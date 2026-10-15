Juventus, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Celta Vigo'yu 2-1 yenerek son dakika galibiyeti elde etti.

Celta Vigo 18. dakikada Hugo Alvarez'in golüyle öne geçti, ancak Juventus 59 ve 90+2. dakikalarda Nick Woltemade ile Randal Kolo Muani'nin golleriyle karşılık verdi.

Juventus bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Celta Vigo hâlâ puansız durumda.

"Football Italia" sitesi maçın öne çıkan anlarını aktardı. İspanyol ekibi, organize bir toplu hücumla skoru açmayı başardı; Swedberg topu Hugo Alvarez'e aktardı ve Alvarez yakın mesafeden uzak direkte topu ağlara gönderdi.

Teun Koopmeiners kafa vuruşunu doğrudan Celta Vigo kalecisine gönderdi, ardından Hollandalı oyuncu Pierre Kalulu'nun 10 yarda mesafeden çevirdiği ortaya hâkim olmayı başaramadı.

Koopmeiners ayrıca istemeden Kerim Alajbegovic'in şutuna engel oldu; daha sonra Nick Woltemade, ceza sahası içinde sektirdiği topu üst ağlara gönderdi.

İkinci yarının başlamasının hemen ardından Celta Vigo savunucuları Woltemade'nin yakın direkteki girişimine karşılık verdi, ardından Radu, Francisco Conceicao'nun şutunu üst ağlara çelerek parladı.

Juventus beraberliği yakalamayı başardı: Koopmeiners soldan bir ortaya gönderdi, Marcos Alonso bu topa kötü müdahale etti; top göğsüne çarparak Nick Woltemade'nin önüne düştü ve Alman forvet için mükemmel bir pasa dönüştü. Woltemade da 12 yarda mesafeden topu doğrudan ağlara gönderdi.

Juventus, uzatma dakikalarında skoru tersine çevirdi. Andrea Cambiaso soldan kusursuz bir orta gönderdi, Randal Kolo Muani savunucuların arasına sızarak yükseldi ve uzak direkte topa kafayla vurdu; çok yakın mesafeden galibiyet golünü kaydetti.