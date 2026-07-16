Maçın bitiş düdüğünün ardından karışık bölgede duran Kane, Dünya Kupası zaferi arayışının sona ermiş olabileceği ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kaldı. Arjantin karşısında son dakikalarda 1-0’lık üstünlüğün elinden kayıp gitmesini izleyen 33 yaşındaki forvet, bir daha asla dünya sahnesinde boy gösteremeyeceğinden korkup korkmadığı sorusuyla doğrudan karşı karşıya kaldı.
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VİDEO: ‘Yıkılmış’ İngiltere kaptanı Harry Kane, Arjantin’e karşı yarı final mağlubiyetinin ardından, bir daha asla Dünya Kupası’nda oynayamayacağından korkup korkmadığı sorusuyla sert bir şekilde karşı karşıya kaldı
Kaptanın belirsiz geleceği
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"Yine de, bu konuyu konuşmak için henüz çok erken," diye yanıtladı Kane, geleceği hakkında ısrarla sorulduğunda. "Her yılı tek tek değerlendiriyorum ve milli takım benim gurur ve mutluluk kaynağım. Bu, her şeyden çok sevdiğim şey. Elbette dört yıl çok uzak bir süre; bu yaz 33 yaşına gireceğim ama Leo [Messi] varken bu hikâye hiç bitmedi; o hâlâ en üst seviyede performans gösteriyor. Bu tür konulara asla bir sınır koymak istemiyorum. Durumlar ortaya çıktıkça bunlarla ilgileneceğim, ama şimdilik tek yapmam gereken zorlu bir yenilgiyi sindirmek."
Bir başka yarı final çöküşünün analizi
Dört büyük turnuvada üst üste son aşamalara ulaşmasına rağmen hiçbir kupa kazanamayan İngiltere milli takımı için bu mağlubiyetin seyrı acı verici bir şekilde tanıdık geldi. Anthony Gordon’un takımını öne geçirmesine rağmen, Üç Aslanlar savunma kalkanına çekildi ve bu tutum, Enzo Fernandez ile Lautaro Martinez’in golleriyle sonuçta kendi sonlarını hazırladı.
"Yıkıldım," dedi Kane. "Takım arkadaşlarım için, herkes için, takım için, teknik ekip için, taraftarlar için yıkıldım.
Maçın büyük bir bölümünde iyi bir oyun sergiledik. 1-0 öne geçtikten sonra sadece skoru korumaya çalıştık gibi görünüyorduk ki bu seviyede bu yeterli olmuyor, bu yüzden çok üzgünüm.
"Buraya gelmek için çok çalıştık. Takım arkadaşlarım koşu, ter, kan, gözyaşı, ne olursa olsun her şeylerini verdiler; bu yüzden bugün olduğu gibi başarısız olmak gerçekten çok üzücü."
Kaptan şunları ekledi: "Bence bu, önceki turnuvalarda yaşananlara benzer bir durum.
"60 dakika boyunca maçın gidişatını çok iyi yönettik, gol attık ve öne geçtik. Ama sonra bir nedenden ötürü topu kontrol etmekte zorlandık, rakibe baskı kurmakta zorlandık ve bu da onların daha fazla ivme kazanmasına olanak sağladı."
- Getty Images Sport
Soyunma odasından ayrılışa verilen tepki
İngiltere kampındaki hava tam bir yıkım havasındaydı; kadro üyeleri, kaçırılan fırsatla ilgili olarak Kane’in duygularını paylaştılar. Arjantin’in geri dönüşünden önce yapılan taktiksel değişikliğin bir parçası olarak oyuna giren savunma oyuncusu Dan Burn, takımın baskı altında performans seviyesini koruyamamasını açıkça dile getirdi.
Burn, BBC'ye "Kesinlikle yıkıldım" dedi. "Maçın büyük bir bölümünde oyun planımızı oldukça iyi uyguladığımızı düşünüyordum. Ancak gol attığımızda biraz pasifleşip geri çekildik ve sonuçta bunun bedelini ödedik. Muhtemelen çok fazla gol şansı verdik ve böyle yaparsanız, rakip gol atar. Bizim için hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Daha önce maçları daha iyi savunup sonuna kadar götürdüğümüz oldu. Dünya Kupası finaline bu kadar yaklaşmışken, bu çok acı verici."
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