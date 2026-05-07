AFP
VİDEO: Yeni 'Waka Waka' mı? Shakira, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısından bir kesit paylaştı
Bir Dünya Kupası efsanesinin geri dönüşü
Shakira kadar Dünya Kupası ile iç içe olan çok az sanatçı vardır. Sanatçının 2010 yılındaki büyük hit şarkısı "Waka Waka (This Time for Africa)", turnuva marşları arasında hâlâ en üst seviyedeki örnek olarak kabul ediliyor; milyarlarca kez izlenerek bir nesil futbolseverin vazgeçilmez şarkısı haline geldi. Şimdi ise şarkıcı, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için bu büyüyü tekrarlamayı hedefliyor.
Yaklaşan turnuvanın resmi tema şarkısının adı "Dai Dai" olarak belirlendi. Shakira, şarkının 14 Mayıs'ta tüm büyük müzik platformlarında yayınlanacağını açıkladı.
Maracanã'da Burna Boy ile ortak çalışma
2026 Dünya Kupası’nın küresel niteliğini vurgulayan bir adım olarak Shakira, Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy ile işbirliği yaptı. Bu ortak çalışma, Latin ve Afrobeats etkilerini harmanlayarak çağdaş müziğin en etkili iki ismini bir araya getiriyor. Projenin, tıpkı 2010’da “Waka Waka”nın yaptığı gibi, Dünya Kupası için gerekli olan yüksek enerjiyi yansıtması bekleniyor.
"Dai Dai"nin müzik videosu, Shakira'nın Brezilya'ya yaptığı son ziyaretin ardından Rio de Janeiro'daki efsanevi Maracanã stadyumunda çekildi. Futbolun en kutsal sahalarından birini arka plan olarak seçen prodüksiyon, sporun tarihiyle olan derin bağı vurgularken, Dünya Kupası döngüsünün bir sonraki bölümünü de sabırsızlıkla bekliyor.
"Waka Waka" fenomeni
“Waka Waka”, tarihin en başarılı futbol şarkısı olarak öne çıkıyor. Shakira, geleneksel Afrika melodilerini modern pop ritimleriyle harmanlayarak benzeri görülmemiş bir küresel çılgınlık başlattı. Şarkının ikonik koreografisi, hem taraftarlar hem de oyuncular arasında viral bir sansasyon yarattı ve bu parçayı kıtada ve ötesinde birlik ve kutlamanın güçlü bir sembolü haline getirdi.
Rakamlar bu kültürel devasa başarıyı yansıtıyor; şarkının resmi müzik videosu YouTube'da 4 milyardan fazla izlenme sayısına ulaşarak, platformun tüm zamanların en çok izlenen videoları arasında yerini aldı. 15 milyondan fazla dijital satış rakamıyla Waka Waka, sonraki tüm turnuva marşları için kesin bir referans noktası olmaya devam ediyor.
Shakira'nın hiç eskimayan cazibesi
Shakira’nın Dünya Kupası’ndaki izleri aslında 2006 yılında, Berlin’deki final maçında seslendirdiği hit şarkısı “Hips Don’t Lie”nin özel “Bamboo” versiyonuyla başladı. Daha sonra Brezilya’da düzenlenen 2014 turnuvasına, en büyük sahne için müziğini yeniden şekillendirme yeteneğini sergileyen “La La La” şarkısıyla geri döndü. Bu şarkı, Brezilya futbol kültürünün canlı enerjisini başarıyla yansıtarak sanatçının kalıcı cazibesini ortaya koydu.
Her iki şarkı da büyük bir ticari başarı elde etti ve radyolarda yaygın olarak çalındı. Özellikle "La La La", YouTube'da 1,3 milyar izlenme sayısını aşarak dijital ortamda önemli bir ilgi gördü. Bu katkılar, Shakira'nın turnuvanın vazgeçilmez bir parçası olarak statüsünü pekiştirdi ve milyarlarca kişilik, farklı nesillerden oluşan geniş bir kitleye hitap eden, yüksek enerjili hitler yaratma konusundaki yeteneğini kanıtladı.