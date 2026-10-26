İttihad, Özbek ekibi Neftçi Fergana ile karşılaşmasından hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla ayrılmayı reddederek, iki takımı "İstiklal" Stadı'nda bir araya getiren ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçtan 2-1'lik değerli bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 17. dakikada Cemşid İskenderov'un penaltıdan attığı golle erken öne geçmesinin ardından, İttihad için sarsıcı bir şekilde başladı. Penaltı, İttihad forveti George Ilenikhena'ya yapılan bir el teması sonrası VAR incelemesinin ardından verildi ve Suudi takımı kendisini skorda geri dönmek zorunda buldu.