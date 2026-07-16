Dört büyük turnuvada üst üste son aşamalara ulaşmasına rağmen hiçbir kupa kazanamayan İngiltere milli takımı için bu mağlubiyetin seyrı acı verici bir şekilde tanıdık geldi. Anthony Gordon’un takımını öne geçirmesine rağmen, Üç Aslanlar savunma kalkanına çekildi ve bu tutum, Enzo Fernandez ile Lautaro Martinez’in golleriyle sonuçta kendi sonlarını hazırladı.

"Yıkıldım," dedi Kane. "Takım arkadaşlarım için, herkes için, takım için, teknik ekip için, taraftarlar için yıkıldım.

Maçın büyük bir bölümünde iyi bir oyun sergiledik. 1-0 öne geçtikten sonra sadece skoru korumaya çalıştık gibi görünüyorduk ki bu seviyede bu yeterli olmuyor, bu yüzden çok üzgünüm.

"Buraya gelmek için çok çalıştık. Takım arkadaşlarım koşu, ter, kan, gözyaşı, ne olursa olsun her şeylerini verdiler; bu yüzden bugün olduğu gibi başarısız olmak gerçekten çok üzücü."

Kaptan şunları ekledi: "Bence bu, önceki turnuvalarda yaşananlara benzer bir durum.

"60 dakika boyunca maçın gidişatını çok iyi yönettik, gol attık ve öne geçtik. Ama sonra bir nedenden ötürü topu kontrol etmekte zorlandık, rakibe baskı kurmakta zorlandık ve bu da onların daha fazla ivme kazanmasına olanak sağladı."



