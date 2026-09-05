Ayrıca Mendy, Şahtar Donetsk'ten gelen yeni transfer Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'ya maçın başından sonuna kadar yönelttikleri yuhalamalar nedeniyle Al Ahli taraftarlarına sitem etti.
Mendy bu konuda şunları söyledi: "Birlik olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Taraftara onların yanında olduğumuzu söylediğim gibi, onların da bizimle olmasına ihtiyacımız var. Bizi ve takımdaki her oyuncuyu desteklemeleri gerekiyor. Herhangi bir oyuncu burada olduğu ve kulübün formasını giydiği sürece, hepimiz onun arkasında durmalıyız."
Şöyle devam etti: "Daha on gün önce taraftar, oyunculardan birini olağanüstü bir şekilde karşıladı. O şimdi takımın bir üyesi ve bu ailenin bir parçası. Herkesten daha büyük olan şey ise bu aile ve bu kulüptür. Sadece Suudi Arabistan'ın değil, Asya'nın en büyük kulübü."
Sözlerini şöyle sürdürdü: "Suudi Arabistan'a, krallığa, Asya'ya ve dünyaya en iyi kulüp olduğumuzu gösterme sorumluluğumuz var. Buraya gelen her oyuncunun, taraftarımızın her zaman her birimize yaptığı gibi, kendini burada karşılanmış ve varlığından mutlu hissetmesini istiyoruz."
Ekledi: "Bu şeyler değişmemeli. Biz taraftarımızı seviyor ve önemsiyoruz, eminim onlar da her birimizi seviyorlar."