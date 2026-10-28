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Mustapha Hadji Interview With KoooraKooora.com
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Videoyla: Mustafa Haci Kooora'ya konuştu (1/2): Senegal şu durumda Afrika şampiyonu olur ve Vahbi ile Rakraki arasında temel bir fark var

M. Hadji
Senegal - Fas
Senegal
Fas
Africa Cup of Nations
İspanya
L. Yamal
M. Ouahbi
W. Regragui
I. Saibari
S. Rahimi
Fas
Senegal
İspanya

Fas, Afrika Kupası'nı çalmadı; kurallar açık

CAS kararının tanınmaması, kıtanın dünya önündeki imajına zarar verir

2030 Dünya Kupası finali Fas'ta oynanmalı; ırkçılık yeter

Fas, Brezilya ve Arjantin'i yenebilir; savunmanın göbeği ise zayıf noktamız

Wahbi, Barcelona'nın oyun anlayışından etkileniyor; 40 milyon Faslı Yamal'ı destekliyor

Mustapha Hadji, yalnızca Fas Milli Takımı'nın formasını giymiş bir oyuncu değil, Fas'ın hırslarını dünya sahalarına taşıyan ve Afrika futbolunun hafızasına iz bırakan en önemli yıldızlardan biriydi.

1998 yılında Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülünü kazanan ve Fransa Dünya Kupası'nda Fas'ın en öne çıkan isimlerinden olan Hadji, 1994 ile 2002 yılları arasında 58 resmi maça çıktı; bu süreçte 12 gol kaydederken 6 de asist yaptı ve Avrupa'nın en üst düzey rekabetinde parlayabilen Fas futbolcusu modelini sergiledi.

Başta Aston Villa ve Deportivo La Coruña olmak üzere çeşitli Avrupa kulüplerinde geçen profesyonel kariyerinin ardından Hadji, teknik kapıdan Fas Milli Takımı'na döndü. 2014 ile 2022 yılları arasında yardımcı ekip içinde bir görev üstlenerek Fas'ın gelişim yolculuğuna yakından tanık oldu ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı final başarısına uzanan sürece eşlik etti.

"Kooora" ile yaptığı uzun söyleşisinin ilk bölümünde Hadji, Fas ve Afrika futbol sahnesinin gündemini oluşturan çetrefilli dosyaları açıyor; Fas ile Senegal arasında Afrika Uluslar Kupası finaliyle ilgili yaşanan hukuki anlaşmazlıktan, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği tartışması karşısındaki tutumundan, İspanya ile rekabet konusundaki görüşünden ve ırkçılık meselesinden söz ediyor.

Eski Fas yıldızı ayrıca mevcut milli takıma dair teknik bir okuma sunuyor, 2022 ve 2026 kuşaklarını karşılaştırıyor, Walid Regragui ve Mohamed Wahbi'nin çalışmasını değerlendiriyor, Fas'ı durdurabileceğini düşündüğü milli takımları belirtiyor ve kadronun en önemli güçlü ve zayıf noktalarına işaret ediyor.

Söyleşi, Lamine Yamal dosyasına ve onun Fas yerine İspanya Milli Takımı'nı temsil etme tercihine de uzanıyor; Hadji, Faslıların bu uluslararası kararına rağmen Barcelonalı yıldıza nasıl baktığını ortaya koyuyor, ardından Fas'ın hücum seçeneklerinden söz ediyor, ön hattı yönetmek için tercih ettiği ismi açıklıyor ve Soufiane Rahimi'nin milli takımdaki rolü ile olanaklarına ilişkin görüşünü dile getiriyor.

İşte söyleşinin ilk bölümü:

  • Mustafa Hadji'nin Koooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünü izleyin

  • Spor Tahkim Mahkemesi "CAS", Fas ve Senegal temsilcilerinin katılımıyla bir duruşma gerçekleştirdi ve nihai kararın kasım ayında açıklanacağını teyit etti. Karara ilişkin beklentileriniz neler?

    Futbol kurallara tabidir ve kural, oyuncular saha dışına çıkarsa bir ceza olacağını söyler. Kurallar FIFA ve CAF'ta açıktır, genel olarak Afrika futbolunun geleceği için bu krizin tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum.

  • Ancak karar Fas'ın lehine çıkabilir mi?

    İnşallah, Fas herhangi bir hata yapmadı, buna karşın Senegal oyuncuları sahadan çıktı ve dolayısıyla kurallar, Fas'ın Afrika Kupası'nı yeniden kazanma hakkına sahip olduğunu söylüyor.

