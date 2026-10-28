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Mustapha Hadji, yalnızca Fas Milli Takımı'nın formasını giymiş bir oyuncu değil, Fas'ın hırslarını dünya sahalarına taşıyan ve Afrika futbolunun hafızasına iz bırakan en önemli yıldızlardan biriydi.

1998 yılında Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan ve Fransa Dünya Kupası'nda Fas'ın en öne çıkan isimlerinden olan Hadji, 1994 ile 2002 yılları arasında 58 resmi maça çıktı; bu süreçte 12 gol kaydederken 6 de asist yaptı ve Avrupa'nın en üst düzey rekabetinde parlayabilen Fas futbolcusu modelini sergiledi.

Başta Aston Villa ve Deportivo La Coruña olmak üzere çeşitli Avrupa kulüplerinde geçen profesyonel kariyerinin ardından Hadji, teknik kapıdan Fas Milli Takımı'na döndü. 2014 ile 2022 yılları arasında yardımcı ekip içinde bir görev üstlenerek Fas'ın gelişim yolculuğuna yakından tanık oldu ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı final başarısına uzanan sürece eşlik etti.

"Kooora" ile yaptığı uzun söyleşisinin ilk bölümünde Hadji, Fas ve Afrika futbol sahnesinin gündemini oluşturan çetrefilli dosyaları açıyor; Fas ile Senegal arasında Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili yaşanan hukuki anlaşmazlıktan, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği tartışması karşısındaki tutumundan, İspanya ile rekabet konusundaki görüşünden ve ırkçılık meselesinden söz ediyor.

Eski Fas yıldızı ayrıca mevcut milli takıma dair teknik bir okuma sunuyor, 2022 ve 2026 kuşaklarını karşılaştırıyor, Walid Regragui ve Mohamed Wahbi'nin çalışmasını değerlendiriyor, Fas'ı durdurabileceğini düşündüğü milli takımları belirtiyor ve kadronun en önemli güçlü ve zayıf noktalarına işaret ediyor.

Söyleşi, Lamine Yamal dosyasına ve onun Fas yerine İspanya Milli Takımı'nı temsil etme tercihine de uzanıyor; Hadji, Faslıların bu uluslararası kararına rağmen Barcelonalı yıldıza nasıl baktığını ortaya koyuyor, ardından Fas'ın hücum seçeneklerinden söz ediyor, ön hattı yönetmek için tercih ettiği ismi açıklıyor ve Soufiane Rahimi'nin milli takımdaki rolü ile olanaklarına ilişkin görüşünü dile getiriyor.

İşte söyleşinin ilk bölümü: