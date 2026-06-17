Videoda: Dünya Kupası destanı… İngiltere, çılgın bir gecede Hırvatistan’ı 4-0 mağlup etti

İngiltere milli takımının 2027 Dünya Kupası serüvenine ateşli bir başlangıç yapan “Üç Aslan”, Hırvatistan’ı 4-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek grup aşamasının ilk turundaki zirveyi ele geçirdi. Maç, son düdüğe kadar taraftarların nefesini kesen bir mücadeleye sahne oldu.

"Üç Aslan" ile "Ateşliler"i bir araya getiren karşılaşma, karşılıklı goller, dramatik gelişmeler ve birinci sınıf yıldızların bireysel performansları gibi futbolun tüm keyifli unsurlarını barındırdı.

Harry Kane, İngiltere adına penaltıyı başarıyla gole çevirerek skoru açtı; ardından Martin Patorina’nın golüyle Hırvatistan’ın beraberliği yakalamasının ardından, Declan Rice’ın asistiyle ikinci golünü atarak takımını yeniden öne geçirdi.

Ancak Hırvatistan milli takımı pes etmedi ve ilk yarının uzatma dakikalarında, tecrübeli Ivan Perišić’in asistinden yararlanarak Petar Musa’nın golüyle skoru yeniden eşitledi.

İkinci yarının başlangıcında ise Jude Bellingham, Elliot Anderson’ın pasının ardından hızlı bir atakla İngiltere’nin üçüncü golünü atarak sahneye çıktı ve ülkesine Dünya Kupası yolculuğunun başında değerli üç puanı kazandırdı.