    Sahadan çıkanlar Fas oyuncuları olsaydı, o zaman Senegal, maçı kazanma golünü atmadan önce dahi Afrika Kupası'nı kaldırmayı hak ederdi.

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  • Morocco Senegal AFCON 2025AFP

    Fas, Senegal oyuncularının sahadan çıkmasının çekilme anlamına geldiğini, dolayısıyla talimatların uygulanması gerektiğini söylüyor. Ancak diğer tarafta Senegal, hakemin maçı tamamladığını ve nihai sonucu onayladığını ifade ediyor. Sizce hangisinin önceliği var: talimatın birebir uygulanması mı, yoksa hakemin otoritesi ve sahada yaşananlar mı?

    Senegal oyuncularının sahadan çıkmasının ardından hakemin maçı tamamlama kararı almasının büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. İşin tuhaf tarafı, VAR hakeminin ve Afrika Futbol Konfederasyonu yetkililerinin müdahale etmeden kararı hakemin tek başına almasına izin vermeleri.

  • Kulislerde konuşulanlara göre, CAF Hakem Komitesi başkanı maçın tamamlanması için hakeme baskı yaptı.

    Böyle bir hatanın gelecekte tekrarlanmamasını ve CAF yetkililerinin bu tür durumlarda doğru kararları almasını temenni ediyorum.

  • Şimdi kendini dayatan soru şu: Ya karar Senegal'in lehine çıkarsa, Fas sokağının bu kararı kabul edeceğini mi düşünüyorsunuz, yoksa itirazlar ve temyiz talepleri mi olacak?

    Nihai kararın kim olursa olsun herkes için geçerli olmasını diliyorum, ama inşallah karar Fas'ın lehine olur.

    Biz futbol kanunundan bahsediyoruz; kupayı haksız yere çalmadık, bilakis sahada yaşanan olaylara göre kanuna uygun şekilde kazandık.

    Bu meselede bundan daha ileriye gitmenin zor olduğunu düşünüyorum, özellikle de bunun Afrika'da bu sporun geleceğine zarar vereceği için. Dünyanın, Afrika futbolunu yöneten bir kanunun olduğunu bilmesini istiyorum.

  • Senegal lehine karar verilseydi, sen onu Afrika şampiyonu olarak kabul edecek miydin?

    Senegalliler kuralı biliyor, ne olduğunu da gayet iyi biliyorlar. Doğrudur, sahada maçı kazandılar, ancak hakemin kararını maçın daha büyük sorunlar yaşanmadan tamamlanmasını sağlamak için aldığının farkındalar. Fakat CAF ve FIFA kuralları, oyuncuların 10 veya 15 dakikadan fazla süre sahadan ayrılması durumunda bir ceza olması gerektiğini söylüyor. Bu oyuncuların sarı kart görmesi gerekirdi.

  • Bir başka tartışmalı dosyaya, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak stada geçiyoruz. İspanyol medyası maça ev sahipliği yapmak için güçlü bir kampanya yürütüyor ve Portekizli José Mourinho, "Dünya Kupası finali, Santiago Bernabéu gibi efsanevi bir statta oynanmalı" diyor. Peki sen ne düşünüyorsun?

    Elbette finali Fas'ta, Kazablanka veya Rabat'ta düzenlemek istiyorum, özellikle de buna imkân veren altyapıya sahip olduğumuz için. Ayrıca Dünya Kupası finalinin, 2010'daki ilk kez Güney Afrika'da oynanmasının ardından bir kez daha Afrika'da oynanmasını görmek istiyorum; bence Afrika bayrağını yükseltmenin zamanı geldi.

  • İspanya'daki ırkçılıkla ilgili tartışmaların yayıldığı bir ortamda Dünya Kupası finali gibi önemli bir maça ev sahipliği yapmayı talep eden İspanyol basınına ne söylersiniz?

    Evet, açıkçası ortada bir ırkçılık olduğunu görüyorum, ayrıca maçın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birden fazla kez oynanmasına rağmen Afrika'dan uzaklaştırılmasını talep ederlerken de ırkçılık yapıyorlar.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya demişken, Lamine Yamal için başka türden bir İspanyol-Fas çekişmesi yaşandı. İspanya'yı Fas'a tercih etmesinin ardından ona ne söylersin?

    Yamal bugün İspanya'yı temsil etse de, biz Faslılar olarak onu seviyor ve destekliyoruz; kanının Faslı olduğunu düşünüyoruz. Kararı aldığında daha küçüktü ve dünyanın en büyük kulübü olan Barcelona'da oynuyor, baskılara maruz kaldı; genç yaşta İspanya A Milli Takımı'yla oynama fırsatını reddetmesi zordu.

  • Ancak Yamal'ın Fas ile birlikte olması büyük bir fark yaratacaktı.

    Evet, ama o dönemde Fas'ı seçmesi zordu, onu Fas Milli Takımı'nda görmeyi isterdik ama her halükârda Allah'a şükür, bugün 40 milyon Faslı onu İspanya ile desteliyor.

  • Final maçının ötesinde, Fas kimilerinin tarihin en iyileri arasında saydığı Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan daha üstün bir Mondial sürümü sunabilir mi?

    Evet, Fas futbolunun yöneticileri 2012'den beri oyunu geliştirmek için birçok cephede çalışıyor ve bugün tüm niteliklere sahibiz; öyle ki, Avrupa liglerinde forma giyen çift vatandaşlığa sahip oyuncular Fas için oynamak istiyor.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fas Milli Takımı son iki Dünya Kupası'nda iki başarıya imza attı; peki mevcut takım gerçekten 2022 kuşağından daha mı güçlü, yoksa alınan sonuçlar beklenti çıtasını gerçek seviyenin üzerine mi taşıdı?

    Fas Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği seviyeyi kimse beklemiyordu, ancak 2026'da durum farklıydı; zira tüm dünya Fas'ın gücünün farkındaydı, bu yüzden görev daha zordu. Teknik güçlü yönlerini bilen takımlara karşı oynamak çok zordur.

    Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda bayrağı 2030 Dünya Kupası'na kadar taşıyabilecek genç oyunculara yer verdi; bunların başında milli takıma 18 yaşında katılan Ayoub Bouaddi geliyor. Ayrıca bu gençlere yardımcı olacak Ashraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve Brahim Diaz gibi tecrübeli isimler de kadroda bulunuyordu.

  • Peki senin bakış açına göre hangi nesil daha güçlü, Rakraki'nin önderliğindeki 2022 mi yoksa Vehbi ile 2026 mı?

    Bir neslin diğerinden daha güçlü olduğunu söyleyemeyiz, ancak 2022'de milli takımlar bize futbolsal anlamda saygı duymuyordu; 2026'da ise saygı büyüktü. Milli takımlar bizimle karşılaşmak istemiyordu çünkü hem savunma hem de hücum açısından güçlü, hiçbir alan bırakmayan bir takıma sahiptik.

    2022 ve 2026 nesillerini teknik açıdan karşılaştırırsak, üst düzey bir taktik teknik direktör olan Vahbi'nin 2026'da takımın oyun tarzını tek bir maçta 3 kez değiştirdiğini görürüz.

    Fas futboluna sunduğu her şey için teşekkür ettiğimiz Rakraki ise 2022'deki ilk maçtan sona kadar tek bir anlayışla oynadı. Oyuncular, topu kazandıkları anda kontra ataklara dayanacağımızı biliyorlardı.

  • Fas Milli Takımı dünya sıralamasında yedinci sırada, büyük takımlarla arasındaki farklar azaldı ve herkes onu ciddiye alıyor; ama bana şu an Fas'ı yenebilecek 3 milli takımın ismini söyle.

    Fransa milli takımı çok zorlu, aynı şekilde İspanya da, her ne kadar 2022'de onu mağlup etmiş olsak da, üçüncü takım ise İngiltere.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bu, Fas Milli Takımı'nın Brezilya ve Arjantin gibi milli takımları yenebileceği anlamına mı geliyor?

    Brezilya, 90'ların sonları ve bu yüzyılın başlarında tanıdığımız o milli takıma artık sahip değil; Ronaldinho, Ronaldo ve Rivaldo'ya artık sahip değil. Şu an itibarıyla korkutucu bir takım olmadığını düşünüyorum; Fas'ın üstünlük kurabileceği sıradan bir takım haline geldi.

    Arjantin'e gelince, her şeyi yapan, goller ve gol pasları üreten Lionel Messi'nin emekliye ayrılmasının ardından gücünün yüzde 90'ını kaybetti. Geri kalan oyuncuların seçkin bir seviyeye sahip olduğunu düşünmüyorum, dolayısıyla Fas onu da yenebilir.

  • Sence Fas Milli Takımı'nın şu anki en büyük zayıf noktası nedir ve örneğin bir eleme maçında güçlü bir rakip bunu nasıl kullanabilir?

