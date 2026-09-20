Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının İspanya La Liga'nın yedinci haftasının zirve maçında ev sahibi Atletico Madrid'e 2-1 yenilmesinin ardından hakemlere yüklendi.

Atletico Madrid, Kraliyet ekibinin oyuncusu Dean Huijsen'in 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıda bir penaltı kazandı ve öne geçiren golü bu penaltıdan kaydetti.

Madrid Zone adlı hesap, X platformunda Portekizli teknik direktörün basın toplantısındaki açıklamalarını paylaştı. Mourinho şunları söyledi: "Kang In Lee ve Romero'nun Valverde ve Bellingham'a karşı yaptığı faullere gelince? Bu iki faulün de kırmızı kartı hak ettiği açıktı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maçın 50 dakika boyunca 9 kişiye karşı 11 kişi olması gerekirdi, ama bunun yerine bize karşı 10 kişiye karşı 11 kişi hâline geldi."

Mourinho ayrıca Atletico Madrid oyuncularına verilmeyen kırmızı kartlara ait görüntüleri gösterdi.

Mourinho şunları vurguladı: "Oyuncularımı kucaklamak istiyorum, çünkü ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. İlk yarıdaki performansları en üst düzeydeydi, ardından Huijsen'in kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıda işler zorlaştı."

Şunlara dikkat çekti: "Kang In Lee'nin kırmızı kart durumunu incelemesi için hakemi çağırmayan VAR hakemi Bay Trujillo'nun, Real Madrid ile çok tuhaf bir geçmişi var."

Şunları da ekledi: "Sadece geçen sezona bakın, Real Madrid'e karşı oynanan pek çok maçta. Zavallı hakem Ortiz'e gelince, bu tür maçlardaki baskıyla başa çıkamadığı açık."

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