Eski Al-Ahly oyuncusu ve şu anda kulübün kanalında spikerlik yapan Usame Hosni, Mahmoud Wafa'yı eleştirerek, takımın beraberlik almasına onun neden olduğunu iddia etti.

Osama, Al-Ahly kanalında şunları söyledi: "Maçı yöneten kardeşimiz, Al-Ahly'yi engellemek için talimatlarını nereden aldı ve kimin yararına? Ligin gidişatını başka bir takıma yönlendirmek mi istiyorsunuz?"

Ve ekledi: "Mısır'da rekabet bu mu? Mısır'da futbol bu mu? Tüm dünyanın gözü önünde bir hakem skandalı, Mısır'da futbolu yöneten kardeşlerimize ve beyefendilere yakışır bir hakem skandalı."

Ve şöyle devam etti: "Kafr El-Şeyh bölgesinden bir hakem, altına milyonlarca çizgi çizdiler. Al-Ahly maçlarında hakemleri kimin atadığını ve Al-Ahly'yi kim engellemek istediğini söylemeyeceğim."












