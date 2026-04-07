Video: "Zorbalık ve hakem yolsuzluğu"... Al-Ahli'den Seramica Cleopatra maçının hakemine sert tepki

Al-Ahli, Seramica karşısında beraberlikle yetindi

Hakem Mahmoud Wafa, bugün Salı günü Mısır Süper Ligi'nde Seramica Cleopatra ile oynanan maçın ardından Al Ahly'den şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Uzatma dakikalarında, Seramika oyuncusuna yapılan el teması nedeniyle Al Ahly'nin penaltı talebinde bulunması üzerine büyük bir hakem tartışması yaşandı. Video teknolojisi devreye sokuldu ve maçı izleyen hakem Mahmoud Wafa, penaltı olmadığını teyit etti.

Bu karar büyük bir öfkeye yol açtı ve Al-Ahly oyuncuları, teknik ekip ve yönetim kurulu üyesi Sayed Abdel-Hafiz, maçın bitiş düdüğü çalındıktan sonra hakeme şiddetle itiraz ettiler.

  • Al-Ahli'yi devre dışı bırakma talimatları

     Eski Al-Ahly oyuncusu ve şu anda kulübün kanalında spikerlik yapan Usame Hosni, Mahmoud Wafa'yı eleştirerek, takımın beraberlik almasına onun neden olduğunu iddia etti.

    Osama, Al-Ahly kanalında şunları söyledi: "Maçı yöneten kardeşimiz, Al-Ahly'yi engellemek için talimatlarını nereden aldı ve kimin yararına? Ligin gidişatını başka bir takıma yönlendirmek mi istiyorsunuz?"

    Ve ekledi: "Mısır'da rekabet bu mu? Mısır'da futbol bu mu? Tüm dünyanın gözü önünde bir hakem skandalı, Mısır'da futbolu yöneten kardeşlerimize ve beyefendilere yakışır bir hakem skandalı."

    Ve şöyle devam etti: "Kafr El-Şeyh bölgesinden bir hakem, altına milyonlarca çizgi çizdiler. Al-Ahly maçlarında hakemleri kimin atadığını ve Al-Ahly'yi kim engellemek istediğini söylemeyeceğim."




    "Hakem yolsuzluğu ve zorbalık"

    Al-Ahly kanalının spikeri şöyle devam etti: "Mahmud Ashour, FIFA sıralamasında en iyi hakemlerden biri ve video yardım sisteminde görevliydi; olayı izledi ve maç hakemini çağırdı. Olayı farklı açılardan tekrar izledi ve oyuncunun elinin vücudundan dışarı çıktığını gördü."

    "Oyuncu elini dışarı doğru hareket ettirdi ve bu bir penaltıydı, ancak maç hakemi maç öncesinde talimat almıştı" diye devam etti.

    "Lig şampiyonasında kritik bir aşamadayız ve Tanrı şahidimdir ki olanlar utanç verici. Mısır'da spor, ne yazık ki her alanda gördüğümüz yolsuzluk gibi hale geldi" dedi.

    Son olarak şunları söyledi: "Bu sahne, hakemlikte yolsuzluğun varlığını yansıtıyor ve hakemlikte tanık olduğumuz zorbalık, rekabetin adaletini etkiliyor."

  • "Al-Ahli, haklarının bir kez daha elinden alınmasına izin vermeyecek"

    Al-Ahly Yönetim Kurulu üyesi Sayed Abdel-Hafiz ise Seramica Cleopatra maçı sırasında hakemlerin kararlarını eleştirdi.

    Abdel Hafiz, televizyon açıklamalarında, Al Ahli'nin şu anda ismine yakışır güçlü bir yeniden yapılanma üzerinde çalıştığını, ancak dikkatli ve odaklanarak hareket etmeyi gerektiren hassas bir dönemden geçtiğini söyledi ve bu tür durumların önceki sezonlarda da tekrarlandığını, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    Ayrıca, hakem Mahmoud Wafa'nın penaltı kararı vermemeyi haklı gösterecek bir bahane arıyor gibi göründüğünü ekleyen Abdülhafiz, Al-Ahli'nin, gözden geçirilmesi gereken iç hatalar olsa bile, haklarının bir kez daha ihlal edilmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

    Kulüp yönetiminin, saha hakemi ile video hakemleri arasında geçen diyaloğun ayrıntılarını ve hakem ekibinin seçilme kriterlerini öğrenmek için Futbol Federasyonu'na resmi bir talepte bulunacağını açıkladı.

    Abdel Hafiz, Al Ahly'ye penaltı verilmeyeceğinden emin olduğunu belirtti ve hakemin video teknolojisinden döndükten hemen sonra bunu hissettiğini ekledi, özellikle de Seramica ekibinden oyunculara karşı kararlar vermekle meşgul olması, kararın yönünü gösteren bir işaret olarak değerlendirdi.

    İki takım arasındaki birinci ve ikinci tur maçlarını yönetmek üzere aynı hakemin atanmasının mantığını sorgulayan Abdülhafiz, Mısır Futbol Federasyonu'ndan bu konuyla ilgili soruşturma açılmasını ve ayrıca hakemin sahada bazı oyunculara itişip kakıştığı olayın da soruşturulmasını talep etti.

    Son olarak, Al-Ahly'nin değerlerine bağlı kalmaya devam edeceğini belirterek, şampiyonluklar kazanma çabasının devam ettiği bir ortamda kulübe bağlılığın fedakarlık ve takım çalışmasına dayandığını vurguladı.

