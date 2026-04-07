Al-Ahly Yönetim Kurulu üyesi Sayed Abdel-Hafiz ise Seramica Cleopatra maçı sırasında hakemlerin kararlarını eleştirdi.
Abdel Hafiz, televizyon açıklamalarında, Al Ahli'nin şu anda ismine yakışır güçlü bir yeniden yapılanma üzerinde çalıştığını, ancak dikkatli ve odaklanarak hareket etmeyi gerektiren hassas bir dönemden geçtiğini söyledi ve bu tür durumların önceki sezonlarda da tekrarlandığını, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Ayrıca, hakem Mahmoud Wafa'nın penaltı kararı vermemeyi haklı gösterecek bir bahane arıyor gibi göründüğünü ekleyen Abdülhafiz, Al-Ahli'nin, gözden geçirilmesi gereken iç hatalar olsa bile, haklarının bir kez daha ihlal edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.
Kulüp yönetiminin, saha hakemi ile video hakemleri arasında geçen diyaloğun ayrıntılarını ve hakem ekibinin seçilme kriterlerini öğrenmek için Futbol Federasyonu'na resmi bir talepte bulunacağını açıkladı.
Abdel Hafiz, Al Ahly'ye penaltı verilmeyeceğinden emin olduğunu belirtti ve hakemin video teknolojisinden döndükten hemen sonra bunu hissettiğini ekledi, özellikle de Seramica ekibinden oyunculara karşı kararlar vermekle meşgul olması, kararın yönünü gösteren bir işaret olarak değerlendirdi.
İki takım arasındaki birinci ve ikinci tur maçlarını yönetmek üzere aynı hakemin atanmasının mantığını sorgulayan Abdülhafiz, Mısır Futbol Federasyonu'ndan bu konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve ayrıca hakemin sahada bazı oyunculara itişip kakıştığı olayın da soruşturulmasını talep etti.
Son olarak, Al-Ahly'nin değerlerine bağlı kalmaya devam edeceğini belirterek, şampiyonluklar kazanma çabasının devam ettiği bir ortamda kulübe bağlılığın fedakarlık ve takım çalışmasına dayandığını vurguladı.
