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Mustapha Hadji Interview With Kooora - Part 2Kooora.com
Çeviri:

Videoyla: Mustafa Haci, Kooora'ya özel söyleşide (2/2): Salah, Hüsam Hasan'dan ve Mısır futbol tarihinden daha büyük, Bono ise Hadari'yi geride bıraktı

M. Hadji
M. Salah
H. Hassan
Y. Bounou
E. El Hadary
S. Amrabat
M. Ouahbi
A. Hakimi
Fas - Nijer
Fas
Nijer
Africa Cup of Nations Qualification
Mısır - Malavi
Mısır
Malavi
Africa Cup of Nations
Dünya Kupası
Senegal - Fas
Senegal
Cezayir - Togo
Cezayir
Togo
G. Weah
B. Diaz
Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Fas
Mısır
Nijer
Malavi
Senegal
Cezayir
Togo
Liberya
İspanya

Amrabat, Fas Milli Takımı'nın üstünde değil: "Konuşmadan oynaması gerekiyor"

Hakimi ve Bono, Fas tarihinin en iyileri; diğerlerinden büyük farkla önde

İşte Fas'ın Afrika Kupası'nda takılıp Dünya Kupası'nda parlamasının nedeni

Mısır, Almanya'ya benziyor ama onu Afrika'da beşinci sıraya koyuyorum

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İşte bu nedenle Afrika Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesini tercih ediyorum

Fas futbolunun efsanesi Mustafa Hadji, Fas Milli Takımı'nın ve en önemli yıldızlarının geleceğine dair vizyonunu ortaya koyduğu açıklamaların ardından, "Kooora" ile yaptığı uzun söyleşinin ikinci bölümünde daha cesur görüşler ve Fas futbolunun sınırlarını aşarak Mısır ile Afrika'daki futbol tartışmalarının tam kalbine uzanan çetrefilli konularla geri dönüyor.

Söyleşinin en dikkat çekici anlarından birinde Hadji, teknik direktör Hossam Hassan'a, yıldızı Mohamed Salah'a yaklaşımına ilişkin doğrudan bir mesaj yöneltiyor; Liverpool'un yıldızının, teknik direktörden ve Mısır futbol tarihinden daha büyük olduğunu, konumunun ise milli takım içinde özel bir saygıyı gerektirdiğini vurguluyor. Ayrıca Salah'ın, Hossam Hassan'ın rekorunu kırmaya yaklaşmasına ilişkin tutumunu da açıklıyor ve Altın Top'u kazanarak elde ettiği tarihi başarıyı gerekçe göstererek George Weah'ı Afrika tarihinin en iyi oyuncusu olarak seçiyor.

Açıklamalar burada bitmiyor; Hadji, Sofyan Amrabat'a, Fas Milli Takımı teknik direktörü Mohamed Ouahbi'ye yönelik tutumu nedeniyle ateş püskürüyor, Ashraf Hakimi ve Yassine Bono'yu diğer yıldızlardan büyük bir farkla Fas futbol tarihinin zirvesine yerleştiriyor; ayrıca Fas'ın uluslararası sahnedeki parlak performansına rağmen Afrika Uluslar Kupası'nda neden takıldığının nedenlerini açıklıyor.

Söyleşi ayrıca, Afrika milli takımlarının gücüne ilişkin değerlendirmesine, kıtasal turnuvanın geleceği ve düzenlenme sistemine dair görüşüne de değiniyor; ardından Hadji, Brahim Diaz'a Real Madrid ile geleceği hakkında açık bir tavsiyede bulunarak, Fas'ı temsil etme şansını korumak istiyorsa takımdan ayrılması gerektiğini söylüyor.

Tartışmaya açık açıklamalar, yıldızlar ile efsaneler arasındaki kıyaslamalar ve futbol kamuoyunu meşgul eden meselelere ilişkin kesin tutumlar arasında Mustafa Hadji, "Kooora" ile yaptığı söyleşinin ikinci bölümünde Afrika futbolunun geçmişine, bugününe ve geleceğinin hatlarını çizebilecek tercihlere dair cesur bir okuma sunuyor.