    Stoper mevkisi, özellikle de bu bölgede sadece Issa Diop ve Nayef Aguerd ikilisine sahip olmamız ve yedeklerin aynı seviyede olmaması nedeniyle öne çıkıyor. Orta saha ve hücum hatlarında olduğu gibi, bu mevkide de kaliteli oyuncu bolluğu olmalı. Gelecekte yüksek seviyede 6 stopere sahip olmayı diliyorum.

  • Faslı milli takım, uluslararası arenaya veda eden Romain Saiss'in yokluğunu hissetti mi?

    Evet, çünkü üst düzey bir oyuncuydu ve sahada bir lider konumundaydı. Artık Diouf ve Akrad'a sahibiz.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fas Milli Takımı'nın orta saha ve hücumda oyuncu bolluğuna sahip olduğunu söyledin, ancak En-Nesyri ve El-Kaabi'nin seviyelerindeki düşüşün ardından, özellikle de Valid Regragui'nin Dünya Kupası'nda Sıbari'ye yalancı dokuz olarak güvenmiş olmasını da göz önünde bulundurduğumuzda, gerçek santrfor mevkisinde bir kriz olduğunu düşünüyor musun?

    Dünya Gençler Kupası'nda parlayan genç hücum seçeneklerimiz var; bunların arasında İspanya Ligi'nde oynayan Yasser Zabiri de bulunuyor. Fas Milli Takımı'nda bu mevkide bir kriz olduğunu düşünmüyorum.

    Doğru, Sibari klasik bir forvet olmamasına rağmen Dünya Kupası'nda hücumu yönetti; ancak Muhammed Vehbi oyuncularını birden fazla şekilde kullanabilir. Barcelona ekolünden etkilenen bir isim olarak, geçmişte Pep Guardiola'nın yaptığı ve şimdi Hansi Flick'in yaptığı gibi sahte santrfor üzerinden oynayabilir. Ayrıca Sibari hücum hattında birden fazla mevkide; ister 9 numara forvet, ister 10 numara oyun kurucu, isterse kanatlarda oynayabilir.

  • Ama senden Fas Milli Takımı'nda santrfor olarak oynaması için tek bir isim önermeni istersem, kim olurdu?

    İsmail Sabiri, çünkü her an fark yaratabilecek kapasitede.

  • Sofiane Rahimi, Emirati Al Ain formasıyla sürekli parladığı halde neden anılmadı ve Fas Milli Takımı ile çoğu zaman neden yedek rolüyle yetiniyor?

    Rahimi "joker" bir oyuncu, onu çok seviyorum; mücadele ediyor, kalbiyle oynuyor ve sadece iki dakika oynasa bile kapasitesinin yüzde 200'ünü ortaya koyuyor.

  • Buna rağmen, saldırının başında Seyyibari yerine onu tercih etmedi.

    Benim bakış açıma göre, Sıybari'nin yerine ilk on birde oynaması çok zor.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 01-MAR-COMAFP

    Regragui'nin 2026 Dünya Kupası'na birkaç ay kala Fas'tan ayrılmasının doğru bir karar olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa 2022 başarısını getiren istikrar bir şans daha hak ediyor muydu?

    Rakraki çok ileriye gitti ve Fas Milli Takımı'nın dünya nezdindeki imajını değiştirdiği gibi Fas zihniyetini de değiştirdi; Faslıların Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal etmesine izin verdi, ki bu kolay bir şey değil. Burada taktiksel yönlerden bahsetmiyorum; 2022 Dünya Kupası'ndan önce herhangi bir Faslının en büyük hayali ilk turu geçmekti, ancak turnuvadan sonra herkes şampiyonluğu kazanma hırsından söz ediyor. Hatta Avrupa'daki oyuncular bile bu hayali gerçekleştirmek için Fas'a katılmayı arzu eder oldu.

  • Peki senin bakış açına göre, neden o dönemde ayrıldı?

    Regragui, Fas Milli Takımı'nı çalıştıran en iyi teknik direktördür; ancak takımla yaklaşık 4 yıl geçirdikten ve büyük baskılara maruz kaldıktan sonra biraz dinlenmeye ve uzaklaşmaya karar verdi. Bu durum, Wahbi'nin işini zorlaştırdı; çünkü o, görevi 2026 Dünya Kupası'ndan yalnızca birkaç ay önce hassas bir dönemde devraldı ve herkes 2022'deki başarının tekrarlanmasını bekliyor. Taraftarların ona güvenmesi de zordu.

    Gelecekte Regragui'nin Fas Milli Takımı'nı çalıştırmaya geri dönmesini diliyorum.