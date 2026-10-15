24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Çeviri:

Videoda: Juventus, Celta Vigo'yu cezalandırdı; Celtic, Haytham Hassan'ın katkısına rağmen kaybetti

Celta Vigo - Juventus
Celta Vigo
Juventus
Ligi Europa
Salzburg - AC Milan
Salzburg
AC Milan
Lyon - Crystal Palace
Lyon
Crystal Palace
Benfica - Celtic
Benfica
Celtic
H. Hassan
İtalya
Mısır

Milan, Salzburg'u ezdi geçti; Lyon Crystal Palace'ı hüsrana uğrattı

Juventus, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk olduğu Celta Vigo'yu 2-1 yenerek son dakika galibiyeti elde etti.

Celta Vigo 18. dakikada Hugo Alvarez'in golüyle öne geçti, ancak Juventus 59 ve 90+2. dakikalarda Nick Woltemade ile Randal Kolo Muani'nin golleriyle karşılık verdi.

Juventus bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Celta Vigo hâlâ puansız durumda.

"Football Italia" sitesi maçın öne çıkan anlarını aktardı. İspanyol ekibi, organize bir toplu hücumla skoru açmayı başardı; Swedberg topu Hugo Alvarez'e aktardı ve Alvarez yakın mesafeden uzak direkte topu ağlara gönderdi.

Teun Koopmeiners kafa vuruşunu doğrudan Celta Vigo kalecisine gönderdi, ardından Hollandalı oyuncu Pierre Kalulu'nun 10 yarda mesafeden çevirdiği ortaya hâkim olmayı başaramadı.

Koopmeiners ayrıca istemeden Kerim Alajbegovic'in şutuna engel oldu; daha sonra Nick Woltemade, ceza sahası içinde sektirdiği topu üst ağlara gönderdi.

İkinci yarının başlamasının hemen ardından Celta Vigo savunucuları Woltemade'nin yakın direkteki girişimine karşılık verdi, ardından Radu, Francisco Conceicao'nun şutunu üst ağlara çelerek parladı.

Juventus beraberliği yakalamayı başardı: Koopmeiners soldan bir ortaya gönderdi, Marcos Alonso bu topa kötü müdahale etti; top göğsüne çarparak Nick Woltemade'nin önüne düştü ve Alman forvet için mükemmel bir pasa dönüştü. Woltemade da 12 yarda mesafeden topu doğrudan ağlara gönderdi.

Juventus, uzatma dakikalarında skoru tersine çevirdi. Andrea Cambiaso soldan kusursuz bir orta gönderdi, Randal Kolo Muani savunucuların arasına sızarak yükseldi ve uzak direkte topa kafayla vurdu; çok yakın mesafeden galibiyet golünü kaydetti.

  • FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Milan, Salzburg karşısında aldığı büyük galibiyetle kendine geldi

    Aynı hafta kapsamında Milan, sahasında konuk ettiği Red Bull Salzburg'u 4-0 yendi.

    Rossoneri'nin gollerini 15, 33 ve 49. dakikalarda hat-trick yapan Alfadio Cissé ile 72. dakikada Gonzalo Ramos kaydetti.

    Milan, Filippo Terracciano'nun kırmızı kart görmesinin ardından 84. dakikadan itibaren 10 kişiyle oynadı.

    Bu galibiyetle Milan, puan hanesine ilk 3 puanını yazdırdı; bu, Salzburg'un da sahip olduğu puan sayısıyla aynı.


  • FBL-EUR-C3-BENFICA-CELTICAFP

    Celtic, Avrupa Ligi'nde ikinci yenilgisini aldı

    İskoç ekibi Celtic, Mısırlı oyuncu Heytham Hassan'ın katkısına rağmen Portekiz temsilcisi Benfica'ya konuk olduğu maçtan 4-1 yenilgiyle ayrıldı.

    Benfica, 5. dakikada John Duran'ın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.

    Alexander Bah, 23. dakikada Portekiz ekibinin üstünlüğünü artırdı. Ardından John Duran, 36. dakikada kendisinin ikinci, ev sahibi ekibin ise üçüncü golünü attı.

    Heytham Hassan, 63. dakikada Celtic'in tek golünün asistini yaptı; golü Camilo Duran kaydetti.

    Benfica'nın dörtlüsünü ise 89. dakikada Vangelis Pavlidis tamamladı.

    Bu sonuçla Benfica puanını 6'ya yükseltti, Celtic ise halen puansız durumda.

    Aynı haftanın diğer maçlarında Lyon, Crystal Palace'ı 3-2 yenerken; Olympiakos, Marsilya'yı tek golle geçti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin