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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Videoda: Mourinho hakemlere patladı: Negreira artık yok ama "komplo" hakkında konuşmayacağım

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Barcelona
İspanya

Real Madrid oyuncularımı kucaklamak istiyorum ve hakem komitesini tebrik ediyorum

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, takımının İspanya La Liga'nın yedinci haftasının zirve maçında ev sahibi Atletico Madrid'e 2-1 yenilmesinin ardından hakemlere yüklendi.

Atletico Madrid, Kraliyet ekibinin oyuncusu Dean Huijsen'in 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıda bir penaltı kazandı ve öne geçiren golü bu penaltıdan kaydetti.

Madrid Zone adlı hesap, X platformunda Portekizli teknik direktörün basın toplantısındaki açıklamalarını paylaştı. Mourinho şunları söyledi: "Kang In Lee ve Romero'nun Valverde ve Bellingham'a karşı yaptığı faullere gelince? Bu iki faulün de kırmızı kartı hak ettiği açıktı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maçın 50 dakika boyunca 9 kişiye karşı 11 kişi olması gerekirdi, ama bunun yerine bize karşı 10 kişiye karşı 11 kişi hâline geldi."

Mourinho ayrıca Atletico Madrid oyuncularına verilmeyen kırmızı kartlara ait görüntüleri gösterdi.

Mourinho şunları vurguladı: "Oyuncularımı kucaklamak istiyorum, çünkü ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. İlk yarıdaki performansları en üst düzeydeydi, ardından Huijsen'in kırmızı kart görmesi nedeniyle ikinci yarıda işler zorlaştı."

Şunlara dikkat çekti: "Kang In Lee'nin kırmızı kart durumunu incelemesi için hakemi çağırmayan VAR hakemi Bay Trujillo'nun, Real Madrid ile çok tuhaf bir geçmişi var."

Şunları da ekledi: "Sadece geçen sezona bakın, Real Madrid'e karşı oynanan pek çok maçta. Zavallı hakem Ortiz'e gelince, bu tür maçlardaki baskıyla başa çıkamadığı açık."

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    Hakem komitesi: ne kadar da zavallılar

    Portekizli teknik direktör alaycı bir dille şöyle konuştu: "Hakemleri seçen hakem komitesini tebrik etmek istiyorum. Öncelikle, haftalar öncesinden bu maçı yönetecek hakemin bu isim olduğuna dair haberlerin sızmış olması çok garip; çünkü hakemler genellikle maçın oynanacağı hafta içinde belirlenir."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Sonra bu bileşim tercih ediliyor; Real Madrid ile defalarca tuhaf bir geçmişi olan bir VAR hakemi ve yanına da yalnızca küçük maçları yönetmiş, tecrübesiz ve zayıf bir hakem. Zavallı hakem komitesi, bir hata yaptılar, ne zavallılar."

    Mourinho şunları ekledi: "Normal şartlarda, elbette pes etmememiz gerektiğini söylerdim; çünkü hâlâ uğruna oynanacak çok şey var ve daha eylül ayındayız. Ancak belli ki bunlar normal şartlar değil."

    Şöyle devam etti: "Konuyu fazla derinleştirmek istemiyorum, ancak çok tuhaf, hatta son derece tuhaf şeyler olduğu açık. İspanya Ligi'ne döndüğümde, 2013 yılında ayrıldığımdaki durumdan farklı bir tablo bulmayı umuyordum; ama ne yazık ki işler hâlâ aynı."

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    Oyuncularımı hiçbir konuda suçlamıyorum

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sadece hakemlerden ve hakem komitesinden bizi rekabet etmemize izin vermelerini istiyorum, başka bir şey değil. Bugün olanların önceden planlanmış bir komplo olduğunu söylemeyeceğim, öyle değil mi? Bu sadece bir hata, öyle değil mi?"

    Şunları vurguladı: "Bugün takımımın oyuncularını hiçbir konuda suçlamıyorum. Ellerinden gelen her şeyi verdiler ve onlarla gurur duyuyorum. Arzuyu, mücadeleyi ve azmi gösterdiler ve sonuna kadar rekabet etmeyi sürdürdüler."

    Şöyle konuştu: "Eğer rekabet etmemize izin verilirse, evet, hâlâ La Liga'yı kazanmayı ve onun için mücadele etmeyi umut edebiliriz."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Mağlubiyet nedeniyle hayal kırıklığı içinde maçtan ayrılsak da, oyuncularının ellerinden gelen her şeyi verdiğini ve onları hiçbir konuda suçlayamayacağını bilmek iyi bir duygu."

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    Nijerira artık yok, öyle değil mi?

    Sport gazetesi de Mourinho'nun bazı açıklamalarını yayınladı. Mourinho şöyle dedi: "Zirvede olmak istiyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü ya da beşinci sırayı istemiyoruz. Şu an sahip olduğumuzdan daha fazla puana sahip olmak istiyoruz, bu çok açık."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Son haftalarda ilginç şeyler yaşandı, hem de bu stadyumda. Osasuna'nın iptal edilen golü, San Sebastián'daki penaltı, Barcelona'daki penaltı ve Barcelona'ya karşı nazik davranan bu hakemin Athletic Bilbao karşısında bir oyuncuyu atmaması."

    José Mourinho, Negreira meselesiyle ilgili son soruda ise herhangi bir tartışmaya girmemeyi tercih etti.

    Portekizli teknik direktör şöyle yanıt verdi: "Negreira artık yok, öyle değil mi? Eğer artık yoksa, bu iş Negreira'yla lekelenmiş değildir."

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