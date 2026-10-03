Dünya futbolunda Ibrahimovic kadar dikkat çeken çok az figür var ve 45. yaş günü de bunun istisnası olmadı. Yüksek performanslı araçlara olan sevgisiyle tanınan eski golcü, bu günü bir Ferrari F80 satın alarak kutlamaya karar verdi. Bu son satın alma, kişisel dönüm noktalarını sık sık nadir ve pahalı süper otomobillerle kutlayan İsveçli için uzun süredir devam eden bir geleneği sürdürüyor. Sosyal medyada taraftarlar habere hızlıca tepki verirken, bazıları şakayla karışık Zlatan'ın Ferrari'yi kullanmadığını, Ferrari'nin Zlatan'ı kullandığını söyledi.

Efsanevi statüsüne rağmen Ibrahimovic'in mevcut rolü zaman zaman AC Milan taraftarları için kafa karışıklığına yol açtı. Birçok kişi onu kulüp yöneticisi olarak görse de, resmî görevi RedBird Capital ve Gerry Cardinale'a Kıdemli Danışmanlık yapmak. Bu ayrım kritik önem taşıyor, çünkü Zlatan yalnızca Milan'ın günlük operasyonlarına odaklanan geleneksel bir direktörden ziyade, mülkiyet grubu için bir süper danışman olarak çalışıyor. Cardinale'ın güvendiği bir isim olan Zlatan, Amerikalı yatırımcılarla Avrupa futbolunun karmaşık dünyası arasında köprü görevi görüyor.



