Barcelona maça topa belirgin şekilde sahip olarak ve hücum anlayışını dayatma denemeleriyle başladı; son otuz metrede hızlı hareketlere yüklenip Galatasaray savunmasında boşluk arandı. Ancak Türk ekibi Katalan baskısına kontra ataklarla karşılık verdi ve Barcelona oyuncularının öne çıkmasıyla arkalarında oluşan alanlardan faydalanmaya çalıştı.

Barcelona topa sahip olmasına rağmen Galatasaray, ev sahibine ani bir darbe vurmayı başardı. Aleksey Batrakov 28. dakikada ceza sahası dışından yaptığı ve Cancelo'nun ayağına çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluşan vuruşla öne geçiş golünü kaydetti. Bu gol Barcelona'yı erken bir baskı altına soktu ve ilk yarı bitmeden maça dönmek için girişimlerini yoğunlaştırmaya zorladı.

Goldan sonra Barcelona hızla dengesini yeniden kurmaya ve Galatasaray savunması üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştı. Türk ekibi ise mevcut boşluklardan yararlanarak kontra ataklar yoluyla yeni fırsatlar aramayı sürdürdü. Katalan ekibinin soyunma odasına gitmeden önce eşitliği sağlama çabası, sonraki dakikalara rekabetçi bir hava kattı.







