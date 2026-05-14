Videoda... Vingada, Koora'ya verdiği röportajda (2/1): Portekiz'in başarısı, Mısır'a Dünya Kupası'nda ilham veriyor... Ve bu, en güçlü Arap milli takımı

Farklı antrenman okulları ve 12 ülkeye yayılan deneyimleri ile Portekizli Nelo Vingada, ister Zamalek'i yenilgisiz bir şekilde tarihi Mısır Ligi şampiyonluğuna taşıyarak, ister Suudi Arabistan milli takımıyla 1996 Asya Kupası'nı kazanarak, ya da iki kez Dünya Kupası şampiyonluğu kazandığı Portekiz Genç Milli Takımı'ndaki büyük başarıları.

Kooora ile yaptığı özel röportajın ilk bölümünde, 73 yaşındaki Vingada, uzun yıllara dayanan deneyimlerinin hazinesini açıyor ve Mısır futbolundaki deneyiminin perde arkasını anlatıyor, ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Arap milli takımlarının geleceğine dair görüşlerini paylaşıyor.

Ayrıca, Mısır Futbol Federasyonu'nun eski teknik direktörü, Hossam Hassan liderliğindeki Mısır milli takımının şansları hakkındaki görüşünü, milli takım teknik direktörünün performansını değerlendirmesini ve 2021'de Carlos Queiroz'un adaylığının perde arkasını da açıklıyor.

Ürdün ve Fas'ın Wydad takımlarını da çalıştıran deneyimli Portekizli teknik direktör, Arap futbolunun geleceğine dair vizyonunu anlatıyor, Dünya Kupası'nda en iyi performansı sergileyecek Arap milli takımını seçiyor, Mısır Ligi'nde beklenen rekabeti ele alıyor ve son zamanlarda etrafında büyük tartışmalar yaratan Hossam El Badri'nin Al Ahly'ye olası dönüşü ile Ahmed Sayed "Zizo" hakkındaki görüşlerini de ele alıyor. İşte röportajın ilk bölümü:

  • Son yıllarda antrenmanlardan uzak durmanın sebebi nedir?

    Ben iyiyim, formum yerinde ve tamamen hazırım, ancak sosyal medyada aktif olan ya da menajerlere bağımlı olan insanlardan değilim. Herkes, ister milli takımlarda ister kulüplerde olsun, birçok ülkede futbolda elde ettiğim sonuçları ve yaptıklarımı biliyor; bu yüzden her zaman hazırım.

    Son dönemde teknik direktörlük ve teknik danışmanlık alanındaki çalışmalarımı da geliştirdim, birçok seminer ve konferans verdim. Bu benim için önemli, çünkü deneyimlerimi ve bilgimi paylaşma ve mesajımı aktarma yeteneğim var. Özellikle günümüzde futbol elbette farklı bir hal aldı, ancak olan biten her şeyi ve tüm modern yöntemleri takip ediyorum ve tamamen hazırım.

    Futbol birçok şeyle bağlantılıdır, bunların arasında benim kontrol edemediğim şeyler de var. Yine de yaptığım işten memnunum, kendimi iyi hissediyorum ve her an, her yerde mesajımı iletebileceğime, futbolun gelişmesine katkıda bulunabileceğime ve fayda sağlayabileceğime eminim.

  • Uzun kariyeriniz boyunca birçok kulüp ve milli takımı çalıştırdınız; bunlardan hangileri size en çok yakın geliyor?

    Uzun yıllara dayanan bir antrenörlük tecrübem var. Kariyerim boyunca, elbette Portekiz de dahil olmak üzere 12 farklı ülkede çalıştım. Başarılı olamadığım deneyimler de dahil olmak üzere, tüm bu deneyimler benim için çok önemliydi; çünkü çoğu zaman başarıya ulaştım, ancak bazen bu mümkün olmadı.

    Kariyerimin en önemli deneyimlerinden biri, Portekiz'i ilk kez Atlanta Olimpiyatları'na götürmemdi. Turnuvayı dördüncü sırada tamamladık. Ardından Suudi Arabistan'a gittim ve Asya şampiyonu olduktan sonra kıtasal bir turnuvayı kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldum. Bu, Portekiz dışındaki ilk deneyimimdi ve büyük bir başarı elde ettim.

