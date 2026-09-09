Video: Ziyech Brezilya'ya ulaştı, Faslı yıldıza "Arapça" coşkulu tezahürat

Faslı yıldız Hakim Ziyech, Faslı Wydad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bonservissiz bir transferle Brezilya ekibi Botafogo ile resmi anlaşmasını tamamlamanın eşiğinde çarşamba akşamı Rio de Janeiro topraklarına ulaştı.
Ziyech'in uçağı, kendisini Botafogo'nun futbol direktörü Leo Coelho'nun beklediği Galeão Uluslararası Havalimanı'na indi.
Ziyech, kulübün atkısını takıp Botafogo bayrağını taşıyarak dışarı çıktı ve yeni takımının taraftarlarıyla buluşmak üzere dışarı çıkmadan önce havalimanının ana salonunda hatıra fotoğrafları çektirdi.