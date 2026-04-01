Senegal v Peru - International Friendly

Videoda: Absürt bir sahne... Fas ve Senegallıların Afrika Kupası zaferini aynı gece kutlaması

Afrika Uluslar Kupası finalinde yer alan iki takım, henüz resmi olarak kesinleşmemiş bir şampiyonluğu kutluyor

Fransız "RMC Sport" kanalının "absurd" olarak nitelendirdiği bir sahnede, Faslı taraftarlar ve Senegalli oyuncular, henüz hiçbir taraf için resmi olarak kesinleşmemiş olan 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kutladılar; zira Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) henüz kararını açıklamadı.

Lens'te Fas ile Paraguay arasındaki maç sırasında ve Diamniadio'da Senegal ile Gambiya arasındaki karşılaşma sırasında, Faslı taraftarlar ve Senegalli oyuncular, dün Salı akşamı kendi taraftarlarıyla birlikte takımlarının 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutladı.

"RMC Sport" ağı, Lens ile Dakar arasında yaklaşık 4300 kilometre mesafe olduğunu, ancak her iki şehirde de kutlama havasının hakim olduğunu belirtti.

18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan final maçının ardından şampiyonun kim olacağı konusunda belirsizlik devam ettiği için, iki taraf da aynı anda şampiyonluğu kutladı.

Senegal sahada 1-0 galip gelmesine rağmen, CAF Temyiz Komitesi 17 Mart'ta Senegal milli takımını finalden "çekilmiş" saydığını açıkladı ve galibiyeti 3-0'lık skorla Fas'a verdi.

Senegal'in bazı oyuncuları, Rabat'taki maç sırasında uzatma dakikalarında Fas'a verilen ve daha sonra kaçırılan penaltıya itiraz etmek için yaklaşık 15 dakika boyunca sahayı terk etmişti.

İki aydan fazla bir süre sonra, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazı üzerine nihai karar Spor Tahkim Mahkemesi'ne bırakıldı.

  • Senegal: Hâlâ Afrika şampiyonuyuz

    Tartışmalara rağmen, Senegal milli takımı unvanını korumaya devam ediyor; Peru ile oynanan dostluk maçı sırasında "Stade de France" stadyumunda taraftarlarına kupayı sergiledi ve ardından kendi sahasında kutlamalara devam etti.

    Oyuncular ve Senegal Futbol Federasyonu, "Afrika Şampiyonları" sloganına bağlılıklarını vurguladılar. Edward Mendy, "Bu unvanı birlikte kazandığımız için büyük gurur duyuyoruz" dedi.

  • Fas da kutlamalar yapıyor

    Aynı zamanda, Lens'teki Faslı taraftarlar şampiyonluklarını kutlayarak, kararın kendileri lehine verildiğini vurguladılar.

    Bir taraftar "RMC Sport" kanalına şunları söyledi: "Biz Afrika şampiyonuyuz, karar verildi ve sadece CAS'ın kararını bekliyoruz." Bir diğeri ise şunları ekledi: "Kurallar açık, sahadan ayrılan taraf kaybeden sayılır."

    Buna rağmen Fas milli takımı, dostluk maçı sırasında kutlamaları abartmamayı tercih etti; kupayı kaldırmadı veya resmi mesajlar göndermedi, sadece kurallara uyduğunu vurgulamakla yetindi.

  • Lens'te Faslı tezahüratlar

    Lens'te oynanan Fas-Paraguay maçı (2-1) sırasında, tribünlerdeki yaklaşık 38 bin seyirci, Fransa, Belçika ve Hollanda'nın çeşitli bölgelerinden gelmişti. Maçın son dakikalarında taraftarlar "Afrika Şampiyonları" sloganları attı ve tribünlerde büyük bir kutlama havası yaşandı.

    Bazı taraftarlar kupanın taklitlerini getirerek bunun "meşru bir hak" olduğunu vurgularken, diğerleri ise Dakar'da Senegal'in sergilediği kupayı "gerçek değil" diyerek alay etti.

    Taraftarlar, yönetmeliklerin 82. ve 84. maddelerine dayanarak, CAF'ın Fas'a yasal olarak galibiyet vermesi kararını doğruladılar.

  • Fas milli takımı sessizliğini koruyor

    Resmi açıdan bakıldığında, milli takım ya da teknik ekip kutlama yapmadı; teknik direktör Muhammed Vehbi, dikkatini geleceğe verdiğini ve süregelen tartışmalara odaklanmadığını vurguladı.

    O, "Takım dışında olup bitenleri takip etmedim, odak noktam saha içindeki işlerdi. Hedeflerimiz var ve geriye bakmıyoruz." dedi.

    Kaleci Yassine Bounou da oyuncuların tezahüratlara aldırış etmediklerini vurgulayarak, "Maça odaklanmıştık ve taraftarlara destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

    Paraguay teknik direktörü Gustavo Alvaro'ya da konuyla ilgili bir soru soruldu, ancak o, şampiyonlukların genellikle saha içinde belirlendiğini söyleyerek yetindi.