    2003 yılında Zamalek'ten bir teklif aldım ve bu, hayat görüşümü ve hatta ailemin hayatını değiştiren muhteşem bir deneyim oldu, çünkü bugün bile Mısır'ı ikinci vatanım olarak görüyorum. Zamalek, harika başkan Dr. Kamal Darwish aracılığıyla bana kapılarını açtı ve bu fırsatı verdi; o dönemde tarih yazdık.

    Sonuçlar muhteşem olmasa da, Ürdün'deki deneyimim de çok iyi deneyimlerimden biriydi. Orada harika bir iş çıkaran muhteşem teknik direktör Mahmud El-Cohary'nin yerine geçtim. Temel görevim milli takımı yenilemek ve bazı oyuncularda değişiklik yapmaktı, çünkü El-Cohary ile büyük başarılar elde eden neslin değişime ihtiyacı vardı.

    Ortam ve ülke açısından da harika bir deneyimdi. Ayrıca, o dönem Ürdün Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı olan Prens Ali de oradaydı. O, harika bir kişilik ve antrenöre ihtiyacı olan her şeyi sağlayan muhteşem bir başkandı.

    Elbette İran, Çin, Hindistan ve Malezya gibi diğer ülkelerde de çalıştım, ancak bu deneyimleri benim için en önemli ve etkili olanlar olarak görüyorum.

  • 2026 Dünya Kupası'nın yeni formatı hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Bu turnuva farklı çünkü ilk kez 48 milli takımın katılımına sahne olacak ve açıkçası ben buna katılmıyorum. Bence Dünya Kupası’nda sadece dünyanın en iyi gerçek milli takımları yer almalı.

    Kesinlikle çok büyük sonuçlar ve bazı takımlar için ağır yenilgiler göreceğiz ve bu, benim açımdan futbolun gelişimi için iyi değil. Ancak bu görüş sadece sporla değil, iş dünyasıyla da ilgili. Daha fazla maç, daha fazla para demektir ve para her zaman konuşur.

  • Sence Dünya Kupası'ndaki "ölüm grubu" hangisi?

    Çok farklı gruplar var, ama açıkçası bir "ölüm grubu" olduğunu düşünmüyorum, çünkü turnuva sistemi en iyilere eleme şansı tanıyor. Bildiğiniz gibi, birinci ve ikinci sırayı alan takımlar elenecek, ayrıca bazı üçüncü sıradaki takımlar da elenecek.

    Bununla birlikte, Fransa, Senegali, Irak ve Norveç'in yer aldığı bir grup var ve bu grup dengeli olarak değerlendirilebilir. Fransa elbette Dünya Kupası'nı kazanma favorisi ve Afrika şampiyonu Senegal de güçlü takımlardan biri, ancak Haaland liderliğindeki Norveç hoş bir sürpriz olabilir. Irak ise en zayıf takım olarak görülebilir, ancak ne olacağını asla bilemeyiz. Bu ilk aşamada, en iyi takımların tur atlayacağını düşünüyorum ve büyük sürprizler beklemiyorum.

    2026 Dünya Kupası'nda en iyi başarıyı hangi Arap milli takımı elde edecek?

    48 milli takımı kapsayan bu yeni sistem, Arap takımlarına Dünya Kupası'nda yer alma ve turnuvaya katılma konusunda daha büyük bir fırsat sunuyor. Farklı futbol kültürleri ve zihniyetleri göz önüne alındığında, Fas'ın Arap dünyasının en güçlü takımı olduğunu düşünüyorum; Cezayir de iyi bir takım ve Mısır her zaman sürprizler yaratabilir.

    Mısırlı oyuncuların iyi bir nesli var, ancak sorun şu ki çoğu Mısır liginde oynuyor, sadece az bir kısmı Avrupa'da oynuyor ve Mısır ligi Avrupa ligleriyle karşılaştırılamaz. Büyük turnuvalarda rekabet kızıştığında farklar ortaya çıkıyor.

