Eski Manchester United ve Barcelona forveti, FOX Sports stüdyosunda televizyon yorumcusu olarak görev yaparken, her zamanki küstah tavırlarını tamamen bir kenara bıraktı. İbrahimoviç, Balkan ülkesinin tarihi bir şekilde turnuvaya katılma hakkını elde etmesini izledikten hemen sonra gözle görülür şekilde duygulanmış ve gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. Bu duygusal an, Sergej Barbarez’in azimli takımının, Seattle’da Katar’ı 3-1’lik dramatik bir galibiyetle mağlup ederek turnuvadaki “zayıf takım” imajını yıkıp B Grubu’ndan bir üst tura yükselmesinin hemen ardından yaşandı.
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VİDEO: Zlatan Ibrahimovic, Bosna-Hersek’in Dünya Kupası eleme turuna yükselmesini izledikten sonra gözyaşlarını zorlukla tuttu
Uzman, duygularına yenik düştü
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Kişisel kökler duyguları harekete geçirir
Bu tarihi başarı, İbrahimoviç’in yorumcu arkadaşı Thierry Henry ile birlikte yaptığı maç sonrası analiz sırasında onda derin bir yankı uyandırdı. Aile mirasını ve takımın turnuvadaki başarısının yarattığı derin toplumsal etkiyi değerlendiren efsanevi forvet, galip gelen kadroya ve dünyanın dört bir yanındaki tutkulu taraftar kitlesine son derece dokunaklı bir övgüde bulundu.
Ibrahimovic şöyle açıkladı: “Futbolun özü budur işte, insanları bir araya getirmek. Özellikle de bu kadar çok acı çekmiş bir ülke olan Bosna için bu mutluluğu görmek beni çok duygulandırıyor. Tüylerim diken diken oluyor çünkü burası babamın köklerinin bulunduğu yer ve 70.000 kişinin şarkı söylediğini görmek… Bosnalı taraftarlar muhtemelen kalplerinde çoktan Dünya Kupası’nı kazanmışlardır. Bu beni mutlu ediyor ve onlarla gurur duyuyorum.
"Onların grup aşamasını geçmelerini görmek de özel, ama en özel an taraftarların şarkı söylediği an. Bu beni duygulandırıyor. Şu anda kendimi doğru düzgün ifade edemiyorum bile, ama bu çok duygusal bir an ve ben sadece mutluyum. Sadece mutluyum."
Teknik direktör Barbarez de daha önce takımın masalsı yolculuğuyla ilgili benzer duygularını dile getirmiş ve şunları eklemişti: "Buraya tamamen zayıf taraf olarak geldik. Büyük ve önemli bir şey başarmaya çalışıyoruz ve bu artık gerçeğe dönüştü."
- Getty Images Sport
Ev sahibi ülke arasındaki karşılaşma belli oldu
Tarihinde ilk kez grup aşamasını başarıyla geçen Bosna-Hersek, artık turnuvada daha önce hiç girmediği bir aşamaya yükseliyor. Barbarez’in uyumlu takımı, önümüzdeki hafta ev sahibi ABD ile oynayacağı zorlu son 32 turu maçı öncesinde hızla konsantrasyonunu yeniden toplamalı.