Mustafa Hadji'nin Kooora ile söyleşisinin ilk bölümünü okuyun 

Ve işte söyleşinin ikinci bölümü:

  • İzleyin: Mustafa Haci'nin Kooora ile söyleşisinin ikinci bölümü

  • Süfyan Amrabat ile Muhammed Wehbi arasındaki anlaşmazlığı, oyuncunun antrenör görevde kaldığı sürece Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyeceğini söylemesinin ardından nasıl takip ettin?

    Amrabat, ülkeyi temsil eden ve bayrağını dalgalandıran Fas Milli Takımı için oynuyor, Mohamed Wahbi için değil; dolayısıyla hangi teknik direktörün yönetiminde olursa olsun oynaması gerekir.

    Sen ülkeyi temsil ediyorsun, teknik direktörü değil; bu yüzden ister Wahbi ister Regragui ister başka bir teknik direktör olsun, teknik direktörün değiştirilmesini talep etmemelisin.

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    İşin ilginç yanı, Amrabat'ın daha sonra meselenin maçlarda az süre almasıyla ilgili olmadığını vurgulaması; dolayısıyla anlaşmazlığın nedeni şimdiye kadar belirsizliğini koruyor.

    Fas Milli Takımı'nı temsil etmek büyük bir onurdur; 40 milyon Faslı arasından Fas bayrağını yükseltme fırsatını elde etmek büyük bir şeydir ve her türlü sorunun üstünde tutulmalıdır.

    Amrabat'ın milli takımla ortaya koyduğu her şeye tüm saygımız var, ancak bu ona takıma katılmam için bir antrenörün gitmesi gerekir demeye hak vermez. Bunu söyleyecek sen kimsin? Sen milli takımın, antrenörün ya da Fas bayrağının üstünde değilsin. Milli takıma gelip, bir dakika bile oynasan sessizce oynaman gerekir, çünkü bu senin için bir onurdur.

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  • Ashraf Hakimi'nin tüm Fas efsanelerini geride bıraktığını ve tarihin en iyi Faslı oyuncusu unvanını kesinleştirdiğini söyleyebilir miyiz?

    Evet, o Fas futbol tarihinin en iyi oyuncusudur ve diğer herhangi bir oyuncuyla arasında büyük bir fark vardır; diğerlerinden çok çok ileridedir.

  • Hajji, Fas tarihinin en iyileri listesinde hangi sırada yer alıyor?

    (gülerek) Hayır, ben bundan uzağım.

    Ancak Hakimi'nin sahada Faslı gençlere örnek olduğunu düşünüyorum ve onu listenin başında görüyorum, Yassine Bounou ise ikinci sırada, ardından diğerleri bu ikisinin oldukça gerisinde geliyor.

  • Keşke Faslı olmasını dilediğim Arap oyuncu kim?

    (gülerek) Lamine Yamal, çünkü onu Arap olarak görüyorum.

    Tüm Arap oyunculara saygımla birlikte, Fas'ı temsil etmesi için Arap bir ülkeden bir oyuncu seçmem çok zor.

  • Peki ya Muhammed Salah?

    Bana göre Salah çok büyük bir oyuncu, kendisine her türlü saygıyı duyuyorum ve Liverpool kariyerine başladığı günden beri bu oyuncunun hayranıyım.

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    Bu arada, başka liglerde oynama fırsatı önündeyken Türkiye Ligi'ne transfer olma kararını nasıl değerlendiriyorsun?

    Salah 34 yaşında, buna rağmen sahadaki seviyesini koruyor ve hâlâ üst düzeyde, büyük bir kulüpte oynadığını düşünüyorum. Ayrıca saha dışındaki yaşamıyla da tüm oyunculara örnek oluyor. Önümüzdeki 4 yıl boyunca da devam etmesini diliyorum.

