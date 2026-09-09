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hakim-ziyech(C)Getty Images

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Video: Ziyech Brezilya'ya ulaştı, Faslı yıldıza "Arapça" coşkulu tezahürat

Transfers
Botafogo RJ - Red Bull Bragantino
Botafogo RJ
Red Bull Bragantino
Serie A
H. Ziyech
Brezilya
Fas

Atlas Aslanı için yeni bir durak

Faslı yıldız Hakim Ziyech, Faslı Wydad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz bir transferle Brezilya ekibi Botafogo ile resmi anlaşmasını tamamlamanın eşiğinde çarşamba akşamı Rio de Janeiro topraklarına ulaştı.

Ziyech'in uçağı, kendisini Botafogo'nun futbol direktörü Leo Coelho'nun beklediği Galeão Uluslararası Havalimanı'na indi.

Ziyech, kulübün atkısını takıp Botafogo bayrağını taşıyarak dışarı çıktı ve yeni takımının taraftarlarıyla buluşmak üzere dışarı çıkmadan önce havalimanının ana salonunda hatıra fotoğrafları çektirdi.



  • Türkçe coşkulu bir karşılama: Ziyech'in ilk sözleri

    Duygu yüklü bir anda, yaklaşık 100 Botafogo taraftarı havalimanının duvarları dışında toplanarak, Portekizce "salamaliko" tezahüratını "selamün aleyküm" anlamında haykırdı.

    Ayrıca taraftarlar, oyuncunun adına bir şarkı söyleyerek Faslı uluslararası yıldıza özel sıcak bir karşılama yaptılar ve "Ziyech geldi" dediler; Globo sitesine ve ESPN Brezilya'ya göre.



    Ziyech, Botafogo'nun resmi kanalına yaptığı ilk açıklamasında şunları söyledi: "Her şey yolunda gitti. Yolculuk biraz uzundu ama rahattı. Çok heyecanlıyım. Bu, Brezilya'ya ilk ziyaretim, ama her zaman dileklerim arasındaydı. Şimdi ise gerçek oldu."

    Şöyle devam etti: "Brezilya, futbol dünyasında bir numara. Burada bu bir yaşam tarzı, kalbime dokunan ve deneyimlemek için can attığım bir şey."



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  • Sağlık kontrolü

    Ziyech'in bugün çarşamba günü, Aralık 2028'e kadar uzanacak sözleşmeye resmi imzayı atmadan önce Botafogo'ya bağlı Lonier Antrenman Merkezi'nde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

    33 yaşındaki Ziyech, Fas takımı Wydad'a dönmeden ve ardından Brezilya'ya transfer olmadan önce Ajax (2016-2020), Chelsea (2020-2023) ve Galatasaray (2023-2025) kulüpleriyle Eski Kıta'da dolu dolu bir kariyer geçirdi.

    Ziyech, Dünya Kupası'nın iki farklı edisyonunda (2018 ve 2022) yer aldı ve takımın yarı finale yükseldiği Katar Dünya Kupası'nda Fas'ın tarihi serüveninin en öne çıkan yıldızlarından biriydi.

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