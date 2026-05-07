VİDEO: Yeni 'Waka Waka' mı? Shakira, 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısından bir kesit paylaştı

2026 Dünya Kupası’nın küresel niteliğini vurgulayan bir adım olarak Shakira, Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Burna Boy ile işbirliği yaptı. Bu ortak çalışma, Latin ve Afrobeats etkilerini harmanlayarak çağdaş müziğin en etkili iki ismini bir araya getiriyor. Projenin, tıpkı 2010’da “Waka Waka”nın yaptığı gibi, Dünya Kupası için gerekli olan yüksek enerjiyi yansıtması bekleniyor.

"Dai Dai"nin müzik videosu, Shakira'nın Brezilya'ya yaptığı son ziyaretin ardından Rio de Janeiro'daki efsanevi Maracanã stadyumunda çekildi. Futbolun en kutsal sahalarından birini arka plan olarak seçen prodüksiyon, sporun tarihiyle olan derin bağı vurgularken, Dünya Kupası döngüsünün bir sonraki bölümünü de sabırsızlıkla bekliyor.



