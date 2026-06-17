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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda: Dünya Kupası destanı… İngiltere, çılgın bir gecede Hırvatistan’ı 4-0 mağlup etti

FEATURES
Legacy
İngiltere
İngiltere - Hırvatistan
Hırvatistan
Dünya Kupası
H. Kane
L. Modric
M. Rashford
J. Bellingham
İngiltere
Hırvatistan
ABD

Nefes kesici bir zirve

İngiltere milli takımının 2027 Dünya Kupası serüvenine ateşli bir başlangıç yapan “Üç Aslan”, Hırvatistan’ı 4-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek grup aşamasının ilk turundaki zirveyi ele geçirdi. Maç, son düdüğe kadar taraftarların nefesini kesen bir mücadeleye sahne oldu. 

"Üç Aslan" ile "Ateşliler"i bir araya getiren karşılaşma, karşılıklı goller, dramatik gelişmeler ve birinci sınıf yıldızların bireysel performansları gibi futbolun tüm keyifli unsurlarını barındırdı.

Harry Kane, İngiltere adına penaltıyı başarıyla gole çevirerek skoru açtı; ardından Martin Patorina’nın golüyle Hırvatistan’ın beraberliği yakalamasının ardından, Declan Rice’ın asistiyle ikinci golünü atarak takımını yeniden öne geçirdi. 

Ancak Hırvatistan milli takımı pes etmedi ve ilk yarının uzatma dakikalarında, tecrübeli Ivan Perišić’in asistinden yararlanarak Petar Musa’nın golüyle skoru yeniden eşitledi.

İkinci yarının başlangıcında ise Jude Bellingham, Elliot Anderson’ın pasının ardından hızlı bir atakla İngiltere’nin üçüncü golünü atarak sahneye çıktı ve ülkesine Dünya Kupası yolculuğunun başında değerli üç puanı kazandırdı. 

  • Kaptan Luka Modrić'in hatası bin kat daha büyük

    Hırvatistan taraftarları, takım kaptanı Luka Modrić’in ceza sahası içinde İngiliz oyuncu Madueke’ye yaptığı faulün ardından son derece gergin anlar yaşadı; hakem, “Üç Aslanlar” lehine derhal bir penaltı kararı verdi.

    İngiltere’nin tarihi golcüsü Harry Kane penaltıyı kullanmak için öne çıktı, ancak Hırvat kaleci muhteşem bir kurtarışla topu uzaklaştırdı ve Hırvat tribünleri, tehlikenin geçtiğini düşünerek coştu.

    Ancak durum hızla tersine döndü; Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından, hakem, şut anında kalecinin kale çizgisini aştığı gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasını emretti.

    Bu kez Kane hata yapma lüksü tanımadı. Büyük oyuncuların sakinliği ve özgüveniyle İngiltere kaptanı topu ağlara göndererek ülkesinin öne geçmesini sağladı; bu, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turundaki en dikkat çekici anlardan biri oldu.

    Fransız futbol istatistik ağı “Stats Foot”a göre, bu golle Harry Kane, 5 golle Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı golü atan oyuncusu oldu.

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  • Patorina maçı sıfırdan başlattı

    Hırvatistan milli takımı, İngiltere milli takımı karşısında beraberliği yakaladı. Martin Batorina, maçın 36. dakikasında “Hırvatlar” adına bir gol atarak İngiliz kaleci Pickford’un kalesini havalandırdı.

    Sušić orta sahanın derinliklerinde topu aldı ve kendinden emin bir şekilde ilerledikten sonra, İngiltere savunma hattını aşan akıllı bir pas attı. Arkadan gelen Patorina bu pası yakaladı ve topu kalecinin soluna doğru doğrudan vurdu. Böylece maçı başlangıç noktasına geri döndürdü ve Hırvat taraftarları coşturdu.

  • Hırvatların kutlamaları için sadece 7 dakika kaldı

    İngiltere, Hırvatlara kutlama için sadece yedi dakika süre tanıdı; 44. dakikada Declan Rice, sahanın ortasında topu geri kazandı ve savunmacıların arkasına isabetli bir uzun pas attı.

    Harry Kane bu kritik pası ustaca kontrol etti, ceza sahası içinde göğsüyle topu yumuşattı ve ardından uzak köşeye giden bir yerden vuruşla ikinci golünü attı; böylece ilk yarı bitmeden Hırvatların sevincini bozdu.