  • Fas Milli Takımı tarih boyunca Dünya Kupası turnuvalarında muhteşem sonuçlar elde etmesine rağmen, Afrika Uluslar Kupası'nda her zaman zorluk yaşıyor. Sizce bunun sırrı nedir?

    Fas Milli Takımı oyuncularının %90'ı aslında Avrupa kökenli olup Afrika sahalarında oynamayı beceremiyor; buna karşılık örneğin Mısır Milli Takımı oyuncularının %90'ı Mısır'da yetişmiş ve kara kıtanın atmosferine alışmış Mısırlılardan oluşuyor.

    Fas Milli Takımı, 2004 yılında Tunus'ta ve 2025'te Fas'ta olmak üzere iki kez Afrika Kupası finaline ulaştı, ancak turnuva Gabon ve Kamerun gibi zorlu atmosfere sahip Arap olmayan ülkelerde düzenlendiğinde her seferinde başarısız oluyor.

    Fas'ın Avrupa'dan gelen oyuncuları, Dünya Kupası söz konusu olduğundaki durumun aksine, Afrika'da her oynadıklarında motivasyondan yoksun kalıyor; umarız bu durum değişir ve bu oyuncular gelecekte Afrika atmosferine alışırlar.

  • Afrika Kupası'nın son edisyonunda hakemlerin ev sahibi Fas'ı kayırdığına dair suçlamalar gündeme geldi ve bunların sonuncusu Senegal'in final maçındaki itirazlarıydı. Bu suçlamalara cevabınız nedir?

    Senegal Milli Takımı çok ama çok güçlü, biz de Afrika Kupası'nı sahada kazanmayı diliyorduk, ancak final maçından önce Nijerya, Mali ve Kamerun gibi güçlü takımlara karşı da oynadık, dolayısıyla finale giden yol zordu. Fas Milli Takımı güçlüydü ve final maçında yaşanan sorundan önce yüksek bir performans sergileyerek sahada tüm rakiplerini geçti.

    Afrikalı hakemlerin de oyuncular gibi yüksek seviyede olmasını diliyorum; Afrika milli takımlarının ve oyuncuların harika bir seviyede olup kıtadaki hakemliğin bu seviyenin altında kalması olacak şey değil.

  • Şu anki en güçlü 5 Afrika millî takımını sıralamanı istesem, sıralama nasıl olurdu?

    Fas ilk sırada, ardından sırasıyla Senegal, Mali, Demokratik Kongo, Mısır ve Nijerya yer alıyor.

  • Mısır neden listede beşinci sıraya yerleştirildi?

    Mısır Milli Takımı oyuncularının yaş ortalaması 30 ile 33 arasında değişiyor, bu yüzden onu daha üst bir sıraya yerleştirmek zor.

    Mısır Milli Takımı uzun yıllar boyunca Afrika'nın en iyisiydi ve Mısır Ligi, kıtanın en güçlü ligi olarak en iyi yerli oyuncuları sunuyor. Mısırlı oyuncuların sahip olduğu taktiksel disiplin ve fiziksel güç nedeniyle her zaman Mısır'ın "Afrika'nın Almanya'sı" olduğunu söyleriz.

    Ancak şu anda yaş ortalamasının yükselmiş olması, beni bu sınıflandırmaya iten şey oldu.

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    2026 Dünya Kupası tarihte ilk kez 10 Afrika takımının katılımına sahne oldu; ulaştığından daha ileriye gitmeyi hak eden takım hangisiydi?

    Mısır Milli Takımı Arjantin karşısında açık bir haksızlığa uğradı ve daha ileriye gitmeyi hak ediyordu; ayrıca Fildişi Sahili ve Senegal da muhteşem bir performans sergiledi.

    Fas Milli Takımı'na gelince, dünyanın en iyi takımlarından biri olan Fransa'yla karşılaştı; İspanya ile birlikte.

