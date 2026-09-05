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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Videoda: Mendy teknik direktörün istifasına neden olduğu iddialarının gerçek yüzünü açıkladı ve Al Ahly taraftarına sitem etti

E. Mendy
A. Bondarenko
Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
Senegal
Ukrayna
Suudi Arabistan

Senegalli kaleci kalbini açtı

Suudi Arabistan ekibi el-Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy, kulübün eski sportif direktörü Portekizli Rui Pedro Braz'ın görevden alınmasına neyin yol açtığının gerçeğini açıkladı ve takım taraftarlarına da sitem etti.

El-Ahli, dün akşam cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda oynanan ve iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında er-Riyad'ı 5-0 mağlup etti.

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  • Roy Pedro'nun kovulmasına yol açtığı iddialarının gerçeği

    Maç sonrasında Mendy'ye, El Ehli'nin evvelki gün perşembe açıkladığı, Roy Pedro'nun sportif direktörlük görevinden ayrılmasına ilişkin kararın gerçek sebebinin kendisi olup olmadığı soruldu. Pedro, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl bile geçmeden bu görevden ayrılmış oldu.

    Suudi Ligi'nin yayıncı kuruluşu "Thmanyah" kanalları, El Ehli oyuncularının geçtiğimiz salı günü Hilal'e karşı oynanan klasikoyu 3-0 kaybetmelerinin ardından kulüp yönetimiyle bir toplantı yaptıklarını ve sportif direktörün görevden alınmasını talep ettiklerini bildirmişti.

    Senegalli kaleci, bu suçlamaya Suudi "Eş-Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şöyle yanıt verdi: "Biz futbolcuyuz, böyle kararları biz almayız."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşmamız gereken yer sahadır ve cevabımızın olması gereken yer de burasıdır. Biz her şeyden önce oyuncuyuz ve hiç kimse kulüpten daha büyük değildir, hiç kimse de kulüpten daha büyük olmayacaktır."

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  • Ahli taraftarlarının sitemi

    Ayrıca Mendy, Şahtar Donetsk'ten gelen yeni transfer Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'ya maçın başından sonuna kadar yönelttikleri yuhalamalar nedeniyle Al Ahli taraftarlarına sitem etti.

    Mendy bu konuda şunları söyledi: "Birlik olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Taraftara onların yanında olduğumuzu söylediğim gibi, onların da bizimle olmasına ihtiyacımız var. Bizi ve takımdaki her oyuncuyu desteklemeleri gerekiyor. Herhangi bir oyuncu burada olduğu ve kulübün formasını giydiği sürece, hepimiz onun arkasında durmalıyız."

    Şöyle devam etti: "Daha on gün önce taraftar, oyunculardan birini olağanüstü bir şekilde karşıladı. O şimdi takımın bir üyesi ve bu ailenin bir parçası. Herkesten daha büyük olan şey ise bu aile ve bu kulüptür. Sadece Suudi Arabistan'ın değil, Asya'nın en büyük kulübü."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Suudi Arabistan'a, krallığa, Asya'ya ve dünyaya en iyi kulüp olduğumuzu gösterme sorumluluğumuz var. Buraya gelen her oyuncunun, taraftarımızın her zaman her birimize yaptığı gibi, kendini burada karşılanmış ve varlığından mutlu hissetmesini istiyoruz."

    Ekledi: "Bu şeyler değişmemeli. Biz taraftarımızı seviyor ve önemsiyoruz, eminim onlar da her birimizi seviyorlar."

  • Galibiyetlere dönüş

    Mendy ayrıca Roshn Ligi'nde galibiyet yoluna dönmekten de bahsetti. Takım, dördüncü haftada El-Khaleej'e 3-1 mağlup olmuş, ardından üçüncü haftadan ertelenen klasik maçta Hilal'e 3-0 yenilmişti.

    Şu yorumu yaptı: "Son iki maçta yeterli performansı gösteremediğimizin aramızda farkındaydık. Her maçın senaryosu farklıydı, ancak ortaya koyduğumuzun yeterli olmadığı çok açıktı ve bu bizim gerçek karakterimiz değil."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hafta boyunca çok konuştuk ve bizi güçlü kılan şeyleri kendimize hatırlattık. Kendi sahamızda oynayacağımızı ve doğru yola dönmek için üç puanı almamız gerektiğini biliyorduk, biz de bunu yaptık."

    Devam etti: "Çok sayıda kupa ve maça çıkıyoruz, o halde neden endişelenelim ki? Oynuyoruz ve her maça hazırlanıyoruz."

    Şöyle tamamladı: "Suudi Arabistan ve Asya'da en çok maça çıkan kulüplerden biriyiz, bu yüzden yalnızca işimize odaklanmamız, kendimize inanmamız ve sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü başarımız ancak çalışarak ve birlikte durarak gelecek."

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