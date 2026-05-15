Goal.com
CanlıBiletler
Nelo vingada 2 - نيلو فينجاداKooora.com

Çeviri:

Videoda... Vingada, Koora'ya verdiği röportajda (2/2): Dünyanın en iyi teknik direktörü bile Suudi milli takımıyla başarılı olamaz!

N. Vingada
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
Premier Lig
H. Renard
C. Ronaldo
J. Mourinho
Marco Silva
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Fransa
Kongo - Kinşasa

Suudi Ligi sistemi turnuvayı dünya çapında tanıtıyor ancak milli takıma fayda sağlamıyor

Yeşillerin teknik direktörlüğünden kovulmam kariyerimin en büyük şoku... Renard'ın değişmesi bir fayda sağlamayacak

Suudi oyuncular Brezilyalılara benziyor... Yeşiller, Arjantin'e karşı yarattığı sürprizi tekrarlayamayacak

Portekiz iyi gününde herhangi bir milli takımı yenebilir... Biz "Ronaldo'nun takımı" değiliz

Mourinho'yu Real Madrid'de zor bir görev bekliyor... Ve bu en iyi Portekizli teknik direktör

Kooora ile yaptığı röportajın ilk bölümünde Mısır'daki deneyimleri, Firavunlar'ın geleceği ve 2026 Dünya Kupası'nda Arap takımlarının şansları hakkında konuşan Portekizli Nelo Vingada, uzun yıllara dayanan deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. ancak bu kez, antrenörlük kariyeri boyunca özel bir iz bıraktığı Suudi Arabistan ve Portekiz'e daha yakın bir açıdan.

"Yeşiller"i 1996 Asya Kupası'na taşıyarak Suudi futbol tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini yaşayan ve takımın bugüne kadarki son kıtasal unvanını kazandıran Vingada, Suudi milli takımının mevcut durumu ve ligdeki yatırım devriminin yerli oyuncuların geleceği üzerindeki etkisi hakkında cesurca konuşuyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 1998 Dünya Kupası'na katılmaya çok az kalmışken birkaç hafta önce görevden alındığı, antrenörlük kariyerinin en zor anlarından birini de hatırlatıyor ve Suudi futbolundaki bazı idari kararlara açık eleştiriler yöneltiyor; paranın tek başına dünya çapında rekabet edebilecek bir milli takım yaratamayacağını vurguluyor.

Öte yandan, deneyimli Portekizli teknik direktör, ülkesinin milli takımının önümüzdeki Dünya Kupası'ndaki şanslarını, Cristiano Ronaldo'nun geleceğine dair görüşlerini ve bu yaş aşamasında milli takımdaki etkisinin sınırlarını ele alıyor. Ayrıca, Portekiz'i sadece "Dón" adıyla özetlemeyi reddederek, mevcut nesil ve onların dünyanın en iyileriyle rekabet etme yeteneğinden bahsediyor.

Vingada, 90'lı yıllarda Portekiz A Milli Takımı'nın yanı sıra 1996 Atlanta Olimpiyatları'na katılan Olimpiyat Milli Takımı'nı da yönetmiş, ayrıca 1989 ve 1991'de iki kez Dünya Kupası'nı kazanan Genç Milli Takım'ın teknik kadrosunda yer almıştı.

Vingada, Koora'ya verdiği röportajda , vatandaşı José Mourinho'nun Real Madrid'e dönme olasılığı hakkındaki görüşlerini de açıklıyor ve dünya çapında Portekizli teknik direktörlerin başarısının sırrından bahsediyor. Röportajın ikinci bölümüne geçelim:

  • Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki kaderi hakkında ne düşünüyorsun? Takım hangi tura kadar yükselecek?

    Bence Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 10 takımı arasında yer alıyor. Grup aşamasını geçeceğini tahmin ediyorum ve turnuvada en azından ilk 8'e kalmayı hedeflediklerini düşünüyorum; ancak formda oldukları gün, Portekiz herhangi bir takımı yenebilir.

    • Reklam

  • Cristiano Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'ndan sonra emekli olacağını düşünüyor musunuz ve kaç yıl daha oynayabilir?

    Sanırım aklında iki hedef var: Bu Dünya Kupası'na katılmak ve fiziksel olarak hâlâ bu seviyede oynayabileceğini kanıtlamak. Bundan sonra, 1000 gol barajına ulaşmak ve oğluyla birlikte oynamak istiyor; ardından da futbolu bırakacak.