  • Mısır Milli Takımı'ndan bahsetmişken, bazıları Hüsam Hasan'ın kişiliğini eleştiriyor çünkü Salah ve Muhammed el-Şenavi gibi yıldızlarla ters düşüyor. Sahada daha önce onunla karşılaştığına göre, kişiliği hakkında ne düşünüyorsun?

    Hüsam Hasan'ın teknik direktör olarak kişiliği, futbolcuyken sahip olduğu kişiliğin aynısı. Güçlü bir kişiliğe sahip ve Mısır futbolunun büyük bir yıldızıydı, ancak şu an için milli takımın yıldızları gibi olamaz.

    Mısır Milli Takımı, Muhammed Salah gibi büyük yıldızlara sahip. Hüsam Hasan'a tüm saygımla birlikte, Salah senden de Mısır futbol tarihinden de büyük ve ona saygı duyman gerekiyor.

    Salah, Mısır Milli Takımı'nın kaptanı ve onunla oturup konuşman, takımı bir araya getirme fırsatını ona vermen gerekiyor; özellikle de oyuncular ona saygı duyduğu ve milli takım içinde sözü dinlenen biri olduğu için.

    Hüsam Hasan'a şunu söylüyorum: Teknik direktör olsan bile Salah'a karşı duramazsın. Mısır Milli Takımı ile büyük bir tarihe sahip olduğun doğru, ancak bu artık geçmişte kaldı. Zinedine Zidane'a bir bak; Real Madrid'in teknik direktörüyken Cristiano Ronaldo'ya ya da Karim Benzema'ya karşı bir gün bile durmadı.

  • Salah'ın Mısır tarihinin en golcü oyuncusu olarak Hüsam Hasan'ın rekorunu kırmaya yaklaşmasının aralarındaki krizde rolü var mı?

    İkisi arasındaki ilişki rekabete dayalı olmamalı, aksine karşılıklı saygı üzerine kurulu olmalıdır; sen geçmişte büyük bir oyuncuydun, artık geleceğe bakman gerekiyor.

  • Fas ve Cezayir'in çok sayıda yeteneğe ve köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Fas son yıllarda ileri bir dünya seviyesine ulaştı; Cezayir ise aynı yolu izlemedi. Sizce bunun sebebi nedir?

    Fas, Muhammed VI Akademisi aracılığıyla yaklaşık 15 yıldır futbolu geliştirmek için çalışıyor; birçok yetenek yetiştirdik ve şimdi oyuncular Fas Milli Takımı'nı temsil etmek için Avrupa'dan geliyor ve sahaların ve tesislerin eski kıtadakiyle aynı seviyede olduğunu görüyorlar. Artık oyuncularımız dünyanın en büyük kulüplerinde profesyonel olarak oynuyor ve genel olarak doğru yolda ilerliyoruz.

    Cezayir'e gelince, evet, seçkin yeteneklere sahip olduklarına şüphe yok, ancak sorunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum; bunun sebebi oyuncuların Cezayir içinde yetiştirilmemesi olabilir.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    2027 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu için tahminin nedir?

    Turnuvanın zamanında düzenlenmesini umuyoruz. Afrika her zaman bu tür sorunlarla boğuşuyor. Turnuvaya birkaç ay kala hâlâ düzenlenip düzenlenmeyeceğinin belirsiz olması mantıklı değil, çünkü 2028'e ertelenebileceğini duydum.

    Kenya, Uganda ve Tanzanya'nın turnuvayı gelecek yıl düzenlemek için stadyumları en kısa sürede hazır hâle getirebilmelerini umuyorum.

    Şampiyona gelince, bunun Fas olmasını umuyorum; ancak dediğim gibi, Fas, Afrika koşulları ve nem nedeniyle Afrika Kupası'nda her zaman zorlanıyor. Bu yüzden takımın oradaki koşullara alışmak için turnuva öncesinde ev sahibi ülkelerde hazırlık maçları oynamasını umuyorum.

