupası'nda takılıp Dünya Kupası'nda parlamasının nedeni

Mısır, Almanya'ya benziyor ama onu Afrika'da beşinci sıraya koyuyorum

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İşte bu nedenle Afrika Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini tercih ediyorum

Fas futbolunun efsanesi Mustafa Hadji, Fas Milli Takımı'nın ve en önemli yıldızlarının geleceğine dair vizyonunu ortaya koyduğu açıklamaların ardından, "Kooora" ile yaptığı uzun söyleşinin ikinci bölümünde daha cesur görüşler ve Fas futbolunun sınırlarını aşarak Mısır ile Afrika'daki futbol tartışmalarının tam kalbine uzanan çetrefilli konularla geri dönüyor.

Söyleşinin en dikkat çekici anlarından birinde Hadji, teknik direktör Hossam Hassan'a, yıldızı Mohamed Salah'a yaklaşımına ilişkin doğrudan bir mesaj yöneltiyor; Liverpool'un yıldızının, teknik direktörden ve Mısır futbol tarihinden daha büyük olduğunu, konumunun ise milli takım içinde özel bir saygıyı gerektirdiğini vurguluyor. Ayrıca Salah'ın, Hossam Hassan'ın rekorunu kırmaya yaklaşmasına ilişkin tutumunu da açıklıyor ve Altın Top'u kazanarak elde ettiği tarihi başarıyı gerekçe göstererek George Weah'ı Afrika tarihinin en iyi oyuncusu olarak seçiyor.

Açıklamalar burada bitmiyor; Hadji, Sofyan Amrabat'a, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi'ye yönelik tutumu nedeniyle ateş püskürüyor, Ashraf Hakimi ve Yassine Bono'yu diğer yıldızlardan büyük bir farkla Fas futbol tarihinin zirvesine yerleştiriyor; ayrıca Fas'ın uluslararası sahnedeki parlak performansına rağmen Afrika Uluslar Kupası'nda neden takıldığının nedenlerini açıklıyor.

Söyleşi ayrıca, Afrika milli takımlarının gücüne ilişkin değerlendirmesine, kıtasal turnuvanın geleceği ve düzenlenme sistemine dair görüşüne de değiniyor; ardından Hadji, Brahim Diaz'a Real Madrid ile geleceği hakkında açık bir tavsiyede bulunarak, Fas'ı temsil etme şansını korumak istiyorsa takımdan ayrılması gerektiğini söylüyor.

Tartışmaya açık açıklamalar, yıldızlar ile efsaneler arasındaki kıyaslamalar ve futbol kamuoyunu meşgul eden meselelere ilişkin kesin tutumlar arasında Mustafa Hadji, "Kooora" ile yaptığı söyleşinin ikinci bölümünde Afrika futbolunun geçmişine, bugününe ve geleceğinin hatlarını çizebilecek tercihlere dair cesur bir okuma sunuyor.

Mustafa Hadji'nin Kooora ile söyleşisinin ilk bölümünü okuyun

Ve işte söyleşinin ikinci bölümü: