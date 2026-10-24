Bir diğer maçta ise Pyramids, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi. Mısır ekibi, cumartesi günü Hava Savunma Stadı'nda oynanan 32. tur rövanşında Güney Sudan şampiyonu Al-Merreikh Bentiu'yu 4-0 mağlup etti ve ilk maçı 1-0 kazanmanın avantajını da değerlendirdi.

Pyramids maça erken hücum baskısıyla başladı ve Yousef Obama ilk dakikada skoru açmaya çok yaklaştı; ancak şutu üst direğin üzerinden auta gitti.

Al-Merreikh savunması, Abdel Rahman Magdy'nin bir başka girişimini de uzaklaştırdı. Fakat aynı oyuncu, 23. dakikada Mostafa Fathy'nin kusursuz ortasını değerlendirerek ev sahibini öne geçirmeyi başardı.





Pyramids'in golcüsü skoru ikiye çıkarmak için uzun süre beklemedi; yalnızca üç dakika sonra, kullanılan bir korner atışını filelere göndererek ikinci golü kaydetti.

Hakem, 30. dakikada Al-Merreikh Bentiu'nun golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Ardından Mahmoud Saber bir serbest vuruşta fırsatı harcadı ve Güney Sudan ekibinin kalecisi, Mohamed El-Shibi'nin sert şutunu çıkardı.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala Mostafa Fathy üçüncü golü ekledi ve Pyramids, yolun yarısını 3-0'lık üstünlükle tamamladı.