Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselmeyi garantiledi. Beyazlı ekip, cumartesi günü Kahire Stadı'nda oynanan 32'ler turu rövanş maçında Rwanda Askeri Kulübü'nü 1-0 mağlup etti ve Kigali'de oynanan ilk maçtaki aynı skorla kazanmasının avantajını değerlendirdi.
Maçın tek golünü, karşılaşmanın başlamasından 40 saniye sonra Ahmed Şerif kaydetti. Bu gol, beyazlı ekibe erken bir üstünlük sağlarken rakibini geriye düşmesini telafi etmek gibi zorlu bir görevle karşı karşıya bıraktı.
Zamalek karşılaşmaya hücum baskısıyla başladı ve Mohamed Hamad 6. dakikada attığı şutun üst direğin üzerinden gitmesinin ardından skoru ikiye çıkarmanın eşiğinden döndü. Ardından Odai Dabbagh 10. dakikada güçlü bir şut çekti.
13. dakikada Zamalek'in kalecisi El Mehdi Süleyman ile sert bir mücadele yaşandı.
Rwanda Askeri Kulübü maça dönmeye çalıştı, ancak girişimleri etkili olmaktan uzaktı. Öte yandan Mohamed Şehata, ev sahibinin 1-0 önde tamamladığı ilk yarının bitiminden önce Zamalek adına bir fırsatı harcadı.