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Zamalek-SC-vs-USM-Alger-Final-MatchAFP
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Video: Zamalek'in Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselmesini sağlayan 40 saniye ve Pyramids, El Merrikh Bentiu'yu farklı mağlup etti

Match report
Zamalek SC - APR FC
Zamalek SC
APR FC
CAF Champions League Qualification
Pyramids FC - El Merriekh FC Bentiu
Pyramids FC
El Merriekh FC Bentiu
Mısır
Ruanda
Güney Sudan

Mısır'ın en az çabayla turu geçmesi

Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselmeyi garantiledi. Beyazlı ekip, cumartesi günü Kahire Stadı'nda oynanan 32'ler turu rövanş maçında Rwanda Askeri Kulübü'nü 1-0 mağlup etti ve Kigali'de oynanan ilk maçtaki aynı skorla kazanmasının avantajını değerlendirdi.

Maçın tek golünü, karşılaşmanın başlamasından 40 saniye sonra Ahmed Şerif kaydetti. Bu gol, beyazlı ekibe erken bir üstünlük sağlarken rakibini geriye düşmesini telafi etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.



Zamalek karşılaşmaya hücum baskısıyla başladı ve Mohamed Hamad 6. dakikada attığı şutun üst direğin üzerinden gitmesinin ardından skoru ikiye çıkarmanın eşiğinden döndü. Ardından Odai Dabbagh 10. dakikada güçlü bir şut çekti.

13. dakikada Zamalek'in kalecisi El Mehdi Süleyman ile sert bir mücadele yaşandı.

Rwanda Askeri Kulübü maça dönmeye çalıştı, ancak girişimleri etkili olmaktan uzaktı. Öte yandan Mohamed Şehata, ev sahibinin 1-0 önde tamamladığı ilk yarının bitiminden önce Zamalek adına bir fırsatı harcadı.

  • Dağınık ataklar

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte, El Mehdi Süleyman 48. dakikada Rwanda Ordu takımının tehlikeli bir girişimini önledi; 50. dakikada Muhammed Hamad'ın girişimi ise kaleyi gerçek anlamda tehdit etmedi.

    Zamalek'in teknik heyeti takımı canlandırmak için değişikliklere gitti; 56. dakikada Ahmed Rabia ve Shikabala Banza'yı oyuna sürdü, ardından 68. dakikada Adam Kayed ve Hüsam Eşref'i sahaya aldı.

    Rwanda Ordu takımı rekabeti yeniden canlandıracak bir gol arayışını sürdürdü, ancak Zamalek savunması 63. dakikada girişimlerinden birini uzaklaştırdı; 75. dakikada ise El Mehdi Süleyman güçlü bir şutu önledi.

    Adam Kayed 90. dakikada bir duran toptan ortaladı, top kalecinin elinden Muhammed Şehata'nın önüne sekti; Şehata zayıf bir vuruşla topu kaleden uzağa gönderdi ve skoru geliştirmek için yakaladığı yakın fırsatı harcadı.

    Zamalek maçın sonuna kadar öndeki skorunu korudu, böylece iki maçın toplamındaki üstünlüğünü teyit etti ve grup aşamasına yükselmeyi garantileyerek kıtasal turnuvadaki yolculuğunu sürdürdü.

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  • Pyramids rahat bir şekilde gruplara yükseldi

    Bir diğer maçta ise Pyramids, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. Mısır ekibi, cumartesi günü Hava Savunma Stadı'nda oynanan 32. tur rövanşında Güney Sudan şampiyonu Al-Merreikh Bentiu'yu 4-0 mağlup etti ve ilk maçı 1-0 kazanmanın avantajını da değerlendirdi.

    Pyramids maça erken hücum baskısıyla başladı ve Yousef Obama ilk dakikada skoru açmaya çok yaklaştı; ancak şutu üst direğin üzerinden auta gitti.

    Al-Merreikh savunması, Abdel Rahman Magdy'nin bir başka girişimini de uzaklaştırdı. Fakat aynı oyuncu, 23. dakikada Mostafa Fathy'nin kusursuz ortasını değerlendirerek ev sahibini öne geçirmeyi başardı.


    Pyramids'in golcüsü skoru ikiye çıkarmak için uzun süre beklemedi; yalnızca üç dakika sonra, kullanılan bir korner atışını filelere göndererek ikinci golü kaydetti.

    Hakem, 30. dakikada Al-Merreikh Bentiu'nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından Mahmoud Saber bir serbest vuruşta fırsatı harcadı ve Güney Sudan ekibinin kalecisi, Mohamed El-Shibi'nin sert şutunu çıkardı.

    İlk yarının bitmesine az bir süre kala Mostafa Fathy üçüncü golü ekledi ve Pyramids, yolun yarısını 3-0'lık üstünlükle tamamladı.

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  • Dördüncü gol ve mecburi eksiklik

    İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Yusuf Obama'nın dördüncü golü kaydetmesine direk engel olurken, Abdurrahman Magdi de Nasır Maher'in pasının ardından kişisel hat-trick'ini tamamlama fırsatını harcadı.

    Teknik direktör Mokwena 65. dakikada üç değişiklik yaparak Obama, Nasır Maher ve Mahmud Saber'in yerine Ahmed Atef Kota, Ahmed Abdülkadir ve Ahmed Nezir Buali'yi oyuna aldı.

    Cezayirli Buali'nin damgasını vurması için yalnızca birkaç dakika yetti ve 70. dakikada dördüncü golü kaydetti.

    Mokwena 75. dakikada Muhammed El Şibi ve Kerim Hafız'ın yerine El Fahuri ve Hamed Hamdan'ı oyuna sürdü, ancak Buali üç dakika sonra sakatlandı ve sahayı terk etmek zorunda kaldı; böylece Pyramids, değişiklik hakkını tükettiği için maçı on kişiyle tamamladı.

    86. dakikada ise Ahmed El Şennavi, El Merih forveti Bantiyu'nun kaleyle karşı karşıya kaldığı tehlikeli girişimine müdahale etti ve Pyramids kalesini gole kapatarak grup aşamasına yükseldiğini perçinledi.

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