Nottingham Forest’ın eski teknik direktörü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un geçen sezon takımı 7 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna taşımasının ardından, Al-Nassr kulübünde kendisini bekleyen zorluklar hakkında da konuştu.
O, “Çok fazla hırsım ve hedefim var ve kulübün de bu hırsa sahip olmasından mutluyum, bu yüzden buradayım” dedi.
Sözlerine şöyle devam etti: “Sayın (Jorge) Jesus, geçen sezon (Suudi) lig şampiyonluğunu kazanmak için olağanüstü bir iş çıkardı ve şimdi kulüp bir sonraki seviyeye geçmeye hazır; işte bu yüzden buradayım.”
Şöyle devam etti: “Şu anda Suudi Ligi’ne bakın ve son birkaç yılda nasıl geliştiğini görün. Artık 4, 5 ya da 6 takım var; hepsi rekabet ediyor ve kazanmak istiyor. Asya Şampiyonlar Ligi de büyük bir zorluk arz ediyor; bu nedenle, bir miktar istikrara sahip bir takımla burada olmak önemli.”
Şöyle devam etti: “Burada olmaktan çok heyecanlıyım. Böylesine büyük bir kulübü çalıştırmak benim için büyük bir ayrıcalık ve onur. Bu yıl çok eğleneceğiz, fark yaratacağız ve mümkün olan en büyük başarıyı elde etmeye çalışacağız. Bunu herkesin keyif alacağı bir şekilde yapacağız.”