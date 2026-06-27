Videoda: Hırvatistan, Gana’nın yıldızlarını avladı… ve İskoçya’nın hayalini suya düşürdü

Hırvatistan, 12. grubun ikinciliğinde puanını 6’ya yükseltti; Gana ise üçüncü sırada 4 puanda kaldı.

Hırvatistan, grup ikincisi olarak, lider İngiltere (7 puan) ile birlikte son 32 turuna yükseldi; Gana ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak tur atladı.

Öte yandan, Hırvatistan’ın Gana’yı yenmesi, İskoçya’nın Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma hayalini sona erdirdi.

"Sky Sports" kanalının haberine göre, 3 puana sahip İskoçya'nın, Gana'nın Hırvatistan'ı en az üç gol farkla yenmesine ihtiyacı vardı.

Ancak Gana’nın Hırvatistan’a yenilmesi, İskoçya milli takımının turnuvayı üçüncü sırayı alan en iyi 8 takım arasında tamamlamasını matematiksel olarak imkansız hale getirdi.