    Buna rağmen, Fas, Cezayir veya Mısır'ın iyi sonuçlar alabileceğini düşünüyorum. Ancak Fas'ın Katar Dünya Kupası'nda tarihi bir seviyeye ulaştığı performansı tekrarlamak kesinlikle zor. Yine de iyi oyunculara ve seçkin bir kuşağa sahipler. Futbolda sürprizler her zaman mümkündür; bu spor, diğerlerinden daha fazla buna izin verir. Yine de, önümüzdeki turnuvada çeyrek finale yükselen bir Arap milli takımı bulmanın zor olacağını düşünüyorum.

  • Mısır Futbol Federasyonu'ndan neden ayrıldınız?

    2021 yılında, o dönemde Mısır Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Ahmed Megahed'den bir teklif aldım. O dönem, Koroona salgını nedeniyle son derece zordu ve Federasyon iki yıllık bir sözleşme imzalamamı istese de, ben sözleşmenin bir yıllık olmasını ve bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunmasını önerdim.

    Hiç de kolay olmayan koşullarda işe başladım, çünkü birçok yer kapalıydı, insanlar arasında iletişim zordu ve herkes o dönemi çok iyi hatırlıyor. Ayrıca görevim sırasında koronavirüse yakalandım, bu yüzden hiç de kolay olmadı.

    Bir yıl sonra, 2022'de düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Başkan Ahmed Mujahid ayrıldı. ve yerine yeni başkan Cemal Allam geldi. Onunla son derece saygılı ve iyi bir görüşme yaptık. Ardından ayrılmaya karar verdim ve yeni yönetime kendileri için en iyi olduğunu düşündükleri kararı alma fırsatı verdim. Çünkü bir başkanla çalışmaya başladığınızda, sonra başka bir başkanla karşılaşırsanız, vizyonlar bazen farklı olabilir.

    Ancak her şey saygı çerçevesinde gerçekleşti ve Mısır, özellikle o dönem, her zaman kalbimde kalacak. Zor olmasına rağmen çok iyi bir deneyim olduğunu hatırlıyorum, ama çok faydalıydı. Bazı belgeler ve planlar bıraktım ve işimin iyi olduğunu düşünüyorum. Farklı koşullarda yapılmış olsaydı daha iyi ve daha etkili olabilirdi, çünkü o zamanki durum çok zordu.

    Her neyse, harika bir deneyimdi. Özellikle gençler ve kadın futbolunu geliştirdik. Benim için muhteşem bir dönemdi ve o dönemde yaptığım her şeyden çok memnunum.

  • Futbol Federasyonu'nda görev yaptığınız dönemde Kerosh'u Mısır Milli Takımı'nın başına getirmeyi düşündünüz mü? Kerosh'un "Firavunlar" ile olan deneyimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Bildiğiniz gibi, o dönemde asıl görevim Olimpiyat Milli Takımı, genç milli takımlar ve kadın futboluyla ilgiliydi; bu nedenle A Milli Takım ile olan bağım nispeten sınırlıydı. Yine de, her zaman çalışmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırdım.

    O dönemde milli takımın teknik direktörü Hossam El Badry'ydi ve 1-1 berabere biten Gabon maçından sonra Kahire'deydim ve El Badry'nin ayrılacağına dair haberler aldım. O zamana kadar 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmiş, hiç mağlup olmamıştı, ancak Federasyon değişiklik kararı aldı.

    Doğal olarak, önümüzdeki maçlara kısa bir süre kalmıştı. Başkan Ahmed Mücahid bana geldi ve birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. O dönemde birçok isim gündeme geldi ve ben her türlü acil durumda yardım etmeye ve elimden gelenin en iyisini sunmaya tamamen hazırdım.

    Tartışmalarımız ve birçok isim arasında yaptığımız araştırmalar sırasında Carlos Queiroz'un adı gündeme geldi. Mozambik'te kendi çiftliğinde olduğu için ona ulaşmak kolay olmadı. Birkaç gün ve başlangıçta cevap vermediği bazı aramaların ardından nihayet cevap verebildi ve ben de iki tarafı bir araya getirerek konuşmalarını sağladım.

    Elbette, Mücahid benden fikrimi sordu ve bence bu iyi bir adımdı, çünkü o kısa sürede bu doğru karardı ve o bu görev için doğru kişiydi.

  • Adınız Mısır kulüplerinin ve milli takımın teknik direktörlüğüyle defalarca anıldı. Gerçekten görüşmeler oldu mu ve neden sonuçsuz kaldı?

    2003-2004 sezonunda Zamalek'i çalıştırdım ve elbette ki herhangi bir teknik direktör, ligi yenilgisiz tamamlayıp Arap Kupası ile Mısır-Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazanarak iyi sonuçlar elde ederse, bu onun profesyonel kariyerinde önemli bir iz bırakır.

    Bu başarı benim için, oyuncular için, benimle çalışan herkes için ve Mahmoud El-Khawaja ile Hisham Yaken'in de dahil olduğu harika teknik ekip için, ayrıca ulaştığımız başarının en önemli parçası olan oyuncular için olağanüstüydü.

    Bundan sonra, bazen Mısır'a dönme fırsatları ortaya çıktı. Şunu söylemeliyim ki, Mısır gerçekten benim ikinci vatanımdır, çünkü Portekiz'den sonra en çok çalıştığım ülkedir.

    İnsanlara, yerel kültüre ve futbolla ilgili tüm taraflara, ister medya ister rakip takımlar olsun, karşı tutumumun bende saygı ve sportmenlik izi bıraktığını düşünüyorum. Tabii ki sonuçlar da önemliydi, çünkü Zamalek ile ligi hiç yenilmeden şampiyon olmak olağanüstü bir başarıdır.

    Manuel José bunu birkaç kez başardı ve Mısır futbolunda kulüp düzeyinde çalışmış en iyi teknik direktördür. Elbette Hasan Shehata da milli takımda olağanüstü bir iş çıkardı ve sonuçlar elde etti.

    Ancak dediğim gibi, Zamalek ile başardıklarım bana daha sonra Mısır futboluna geri dönme fırsatları verdi. Bazen bu mümkün olmadı.

    Hatta iki yıl önce, Mısır futboluna dönmem için her şey tamamen hazır ve düzenlenmişti ve ben de buna tamamen hazırdım, ancak iş tamamlanmadı.

    Bu, Mısır'a dönmediğim anlamına geliyor. Belki bazen kişisel kararlarımdan dolayı, bazen de benim bu zorlu göreve uygun bir teknik direktör olmadığımı düşünen kişilerin kararlarından dolayı, ama Mısır her zaman benim ikinci vatanım olarak kalacak.

    Hossam Hassan, ünlü bir açıklamasında Mısır milli takımı için yerli bir teknik direktörün yabancı bir teknik direktöre göre daha uygun olduğunu söylemişti. Siz de aynı fikirde misiniz?

    Futbol alanında çalışmak isteyen herhangi bir teknik direktör ya da kişi, her yerde çalışmaya hazır olmalıdır. Ben bugüne kadar Portekiz dışında 11 ülkede çalıştım ve tüm deneyimlerim olumluydu.

    Şunu da belirtmeliyim ki futbol milliyetle ilgili değildir. Oyun her zaman 11'e 11'dir, ancak kültür ve zihniyet ülkeden ülkeye tamamen farklıdır. Örneğin, Kore'de ve ardından Çin'de çalıştım; bu iki ülke coğrafi olarak birbirine yakın olsa da, her şey farklıdır. Bu nedenle her zaman uyum sağlamaya hazır olmalıyız.

    Şu anda Hossam Hassan Mısır milli takımının teknik direktörü. Mısır'ın Hassan Shehata yönetiminde Afrika Uluslar Kupası'nı üst üste 3 kez kazandığı olağanüstü dönemi hatırlıyorum; bu, günümüzde tekrarlanması çok zor bir başarı.