  • Portekiz'in teknik direktörü olsaydınız, Ronaldo'yu tüm maçlarda ilk 11'de oynatır mıydınız, özellikle de Dünya Kupası'nda rekor kırmaya çok yakın olduğu düşünülürse, yoksa yaş faktörünü de göz önünde bulundurur muydunuz?

    Maçlar arasında 5 günlük bir ara olması, yani iyi bir dinlenme imkanı bulunmasına rağmen, antrenörün Ronaldo'nun artık eskisi gibi fiziksel kapasiteye sahip olmadığını fark edeceğinden ve buna göre hareket edeceğinden eminim.

    Portekiz skorda önde ise, Ronaldo oyundan çıkarılabilir; takım 32 turuna kalmayı garantilerse ise dinlendirilebilir.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portekiz milli takımının "tek yıldızlı takım" olduğu söyleniyor; bu konuda ne düşünüyorsun?

    Portekiz'in harika oyuncuları var ve bence takımı tamamen Ronaldo'nun etrafında şekillendirmek yanlış olur. O muhteşem bir oyuncu ve harika bir profesyonel, ama bizim de başka harika oyuncularımız var.

  • Portekizli teknik direktörler dünyanın en önemli liglerinde hakimiyet kuruyor. Bu hakimiyetin sırrı nedir ve sizce şu anda en iyi teknik direktör kimdir?

    Portekiz halkı ve Portekizli antrenörler, her türlü kültüre uyum sağlama ve insani ilişkiler ile mesleki becerileriyle ellerinden gelenin en iyisini sunma konusunda büyük bir yeteneğe sahiptir.

    Çok iyi antrenörlerimiz var, ancak şu anda özellikle Fulham'da görev yapan Marco Silva'yı takdir ediyorum.

  • Mourinho'nun Real Madrid'e geri döneceğine dair güçlü haberler var. Sence takımı tekrar şampiyonluk kürsüsüne taşıyabilir mi?

    Real Madrid'in sorunu sadece teknik değil ya da sadece bir grup yıldız oyuncuyu çalıştırmakla da sınırlı değil. Mesele, egolarla başa çıkmak ve taraftarların, medyanın ve sponsorların yarattığı büyük baskıyla başa çıkmakla ilgili. Mourinho'nun büyük bir geçmişi ve deneyimi var, ancak bu görev herhangi bir teknik direktör için zor olacaktır.

  • Portekizlilerin hakimiyeti altında, Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımının İspanyol bir teknik direktöre güvenmesi fikrine ne dersiniz?

    Roberto Martínez, Belçika ile hiçbir şampiyonluk kazanmamış olsa da çok iyi bir iş çıkardı ve olağanüstü bir nesil içinde harika bir oyuncu kadrosu oluşturdu. Şampiyonluğu kazanamadı, ancak çok yaklaştı; Fernando Santos'tan sonra onun iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum.

  • Suudi Arabistan, Arjantin'in İspanya karşısında yarattığı sürprizi tekrarlayacak mı?

    Suudi Arabistan, Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda Arjantin'i yenen tek milli takımdı. Harika bir maçtı ve açıkçası Suudi Arabistan'ın galibiyeti hak ettiğini düşünüyorum. Bu, Yeşiller için sadece şans ya da Arjantin için kötü bir gün meselesi değildi; pek çok faktörün bir sonucu oldu.

    O maç, Suudi oyuncuların muazzam bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtladı ve belki de bu, Suudi Arabistan'ın benim yönetimimde (1996'da) Asya Şampiyonası'nı kazanmasının nedenlerinden biriydi.

    Suudi oyuncular çok kaliteli, ancak Suudi liginin yeni formatıyla başlatılması ve ligi tanıtmak amacıyla Avrupa ve diğer ülkelerden birçok yabancı oyuncunun kadroya katılmasıyla (Suudi futbolunu geliştirmek için değil), Suudi Arabistan'ın bu sürprizi tekrarlayamayacağını düşünüyorum.

  • Suudi Arabistan'da Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan ancak daha sonra görevden alınan teknik direktörlerden biriydim; bu senaryo Renard'ın başına da geldi. Suudi Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'na bir ay kala bu Fransız teknik direktörü görevden alarak hata mı yaptı?