  • Afrika kıtası için en uygunu hangisi: Afrika Kupası'nın iki yılda bir mi yoksa dört yılda bir mi düzenlenmesi?

    Kesinlikle her iki yılda bir. Afrikalılar futbol soluyor, onların yüzde 70'inin futbol dışında başka hiçbir eğlence aracı yok. Onları bundan mahrum bırakıp turnuvayı her 4 yılda bir düzenlemek adil değil. Bu bir Dünya Kupası değil; Avrupa'daki durumun aksine, oradaki gençlerin birçok eğlence aracı var.

  • Afrika'nın en iyi oyuncusu ödülünü daha önce kazananlardan biri olarak, sence bu yıl kim hak ediyor?

    Bu çok zor bir soru, özellikle de Afrika Kupası finalinde yaşanan kriz göz önüne alındığında; dolayısıyla unvan henüz belli değil, ancak diğer kupalara bakıldığında Eşref Hakimi'nin avantajlı olduğu söylenebilir, çünkü Şampiyonlar Ligi'ni ve katıldığı neredeyse tüm turnuvaları kazandı.

  • Güncel sezonun dışına çıkarsak, tarihin en iyi Afrikalı futbolcusu kimdir?

    Bu da zor bir soru, ama ben George Weah'ı seçiyorum.

  • Sizce Salah, Eto'o ve Drogba gibi yıldızları geride bırakıyor mu?

    Evet, çünkü dünyanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top'u kazanan ilk Afrikalı oyuncu o, ona karşı oynadım ve onu Afrika kıtasının kralı olarak görüyorum.

  • Brahim Diaz, Real Madrid formasıyla her sahaya çıktığında iyi bir performans sergilese de, şu ana kadar José Mourinho'yu ikna edebilmiş değil ve mevkisi için büyük bir rekabetle karşı karşıya. Peki, özellikle Suudi Arabistan'dan olası bir teklife dair haberler de gündemdeyken, oynama fırsatı için daha iyi bir şans aramak adına ocak ayında ayrılmasını ona tavsiye eder misiniz?

    Diaz dünyanın en büyük kulübünde oynuyor ama açıkçası, bir teklif gelirse ona Suudi Arabistan Ligi'ne gitmesini tavsiye ederim. Roshn Ligi'ni iyi takip eden biriyim ve oradaki müsabaka en üst seviyede profesyonellerin katılımına sahne oluyor, rekabet de çetin.

    Diaz, Real Madrid ile yalnızca sayılı dakikalarda forma giyiyor, dolayısıyla Fas Milli Takımı'na çağrılması zor olacak çünkü bu durumda uluslararası arenada yer almayı hak etmiyor. Bu yüzden her maçta bir saatten fazla oynama fırsatı bulabilmesi için Suudi Arabistan'da ya da başka bir ligdeki büyük bir kulübe gitmesini diliyorum.

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    Yassine Bounou mu yoksa İsam el-Haddari mi daha iyi?

    Bono.

  • Velid Rıgragui mi Muhammed Vehbi mi?

    İkisi arasında seçim yapamam, Vahbi'ye gelecekte başarılar diliyorum ve Rakraki'ye Fas Millî Takımı'yla sunduklarından dolayı ve hayal kurmamıza izin verdiği için teşekkür ediyorum.

  • FBL-CAF-AFRICA-AWARDSAFP

    Bunları tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?

    Ashraf Hakimi

    Fas futbolunun sembolü

    Hervé Renard

    Benim büyük dostum

    Hossam Hassan

    Çok güçlü bir forvet

    Mohamed Salah

    Dahi

    Mohamed Abou Treika

    Afrika'nın Zidane'ı

    Patrice Motsepe

    Onu tarif etmek çok zor

    Gianni Infantino

    Afrika'ya karşı ırkçılık yapıyor ve ondan "Fair Play" talep ediyorum.