    Ancak Mısırlı bir teknik direktörle anlaşma kararının iyi bir karar olduğunu düşünüyorum, çünkü yabancı teknik direktörler bazen önemli ve iyi fikirler getirebilirler, ancak bir süre sonra değişiklik yapmak önemli hale gelir.

    Ayrıca Mısır'ın milli takımı yönetebilecek iyi antrenörlere sahip olduğuna inanıyorum. Hossam Hassan bu fırsatı yakaladı ve Dünya Kupası'na katılmayı başardı. Bu beklenen bir şeydi, ancak o bu hedefi kolaylıkla gerçekleştirdi.

    Şimdi, özellikle son iki maçta, takımın doğru yolda ilerlediğini hissedebiliyoruz, çünkü Suudi Arabistan'ı 4-0 yenmek ve İspanya ile berabere kalmak çok önemli gelişmeler.

    Kesinlikle iyi bir karardı ve ne olacağını göreceğiz. Dünya Kupası farklı bir turnuva, doğru, ancak Mısır'ın bu turnuva için en iyi teknik direktöre ve en iyi oyunculara sahip olduğuna dair güven ve fırsat verme zamanı geldi.

  • Husam Hassan'ın yerinde olsaydınız, Hamza Abdülkerim'i Dünya Kupası kadrosuna alır mıydınız?

    Milli takım kadrosunda yer alması gereken oyuncular konusunda, şu anda olayların dışında olduğum için cevap vermek benim için zor; Dünya Kupası'nda oynayacak en iyi 23 oyuncuyu seçmenin kolay olmadığını biliyorum.

    Sanırım herkes 19 veya 20 oyuncu üzerinde hemen hemen hemfikir olacaktır, dolayısıyla bu oyuncuları seçmek zor değil, ancak kalan 3 yer her zaman görüş ayrılıklarına neden oluyor.

    Ancak Hossam Hassan'ın, takımı ve oyuncuları çok iyi tanıması nedeniyle, güçlü bir takım oluşturmak için en iyi oyuncuları ve en iyi kombinasyonu seçebileceğine inanıyorum, çünkü bu görev kolay olmayacak. Mısır'ın iyi sonuçlar elde etme ve turnuvada ilerleme yeteneğini gösterme zamanı geldi.

  • Hüsam Hasan yönetimindeki Mısır milli takımı Dünya Kupası'nda ne kadar ileri gidebilecek?

    Öncelikle grup aşaması en önemli aşama olmaya devam ediyor; ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Temel hedef bir sonraki tura yükselmek; bu kolay olmayacak, çünkü grup aşamasında takımlar arasında dengeli bir dağılım var ve İran maçı son derece belirleyici olabilir, ancak bu turnuvadaki hedef özellikle bir sonraki tura geçmek.

    Elbette birinci veya ikinci sırada yer almak tur atlamayı garantiler, ancak bazen üçüncü sıradaki takım bile tur atlama şansı yakalayabilir, bu nedenle bu olasılığı sunan sonuçları aramalıyız.

    Portekiz'in 2016 Avrupa Şampiyonası'nı, grup aşamasındaki üç maçta berabere kalıp sadece 3 puan topladıktan sonra, en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak kazandığını hatırlıyorum.

    Bu nedenle Mısır'ın mücadele edip bir sonraki tura yükselebileceğine inanıyorum. Bundan sonrası ise takımların eşleşmesine ve karşılaşacağı rakibe bağlı, çünkü o anda her şey tek bir maçta belirlenecek ve bu da turnuvayı daha heyecanlı hale getirecek. Mısır'ın bir sonraki aşamaya ulaşabileceğini düşünüyorum ve bunu da diliyorum.

  • Bu sezon Mısır Ligi'ni kimin kazanacağını tahmin ediyorsun?

    Bu sezon Mısır Ligi yeni bir sistemle başladı; şampiyonluk için yarışan 7 takımdan oluşan bir grup oluşturuldu. Bu, her haftada bir takımın maç yapmayacağı anlamına geliyor ve bence bu, en adil ya da en iyi karar değildi.

