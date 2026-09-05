Maç sonrasında Mendy'ye, El Ehli'nin evvelki gün perşembe açıkladığı, Roy Pedro'nun sportif direktörlük görevinden ayrılmasına ilişkin kararın gerçek sebebinin kendisi olup olmadığı soruldu. Pedro, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl bile geçmeden bu görevden ayrılmış oldu.

Suudi Ligi'nin yayıncı kuruluşu "Thmanyah" kanalları, El Ehli oyuncularının geçtiğimiz salı günü Hilal'e karşı oynanan klasikoyu 3-0 kaybetmelerinin ardından kulüp yönetimiyle bir toplantı yaptıklarını ve sportif direktörün görevden alınmasını talep ettiklerini bildirmişti.

Senegalli kaleci, bu suçlamaya Suudi "Eş-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle yanıt verdi: "Biz futbolcuyuz, böyle kararları biz almayız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşmamız gereken yer sahadır ve cevabımızın olması gereken yer de burasıdır. Biz her şeyden önce oyuncuyuz ve hiç kimse kulüpten daha büyük değildir, hiç kimse de kulüpten daha büyük olmayacaktır."