    Böylece Harry Kane, Gary Lineker’in rekorunu egale ederek, her ikisi de 10 golle İngiltere milli takımının Dünya Kupası finallerindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

    Bu sezon ise, Kein, kulüp ve milli takım formasıyla gol sayısını 69'a çıkararak rekorları kırmaya devam etti ve 1927/28 sezonunda 67 golle 97 yıl boyunca efsane Dixie Dean'in elinde kalan tarihi rekoru geçerek, tek sezonda en çok gol atan İngiliz futbolcu oldu.

  • Beitar Musa’nın golüyle ortam coşuyor

    İlk yarının uzatma süresinin 5. dakikasında (45+5), Petar Musa, Hırvatistan milli takımını İngiltere karşısında 2-2’lik beraberlik golünü atarak maça geri döndürdü. Gol, ceza sahası içine gönderilen uzun bir pasın ardından geldi; tecrübeli Ivan Perišić bu pası ustaca kontrol edip takım arkadaşına hazırladı ve Hırvat forvet, İngiltere kalesine giden güçlü bir şut attı.

    37 yaşında olmasına rağmen Perišić, Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansını sürdürdü. "Opta" ağının verilerine göre, bu kritik pasla tarihte 4 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol asistleri yapan ikinci oyuncu oldu ve Arjantinli efsane Lionel Messi’nin yanına katılarak, 1966’da resmi istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana sadece ikisinin başardığı bir başarıya imza attı.

    İngiliz taraftarlar bu gol üzerinde oldukça durdular; çünkü ilk anlarda gösterilen bir görüntüde Hırvat oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğu görülüyordu, ancak VAR teknolojisi, golün geçerli olduğunu ve ofsayt olmadığını doğrulayan bir görüntüyle konuyu netleştirdi.

    Ayrıca “Stats Foot” istatistiklerine göre, İngiltere milli takımı 27 Haziran 2010’da Almanya karşısında oynadığı maçtan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçının ilk yarısında iki gol yedi.

    Bu, İngiltere milli takımının 20 Haziran 2006'da İsveç'e karşı oynadığı maçtan bu yana ilk kez bir Dünya Kupası maçında iki kez beraberlik aldığı ikinci seferdir.

  • Real Madrid, Dünya Kupası'na katılıyor

    İngiltere ile Hırvatistan arasındaki karşılaşmada heyecan devam etti; İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında skoru 3-0’a getirerek farkı açtı.

    Gol, ikinci yarının başlangıcında 47. dakikada Jude Bellingham tarafından atıldı. Elliot Anderson'ın mükemmel pasıyla Real Madrid yıldızı kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ardından yaptığı güçlü vuruşla topu Hırvatistan ağlarına gönderdi.

    İngilizlere üstünlüğü getiren Bellingham’ın golü, aynı zamanda kulübü Real Madrid’e de Dünya Kupası’nda yer kazandırdı. İstatistiklere göre, Real Madrid oyuncuları Dünya Kupası tarihinde 82 gol attı; bu, Bayern Münih ile eşit olarak turnuva tarihindeki bir kulüp için en yüksek rekor olarak kayda geçti.

  • Rashford maçı erken bitirdi

    Markus Rashford, 86. dakikada Hırvatistan’ın umutlarını tamamen söndürdü; İngiltere milli takımının dördüncü golünü atarak farkı açtı ve “Üç Aslanlar”ın 2027 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında ezici bir galibiyete yaklaşmasını sağladı. 

    Barcelona yıldızının attığı gol, son dakikalarda İngiltere'nin üstünlüğünü teyit etti ve büyük dalgalanmaların yaşandığı karşılaşmayı sonuçlandırdı.

    Gol, Bukayo Saka’nın sahanın ortasından başlattığı hızlı bir kontra atakla başladı; Saka, Rashford’u Hırvat kaleciyle bire bir pozisyona sokan mükemmel bir derin pas attı. 

    Rashford, sakin ve kendinden emin bir şekilde kalecinin soluna doğru yerden sürüklenen bir şut attı ve İngiltere’nin dördüncü golünü kaydetti. Bu gol, üç puanı erkenden kutlamaya başlayan İngiliz taraftarları arasında büyük sevinç yarattı.

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