Videoda: Absürt bir sahne... Fas ve Senegallıların Afrika Kupası zaferini aynı gece kutlaması

Fransız "RMC Sport" kanalının "absurd" olarak nitelendirdiği bir sahnede, Faslı taraftarlar ve Senegalli oyuncular, henüz hiçbir taraf için resmi olarak kesinleşmemiş olan 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı kutladılar; zira Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) henüz kararını açıklamadı.

Lens'te Fas ile Paraguay arasındaki maç sırasında ve Diamniadio'da Senegal ile Gambiya arasındaki karşılaşma sırasında, Faslı taraftarlar ve Senegalli oyuncular, dün Salı akşamı kendi taraftarlarıyla birlikte takımlarının 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kutladı.

"RMC Sport" ağı, Lens ile Dakar arasında yaklaşık 4300 kilometre mesafe olduğunu, ancak her iki şehirde de kutlama havasının hakim olduğunu belirtti.

18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan final maçının ardından şampiyonun kim olacağı konusunda belirsizlik devam ettiği için, iki taraf da aynı anda şampiyonluğu kutladı.

Senegal sahada 1-0 galip gelmesine rağmen, CAF Temyiz Komitesi 17 Mart'ta Senegal milli takımını finalden "çekilmiş" saydığını açıkladı ve galibiyeti 3-0'lık skorla Fas'a verdi.

Senegal'in bazı oyuncuları, Rabat'taki maç sırasında uzatma dakikalarında Fas'a verilen ve daha sonra kaçırılan penaltıya itiraz etmek için yaklaşık 15 dakika boyunca sahayı terk etmişti.

İki aydan fazla bir süre sonra, Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazı üzerine nihai karar Spor Tahkim Mahkemesi'ne bırakıldı.

