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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Youssef En Nesyri gol attı, İttihat'ı Asya'da son dakika zaferine taşıdı

Neftchi Fargona - Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Y. En-Nesyri
Özbekistan
Suudi Arabistan
Fas

Faslı yıldız son dakika golüyle tüm gözleri üzerine çekti

İttihad, Özbek ekibi Neftçi Fergana ile karşılaşmasından hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla ayrılmayı reddederek, iki takımı "İstiklal" Stadı'nda bir araya getiren ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçtan 2-1'lik değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 17. dakikada Cemşid İskenderov'un penaltıdan attığı golle erken öne geçmesinin ardından, İttihad için sarsıcı bir şekilde başladı. Penaltı, İttihad forveti George Ilenikhena'ya yapılan bir el teması sonrası VAR incelemesinin ardından verildi ve Suudi takımı kendisini skorda geri dönmek zorunda buldu.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Awar'ın kafa golü İttihad'ı maça geri döndürdü

    İttihad geriye düşmeye teslim olmadı ve hücum denemeleriyle beraberlik golünü aramaya başladı. Nihayet Cezayirli Hossam Aouar, 34. dakikada kusursuz bir kafa vuruşuyla golü kaydederek maçı başa döndürdü ve ilk yarının bitimine doğru takıma yeniden umut aşıladı.



    İkinci yarı, iki takım arasında maçı bitirmeye yönelik karşılıklı girişimlerle açık bir mücadeleye sahne oldu. Maç sonuna yaklaşılırken beraberlik yakın görünüyordu; ta ki Faslı Youssef En-Nesyri belirleyici anda sahneye çıkana kadar.



  • En-Nesyri son anda vuruyor

    Maç berabere bitmeye doğru giderken En-Nesyri 90. dakikada attığı golle ışıldadı ve İttihad'a galibiyeti getirerek, zorlu bir karşılaşmanın ardından takımına üç değerli puan kazandırdı; böylece kıta yolculuğunda İttihad'ın daha fazla puan kaybetmesinin önüne geçti.

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    İttihad puanını 4'e yükselterek Batı grubu puan tablosunda geçici olarak yedinci sıraya çıktı; Neftçi Fergana ise puanı 3'te donup kalarak dokuzuncu sırada yer aldı. Bu galibiyet, turnuva mücadeleleri sürmeden önce Suudi Arabistan ekibine önemli bir moral verebilir.


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