Getty Images
Çeviri:
Video: Zlatan Ibrahimovic, AC Milan'daki görevini sürdürürken 45. yaş gününü kendine yeni bir Ferrari F80 hediye ederek kutladı
Milan ikonuna lüks bir hediye
Dünya futbolunda Ibrahimovic kadar dikkat çeken çok az figür var ve 45. yaş günü de bunun istisnası olmadı. Yüksek performanslı araçlara olan sevgisiyle tanınan eski golcü, bu günü bir Ferrari F80 satın alarak kutlamaya karar verdi. Bu son satın alma, kişisel dönüm noktalarını sık sık nadir ve pahalı süper otomobillerle kutlayan İsveçli için uzun süredir devam eden bir geleneği sürdürüyor. Sosyal medyada taraftarlar habere hızlıca tepki verirken, bazıları şakayla karışık Zlatan'ın Ferrari'yi kullanmadığını, Ferrari'nin Zlatan'ı kullandığını söyledi.
Efsanevi statüsüne rağmen Ibrahimovic'in mevcut rolü zaman zaman AC Milan taraftarları için kafa karışıklığına yol açtı. Birçok kişi onu kulüp yöneticisi olarak görse de, resmî görevi RedBird Capital ve Gerry Cardinale'a Kıdemli Danışmanlık yapmak. Bu ayrım kritik önem taşıyor, çünkü Zlatan yalnızca Milan'ın günlük operasyonlarına odaklanan geleneksel bir direktörden ziyade, mülkiyet grubu için bir süper danışman olarak çalışıyor. Cardinale'ın güvendiği bir isim olan Zlatan, Amerikalı yatırımcılarla Avrupa futbolunun karmaşık dünyası arasında köprü görevi görüyor.
Klibi izle
Görevler ve etki arasında denge kurmak
Ibrahimovic'in kulüpteki rolü operasyonelden ziyade stratejik olmaya devam ediyor. Teknik direktör ve sportif direktör seçimi de dahil olmak üzere üst düzey kararlarda belirleyici oldu, ancak teknik ekibin özerkliğine nadiren müdahale ediyor. Örneğin kısa süre önce, altı aylık bir aranın ardından Milanello antrenman sahasına geri döndü ve Benfica ile oynanacak kritik maçtan hemen önce ortaya çıktı. La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bu mesafeli yaklaşım, Ruben Amorim gibi isimlerin Ibrahimovic'in devasa kişiliğinin ağırlığını her gün hissetmeden takımı yönetmesini sağlıyor.
Bununla birlikte etkisi, Milanello'nun sınırlarının çok ötesine uzanıyor. Ibrahimovic, futbol dünyasında hâlâ önde gelen bir ses ve sık sık sporun en büyük tartışmalarına ilişkin görüş bildiriyor. Eski Barcelona oyuncusu, kısa süre önce medyayla gerçekleştirdiği bir bölümde eski kulüplerini yakından takip etmeyi sürdürdüğünü gösterdi. Mevcut sezonla ilgili tahminleri sorulduğunda, Hansi Flick yönetiminde Barcelona'nın hem La Liga şampiyonluğunu hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacağını net bir şekilde savundu.
- AFP
Doğmakta olan bir miras
46. yaşına girerken Ibrahimovic, ne yavaşladığına ne de oyuna yönelik kendine özgü yaklaşımını değiştirdiğine dair herhangi bir işaret veriyor. Cardinale ile yaptığı anlaşma, mevcut profesyonel hayatının temel taşı olmayı sürdürüyor; ona hem “Zlatan olmaya” devam etme özgürlüğü veriyor hem de Avrupa'nın en köklü kurumlarından birinin büyümesine katkı sunmasını sağlıyor. Kulübün sportif projesinin mali hedefleriyle uyumlu olmasını garanti altına alırken, kıta futbolunun inceliklerini de yönetime anlatmayı sürdürüyor.
Sonuç olarak, Milan'ın “görünmez adamı” hiç de öyle değil. İster yeni bir Ferrari F80 satın alıyor olsun ister AC Milan'ın taktik yönünü perde arkasından etkiliyor olsun, Ibrahimovic İtalyan futbolunun en dikkat çekici figürü olmayı sürdürüyor. Doğum günü, hem emekli bir sporcu hem de spor iş dünyasında yükselen bir güç oyuncusu olarak kalıcı etkisini hatırlatıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun