Videoda: Hırvatistan, Gana’nın yıldızlarını avladı… ve İskoçya’nın hayalini suya düşürdü

Hırvatistan milli takımı, Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Gana milli takımını 2-1 mağlup etti.
Hırvatistan, maça hücum ağırlıklı bir oyunla başladı ve 17. dakikada Nikola Vlašić'in şutuyla golü az kalsın buluyordu, ancak top direğe çarptı.
31. dakikada Petar Sušić, Hırvatistan adına skoru açmayı başardı.
Gana milli takımı 9 dakika sonra beraberliği yakalamaya çok yaklaştı, ancak Antoine Semenyo'nun şutu direğin yanından dışarı çıktı.
73. dakikada Gana milli takımı, Derek Lukaseen'in golüyle skoru eşitledi.
Ancak Hırvatistan milli takımı, 83. dakikada Nikola Vlašić'in golüyle yeniden öne geçti.