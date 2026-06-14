Videoda... Almanya, Curacao'yu ezip geçti ve Brezilya'nın tarihi zaferini tekrarladı

Deneyimli Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, maçın başlamasından önce tüm dikkatleri üzerine çekti. Curaçao ve Almanya milli marşlarının çalınmasının ardından, Advocaat maçın başlangıç düdüğünden saniyeler önce duygusal bir an yaşayarak gözyaşlarına boğuldu ve turnuvanın şimdiye kadarki en etkileyici anlarından birinde seyircilerin ve medyanın ilgisini üzerine çekti.

78 yaş 260 gün olan Dick Advocaat, Dünya Kupası finallerinde bir milli takımı yöneten en yaşlı teknik direktör oldu ve dünyanın en köklü turnuvasında yeni bir rekor kırdı.

Advocaat, Dünya Kupası tarihinin en yaşlı teknik direktörü oldu. 38 yaş 326 gün yaşındaki Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile arasındaki yaş farkının 39 yıl 299 gün olduğu belirtildi. Bu, turnuva tarihinde karşı karşıya gelen iki teknik direktör arasındaki en büyük yaş farkıdır.