    Buna rağmen, sistemin kendisi iyi bir fikir, çünkü bir ilk aşama ve ardından en iyi takımlar arasında bir "play-off" olması, çok güçlü bir rekabet yaratabilir. Kolay maçlar yok. Bu sistem, daha zayıf olarak görülen takımların da puan toplayıp büyük takımları yenebileceğini kanıtladı.

    Şimdi, turnuvanın sonuna yaklaşırken Al Ahly kritik puanlar kaybetti ve bence rekabet Pyramids ile Zamalek arasında olacak ve ikisinden biri şampiyon olacak.

  • Hossam El-Badri'nin Al-Ahly'ye yeni bir görevle geri dönmesi fikrine ne dersin?

    Hossam El Badry, Al Ahly'nin efsanesidir; büyük bir deneyime ve engin bir bilgi birikimine sahiptir ve Al Ahly hakkında her şeyi bilir. Elbette şu anda kulüp içinde neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum; Mısır futbolunu takip etsem de, uzakta olmam doğru bir görüş bildirmemi zorlaştırıyor.

    Ancak geçmişine, tecrübesine ve bilgisine bakıldığında, o aynı zamanda sadık bir adamdır; başka bir kulüpte çalışsa bile, çünkü biz profesyoneller olarak başka yerlerde de çalışabiliriz. Özellikle de herkesin bildiği gibi bu sezonun önceki sezonlar kadar iyi geçmediğini düşünürsek, onun Al-Ahli'ye katkı sağlayabileceğini ve yardımcı olabileceğini düşünüyorum.

    Bazıları Zizo'nun Al-Ahli'ye transferini "başarısız" olarak nitelendiriyor, sen ne düşünüyorsun?

    Zizo'nun başına gelenler, farklı liglerdeki ve ülkelerdeki diğer oyuncuların da zaman zaman başına gelen bir durumdur. Bir oyuncu bir takımdan ezeli rakibine transfer olduğunda, ortam bazen farklı olur, koşullar da farklıdır.

    Elbette Zamalek'ten Al Ahly'ye veya tam tersi yönde transfer olan ve iyi performanslarını sürdürmeyi başaran oyuncuların örnekleri var, ancak bazen bu tür durumlar da yaşanıyor.

    Zizo'nun harika bir oyuncu olduğundan eminim. Zamalek'te muhteşem sezonlar geçirdi, Mısır milli takımında da güçlü maçlar çıkardı. O gerçekten mükemmel bir oyuncu. Bazen mesele, ortama nasıl uyum sağlayacağı ve taraftarların baskısıyla nasıl başa çıkacağıyla ilgili ve bu kolay bir şey değil.

    Ancak bu sezonun ardından bu aşamayı atlatacağını düşünüyorum. Zamalek'te gösterdiği seviyeye geri dönerse, bu hem kendisi hem de Mısır futbolu için iyi olacaktır.

  • İran'da birçok kez antrenörlük yaptınız ve İran futbolu konusunda geniş bir deneyime sahipsiniz. Mısır'la oynayacakları maçı nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Mısır, İran'ın da yer aldığı grupta oynayacak ve bence bu maç, en azından ikinci sırayı belirlemede kilit rol oynayabilir; bu da bir sonraki tura yükselme hakkı kazandıracak.

  • Ürdün milli takımının teknik direktörüydünüz; Nourredine Zakri’nin “Cezayir Ürdün’ü yenemezse futbol oynamayı bırakalım” şeklindeki açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

    Ürdün son 3-4 yılda muhteşem bir gelişme kaydetti ve son Asya Kupası’nda ikinci oldu. Cezayir’i en büyük favori olarak görüyorum, ancak sözler maçları kazanmaz. Her maç 0-0’dan başlar ve Ürdün’ün iyi bir gününde Cezayir çok zorlanabilir.

  • Cezayir ve Ürdün'ün birlikte bir sonraki tura yükseleceğini düşünüyor musunuz?

    Bu sistemde üçüncü sırayı alan takım da bir üst tura yükselebilir; bu nedenle Cezayir ve Ürdün'ün bir üst tura yükselmesine şaşırmam.