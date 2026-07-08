Avustralyalı teknik direktör, "X" platformunda Al-Nassr kulübünün resmi hesabıyla bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda, Tottenham'ın teknik direktörüyken yaptığı, ikinci sezonda şampiyonluk kazanabileceğini vurguladığı açıklamaya değindi.

Bu konuda Postokoğlu şunları söyledi: “Birçok kişi, o zamanlar 17 yıldır hiçbir şampiyonluk kazanmamış ve 40 yıldır Avrupa kupası kazanamamış Tottenham Hotspur gibi bir kulüpte bir şey kazanabileceğimize inanmazken, ben her zaman ikinci sezonda şampiyonluk kazandığımı söylerdim.”

Ve ekledi: "O zamanlar bunu söylemiştim çünkü onlarla ikinci sezonumdaydım, ancak Celtic'teyken ilk sezonumda çifte kupa kazandık. Dolayısıyla bu açıklamayı yapmamın nedeni, insanlara Tottenham ile bir şeyler kazanabileceğimi bildiğimi söylemek istememdi; zira bu kulüp, şampiyonluklarla tanınan bir kulüp değildi."

Ve şöyle devam etti: “Bu yüzden benim için ilk, ikinci ya da üçüncü sezonum olması fark etmez; antrenörlük yaptığım her yıl şampiyonluklar kazanmak isterim. Ancak mesele sadece kazanmak değil, nasıl kazanıldığı ve futbolun nasıl oynandığı da benim için çok önemli.”