    Bir teknik direktörü görevden almak her zaman zor bir karardır ve bildiğimiz gibi, Körfez bölgesinde bu durum pek çok kez yaşandı. Benim başıma da, Asya Kupası’nı kazanıp Abu Dabi’de Birleşik Arap Emirlikleri’ni mağlup ettikten sonra, Suudi Arabistan’ı yeniden Asya şampiyonu yaptığımda geldi. O günden bu yana, yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen, milli takım başka hiçbir şampiyonluk kazanamadı.

    Suudi milli takımıyla 1998 Dünya Kupası elemelerine katıldım, ancak maçlardan birinde benim için kabul edilemez olaylar yaşandı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'na katılmak için son 3 maçtan sadece 1 puana ihtiyacı olmasına rağmen, yani milli takımın İran ile birlikte pratikte katılımı garantilemiş olmasına rağmen, Katar'ı 1-0 yendiğimiz maçın ardından görevden alındım. Bu benim için büyük bir hayal kırıklığıydı, çünkü milli takımı Dünya Kupası'nda yönetme fırsatını kaçırdım ve bu belki de kariyerimdeki en büyük hayal kırıklıklarından biriydi.

    Şimdi de Hervé Renard ile aynı kararı alıyorlar. Bunun iyi bir karar olmadığını düşünüyorum, çünkü Renard daha önce orada çalışmıştı ve herkes onun yeteneklerini ve çalışmalarını biliyor. Ancak teknik direktörlerin gücü eskisi gibi değil, yönetimler istedikleri gibi kararlar alıyorlar ve bu kararın Suudi milli takımına fayda sağlamayacağını düşünüyorum.

  • Suudi Ligi'ndeki profesyonel oyuncu sayısının fazlalığı, milli takımın gerilemesinin gerçek nedeni mi?

    Evet, Suudi oyuncuların gerçek gelişimi istenen düzeye ulaşmadı, çünkü çoğu maçlarda forma giymiyor. Onları geçen yıl sadece 3 veya 4 kez izledim ve milli takıma katıldıklarında ritimlerinin iyi olmadığı belliydi, çünkü kulüplerinde yedek oyuncular.

    Bu kadar çok yabancı oyuncunun bulunduğu ligin yeni yapısı, yerli oyuncular için iyi değil, özellikle de gelişme fırsatı bulamayacak yetenekli genç oyuncular için.

    Suudi Arabistan'ın turnuvada yer alacağından eminim, ancak teknik direktörün adı ne olursa olsun büyük sonuçlar elde edemeyecektir. Dünyanın en iyi teknik direktörünü getirse bile, bu koşullar altında olağanüstü bir şey başaramayacaktır.

    Çok sayıda yabancı oyuncunun yer aldığı Suudi ligi sistemi, medya ve büyük paralar kazanan oyuncular için iyi olabilir, ancak Suudi futbolunun gerçek anlamda gelişmesi için yararlı değil.

    Bunu iki yıl önce de söylemiştim ve bu sistemin Suudi futbolunun gelişmesine veya geleceği için gerçek çözümler bulunmasına yardımcı olmadığını tekrar ettim. Suudi oyuncular büyük yeteneklere sahip ve belki de Körfez bölgesindeki Brezilyalı oyunculara benziyorlar, ancak oynamıyorlar.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Sence Jesus, Al-Hilal'da haksızlığa mı uğradı?

    Jesus, Al-Hilal ile muhteşem bir iş çıkardı; bir dizi galibiyet, harika sonuçlar ve olağanüstü bir sezon elde etti; onun bu takımla başardıklarını tekrarlamak zor. Al-Hilal'in Suudi Arabistan'ın en büyük kulübü olduğunu ve buradaki baskının muazzam olduğunu biliyorum, ancak tüm bu başarıların ardından, özellikle kendisi ve teknik ekibinin yaptığı harika işler göz önüne alındığında, bu kadar çok şey başaran bir teknik direktörün daha iyi bir muameleyi hak ettiğini düşünüyorum.

    Ancak futbol böyledir, hayat da böyledir. Bazen bir teknik direktör harika bir iş çıkarabilir, ancak sonuçta işin kalitesinden çok sonuçlar daha fazla konuşulur.

Dünya Kupası
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU
Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD