Videoda... Vingada, Koora'ya verdiği röportajda (2/1): Portekiz'in başarısı, Mısır'a Dünya Kupası'nda ilham veriyor... Ve bu, en güçlü Arap milli takımı

Farklı antrenman okulları ve 12 ülkeye yayılan deneyimleri ile Portekizli Nelo Vingada, ister Zamalek'i yenilgisiz bir şekilde tarihi Mısır Ligi şampiyonluğuna taşıyarak, ister Suudi Arabistan milli takımıyla 1996 Asya Kupası'nı kazanarak, ya da iki kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazandığı Portekiz Genç Milli Takımı'ndaki büyük başarıları.

Kooora ile yaptığı özel röportajın ilk bölümünde, 73 yaşındaki Vingada, uzun yıllara dayanan deneyimlerinin hazinesini açıyor ve Mısır futbolundaki deneyiminin perde arkasını anlatıyor, ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Arap milli takımlarının geleceğine dair görüşlerini paylaşıyor.

Ayrıca, Mısır Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü, Hossam Hassan liderliğindeki Mısır milli takımının şansları hakkındaki görüşünü, milli takım teknik direktörünün performansını değerlendirmesini ve 2021'de Carlos Queiroz'un adaylığının perde arkasını da açıklıyor.

Ürdün ve Fas'ın Wydad takımlarını da çalıştıran deneyimli Portekizli teknik direktör, Arap futbolunun geleceğine dair vizyonunu anlatıyor, Dünya Kupası'nda en iyi performansı sergileyecek Arap milli takımını seçiyor, Mısır Ligi'nde beklenen rekabeti ele alıyor ve son zamanlarda etrafında büyük tartışmalar yaratan Hossam El Badri'nin Al Ahly'ye olası dönüşü ile Ahmed Sayed "Zizo" hakkındaki görüşlerini de ele alıyor. İşte röportajın ilk bölümü: