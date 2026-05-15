Videoda... Vingada, Koora'ya verdiği röportajda (2/2): Dünyanın en iyi teknik direktörü bile Suudi milli takımıyla başarılı olamaz!

Suudi Ligi sistemi turnuvayı dünya çapında tanıtıyor ancak milli takıma fayda sağlamıyor

Yeşillerin teknik direktörlüğünden kovulmam kariyerimin en büyük şoku... Renard'ın değişmesi bir fayda sağlamayacak

Suudi oyuncular Brezilyalılara benziyor... Yeşiller, Arjantin'e karşı yarattığı sürprizi tekrarlayamayacak

Portekiz iyi gününde herhangi bir milli takımı yenebilir... Biz "Ronaldo'nun takımı" değiliz

Mourinho'yu Real Madrid'de zor bir görev bekliyor... Ve bu en iyi Portekizli teknik direktör

Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Mısır'daki deneyimleri, Firavunlar'ın geleceği ve 2026 Dünya Kupası'nda Arap takımlarının şansları hakkında konuşan Portekizli Nelo Vingada, uzun yıllara dayanan deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. ancak bu kez, antrenörlük kariyeri boyunca özel bir iz bıraktığı Suudi Arabistan ve Portekiz'e daha yakın bir açıdan.

"Yeşiller"i 1996 Asya Kupası'na taşıyarak Suudi futbol tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşayan ve takımın bugüne kadarki son kıtasal unvanını kazandıran Vingada, Suudi milli takımının mevcut durumu ve ligdeki yatırım devriminin yerli oyuncuların geleceği üzerindeki etkisi hakkında cesurca konuşuyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 1998 Dünya Kupası'na katılmaya çok az kalmışken birkaç hafta önce görevden alındığı, antrenörlük kariyerinin en zor anlarından birini de hatırlatıyor ve Suudi futbolundaki bazı idari kararlara açık eleştiriler yöneltiyor; paranın tek başına dünya çapında rekabet edebilecek bir milli takım yaratamayacağını vurguluyor.

Öte yandan, deneyimli Portekizli teknik direktör, ülkesinin milli takımının önümüzdeki Dünya Kupası'ndaki şanslarını, Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair görüşlerini ve bu yaş aşamasında milli takımdaki etkisinin sınırlarını ele alıyor. Ayrıca, Portekiz'i sadece "Dón" adıyla özetlemeyi reddederek, mevcut nesil ve onların dünyanın en iyileriyle rekabet etme yeteneğinden bahsediyor.

Vingada, 90'lı yıllarda Portekiz A Milli Takımı'nın yanı sıra 1996 Atlanta Olimpiyatları'na katılan Olimpiyat Milli Takımı'nı da yönetmiş, ayrıca 1989 ve 1991'de iki kez Dünya Kupası'nı kazanan Genç Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer almıştı.

Vingada, Koora'ya verdiği röportajda , vatandaşı José Mourinho'nun Real Madrid'e dönme olasılığı hakkındaki görüşlerini de açıklıyor ve dünya çapında Portekizli teknik direktörlerin başarısının sırrından bahsediyor. Röportajın ikinci bölümüne geçelim: