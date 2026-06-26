VİDEO: Zlatan Ibrahimovic, Bosna-Hersek’in Dünya Kupası eleme turuna yükselmesini izledikten sonra gözyaşlarını zorlukla tuttu

Bu tarihi başarı, İbrahimoviç’in yorumcu arkadaşı Thierry Henry ile birlikte yaptığı maç sonrası analiz sırasında onda derin bir yankı uyandırdı. Aile mirasını ve takımın turnuvadaki başarısının yarattığı derin toplumsal etkiyi değerlendiren efsanevi forvet, galip gelen kadroya ve dünyanın dört bir yanındaki tutkulu taraftar kitlesine son derece dokunaklı bir övgüde bulundu.

Ibrahimovic şöyle açıkladı: “Futbolun özü budur işte, insanları bir araya getirmek. Özellikle de bu kadar çok acı çekmiş bir ülke olan Bosna için bu mutluluğu görmek beni çok duygulandırıyor. Tüylerim diken diken oluyor çünkü burası babamın köklerinin bulunduğu yer ve 70.000 kişinin şarkı söylediğini görmek… Bosnalı taraftarlar muhtemelen kalplerinde çoktan Dünya Kupası’nı kazanmışlardır. Bu beni mutlu ediyor ve onlarla gurur duyuyorum.

"Onların grup aşamasını geçmelerini görmek de özel, ama en özel an taraftarların şarkı söylediği an. Bu beni duygulandırıyor. Şu anda kendimi doğru düzgün ifade edemiyorum bile, ama bu çok duygusal bir an ve ben sadece mutluyum. Sadece mutluyum."

Teknik direktör Barbarez de daha önce takımın masalsı yolculuğuyla ilgili benzer duygularını dile getirmiş ve şunları eklemişti: "Buraya tamamen zayıf taraf olarak geldik. Büyük ve önemli bir şey başarmaya çalışıyoruz ve bu artık gerçeğe dönüştü."