Video: Ziyech Brezilya'ya ulaştı, Faslı yıldıza "Arapça" coşkulu tezahürat

Duygu yüklü bir anda, yaklaşık 100 Botafogo taraftarı havalimanının duvarları dışında toplanarak, Portekizce "salamaliko" tezahüratını "selamün aleyküm" anlamında haykırdı.

Ayrıca taraftarlar, oyuncunun adına bir şarkı söyleyerek Faslı uluslararası yıldıza özel sıcak bir karşılama yaptılar ve "Ziyech geldi" dediler; Globo sitesine ve ESPN Brezilya'ya göre.









Ziyech, Botafogo'nun resmi kanalına yaptığı ilk açıklamasında şunları söyledi: "Her şey yolunda gitti. Yolculuk biraz uzundu ama rahattı. Çok heyecanlıyım. Bu, Brezilya'ya ilk ziyaretim, ama her zaman dileklerim arasındaydı. Şimdi ise gerçek oldu."

Şöyle devam etti: "Brezilya, futbol dünyasında bir numara. Burada bu bir yaşam tarzı, kalbime dokunan ve deneyimlemek için can attığım bir şey."







