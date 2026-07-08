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Nottingham Forest v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

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Videoda... Posticoğlu, Al-Nassr taraftarlarının önünde geri adım attı: “Ben ikinci sezonun adamı değilim… Size eğlence vaat ediyorum”

Al Nassr FC
A. Postecoglou
Premier Lig
J. Jesus
Tottenham Hotspur
Suudi Arabistan
Avustralya
Portekiz
İngiltere

Avustralyalı teknik direktör, "El-Alamy" ile yeni görevinden bahsediyor

Al-Nassr takımının yeni teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, “Al-Alamy”nın başına getirilmesinden birkaç gün sonra, kendisini “ikinci sezonun adamı” olarak nitelendirdiği önceki açıklamalarından geri adım attı.

Al-Nassr kulübü, geçen Cuma günü, geçen sezonun sonunda görevinden ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yerine, iki sezonluk ve 2028’de sona erecek bir sözleşmeyle Postecoglou’yu birinci takımın yeni teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

  • İkinci Sezonun Adamı

    Avustralyalı teknik direktör, "X" platformunda Al-Nassr kulübünün resmi hesabıyla bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda, Tottenham'ın teknik direktörüyken yaptığı, ikinci sezonda şampiyonluk kazanabileceğini vurguladığı açıklamaya değindi.

    Bu konuda Postokoğlu şunları söyledi: “Birçok kişi, o zamanlar 17 yıldır hiçbir şampiyonluk kazanmamış ve 40 yıldır Avrupa kupası kazanamamış Tottenham Hotspur gibi bir kulüpte bir şey kazanabileceğimize inanmazken, ben her zaman ikinci sezonda şampiyonluk kazandığımı söylerdim.”

    Ve ekledi: "O zamanlar bunu söylemiştim çünkü onlarla ikinci sezonumdaydım, ancak Celtic'teyken ilk sezonumda çifte kupa kazandık. Dolayısıyla bu açıklamayı yapmamın nedeni, insanlara Tottenham ile bir şeyler kazanabileceğimi bildiğimi söylemek istememdi; zira bu kulüp, şampiyonluklarla tanınan bir kulüp değildi."

    Ve şöyle devam etti: “Bu yüzden benim için ilk, ikinci ya da üçüncü sezonum olması fark etmez; antrenörlük yaptığım her yıl şampiyonluklar kazanmak isterim. Ancak mesele sadece kazanmak değil, nasıl kazanıldığı ve futbolun nasıl oynandığı da benim için çok önemli.”

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  • İsa Sonrası Dönem

    Nottingham Forest’ın eski teknik direktörü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un geçen sezon takımı 7 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşımasının ardından, Al-Nassr kulübünde kendisini bekleyen zorluklar hakkında da konuştu.

    O, “Çok fazla hırsım ve hedefim var ve kulübün de bu hırsa sahip olmasından mutluyum, bu yüzden buradayım” dedi.

    Sözlerine şöyle devam etti: “Sayın (Jorge) Jesus, geçen sezon (Suudi) lig şampiyonluğunu kazanmak için olağanüstü bir iş çıkardı ve şimdi kulüp bir sonraki seviyeye geçmeye hazır; işte bu yüzden buradayım.”

    Şöyle devam etti: “Şu anda Suudi Ligi’ne bakın ve son birkaç yılda nasıl geliştiğini görün. Artık 4, 5 ya da 6 takım var; hepsi rekabet ediyor ve kazanmak istiyor. Asya Şampiyonlar Ligi de büyük bir zorluk arz ediyor; bu nedenle, bir miktar istikrara sahip bir takımla burada olmak önemli.”

    Şöyle devam etti: “Burada olmaktan çok heyecanlıyım. Böylesine büyük bir kulübü çalıştırmak benim için büyük bir ayrıcalık ve onur. Bu yıl çok eğleneceğiz, fark yaratacağız ve mümkün olan en büyük başarıyı elde etmeye çalışacağız. Bunu herkesin keyif alacağı bir şekilde yapacağız.”

  • Yeni zorluklar

    Al-Nasr ile karşılaşacağı zorluklara ilişkin olarak şunları söyledi: "Asya'da çok çalıştım ve ben de bu bölgeden geliyorum. Avrupa'da çalıştığım zamanlarda da her zaman şunu söylerdim: Elde ettiğim tüm başarılar zorlu bir süreçti. Asya takımlarıyla çalışmış olmam, işin kolay olduğu anlamına gelmez. Katıldığımız her turnuvada zorluklar ve zorlu görevlerle karşılaştık."

    Ve şöyle devam etti: “Her yıl yeni bir şeydir. Kariyerimde bu şekilde büyük başarılar elde ettim. Her yeni sezonda aynı zihniyetle başlardım: ‘Bu yıl, şimdiye kadarki en iyi yıl olsun’ derdim.”

    Ardından şöyle ekledi: “Geçmişte ne başardığımın önemi yok. Önemli olan bir şey kazanmak. Bence herhangi bir kulüp ya da kişi için, bir şey kazandığınızda ve bunun tadını aldığınızda, bunu tekrar istersiniz; ancak bunu başarmak için ne yaptığınızı hatırlamanız gerekir.”

    Şöyle açıkladı: “Ne kadar çok çalışıp ne kadar fedakarlık yaptım, asıl önemli olan budur. Ancak ben her yıl aynı zihniyetle başlıyorum; bu yılın benim için, kulüp için ve birlikte çalıştığım insanlar için şimdiye kadarki en iyi yıl olmasını istiyorum. Bu yıl da işimize bu şekilde başlayacağız.”

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    Al-Nassr ile başlayacağı yeni serüveniyle ilgili olarak şunları söyledi: “Benim için en önemli şey, kariyerimin her aşamasından keyif almış olmam, yeni zorluklar ve rekabetlerle karşılaşmak, yeni insanlarla çalışmak ve bu süreçte kendimi geliştirmek.”

    Şöyle devam etti: “Bu, yeni bir ortamda, yeni bir ülkede ve yeni bir takımla kendimi sınamak için bana sunulan yeni bir fırsat. Takımın durumu ne olursa olsun, zorluk her zaman aynıdır. Daha önce başarılı olmayan takımları yönettim ve onları başarıya ulaştırdım; başarılı olan diğer takımlarla da bu başarıyı sürdürdüm.”

    Son olarak şunları söyledi: “Benim için her zaman en önemli olan, o kulüplerde birlikte çalıştığım insanlarla iyi bir ilişki kurmaktı. Şu anda önümüzde duran fırsatlar ve birlikte başarabileceklerimiz konusunda heyecanlıyım.”

  • Postiçoglu’nun Al-Nasr’ı galibiyete taşımasının ardından yaptığı açıklamaları izleyin

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