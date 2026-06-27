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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda: Hırvatistan, Gana’nın yıldızlarını avladı… ve İskoçya’nın hayalini suya düşürdü

Hırvatistan - Gana
Hırvatistan
Gana
Dünya Kupası
İskoçya
Hırvatistan
Gana

Hırvatistan milli takımı, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Gana milli takımını 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan, maça hücum ağırlıklı bir oyunla başladı ve 17. dakikada Nikola Vlašić'in şutuyla golü az kalsın buluyordu, ancak top direğe çarptı.

31. dakikada Petar Sušić, Hırvatistan adına skoru açmayı başardı.

Gana milli takımı 9 dakika sonra beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak Antoine Semenyo'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.

73. dakikada Gana milli takımı, Derek Lukaseen'in golüyle skoru eşitledi.

Ancak Hırvatistan milli takımı, 83. dakikada Nikola Vlašić'in golüyle yeniden öne geçti.

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gana’nın Hırvatistan’a yenilmesi, İskoçya’yı Dünya Kupası’ndan eledi

    Hırvatistan, 12. grubun ikinciliğinde puanını 6’ya yükseltti; Gana ise üçüncü sırada 4 puanda kaldı.

    Hırvatistan, grup ikincisi olarak, lider İngiltere (7 puan) ile birlikte son 32 turuna yükseldi; Gana ise en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak tur atladı.

    Öte yandan, Hırvatistan’ın Gana’yı yenmesi, İskoçya’nın Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma hayalini sona erdirdi.

    "Sky Sports" kanalının haberine göre, 3 puana sahip İskoçya'nın, Gana'nın Hırvatistan'ı en az üç gol farkla yenmesine ihtiyacı vardı.

    Ancak Gana’nın Hırvatistan’a yenilmesi, İskoçya milli takımının turnuvayı üçüncü sırayı alan en iyi 8 takım arasında tamamlamasını matematiksel olarak imkansız hale getirdi.

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