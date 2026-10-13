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Video: Yamal'ın şovu Katalan fırtınasına yön verdi: Barcelona şahlandı ve Galatasaray'ı ezdi

Match report
Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
L. Yamal
Türkiye
İspanya

Barça'nın keyfi hiç bitmiyor

Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında salı akşamı deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Katalan ekibi, ikinci yarıda sergilediği hücum performansı ve hareketleriyle, kritik pasları sayesinde farkı yaratan genç yıldızı Lamine Yamal'ın parlak oyunu sayesinde geriye düştüğü maçtan farklı bir zaferle ayrıldı.

Aleksey Batrakov 28. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti, ardından Joao Cancelo 43. dakikada Barcelona adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Fermin Lopez 50. dakikada Katalan ekibinin ikinci golünü attı, Anthony Gordon 53. dakikada üçüncü golü ekledi ve oyuna sonradan giren Karim Adeyemi 66. dakikada skoru 4-1'e taşıdı.

Bu galibiyetle Barcelona puanını 6'ya yükseltti ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci zaferini elde ederek kıtasal turnuvada güçlü başlangıcını sürdürdü. Galatasaray ise ilk iki haftada aldığı yenilgilerin ardından puansız kaldı.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Galatasaray, Barcelona'yı gafil avladı

    Barcelona maça topa belirgin şekilde sahip olarak ve hücum anlayışını dayatma denemeleriyle başladı; son otuz metrede hızlı hareketlere yüklenip Galatasaray savunmasında boşluk arandı. Ancak Türk ekibi Katalan baskısına kontra ataklarla karşılık verdi ve Barcelona oyuncularının öne çıkmasıyla arkalarında oluşan alanlardan faydalanmaya çalıştı.

    Barcelona topa sahip olmasına rağmen Galatasaray, ev sahibine ani bir darbe vurmayı başardı. Aleksey Batrakov 28. dakikada ceza sahası dışından yaptığı ve Cancelo'nun ayağına çarpıp yön değiştirerek ağlarla buluşan vuruşla öne geçiş golünü kaydetti. Bu gol Barcelona'yı erken bir baskı altına soktu ve ilk yarı bitmeden maça dönmek için girişimlerini yoğunlaştırmaya zorladı.

    Goldan sonra Barcelona hızla dengesini yeniden kurmaya ve Galatasaray savunması üzerindeki baskıyı artırmaya çalıştı. Türk ekibi ise mevcut boşluklardan yararlanarak kontra ataklar yoluyla yeni fırsatlar aramayı sürdürdü. Katalan ekibinin soyunma odasına gitmeden önce eşitliği sağlama çabası, sonraki dakikalara rekabetçi bir hava kattı.



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    Video teknolojisi Galatasaray'ın sevincini kursağında bıraktı

    34. dakikada ilk yarının önemli anlarından biri yaşandı. Galatasaray, kullanılan köşe vuruşunda Victor Osimhen'in kafayla indirdiği, ardından Alper Yılmaz'a değerek ağlarla buluşan topla skoru ikinci gole taşıdığını düşündü.

    Ancak Türk ekibinin sevinci tamamlanmadı; video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" pozisyonu incelemek için devreye girdi ve gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Böylece Barcelona tek gol farkını korudu ve ilk yarı bitmeden karşılaşma tüm olasılıklara açık kaldı.

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    Cancelo, Barcelona'yı maça geri döndürüyor

    Barcelona, beraberlik golünü arayarak hücum girişimlerini sürdürdü ve 43. dakikada Joao Cancelo, Katalan ekibini maçın havasına geri döndürmeyi başardı. Dani Olmo'nun pasını değerlendiren Cancelo, topu tek dokunuşla ağlara göndererek ev sahibi takıma ilk yarının bitimine az bir süre kala, önemli bir anda beraberlik golünü kazandırdı.

    Cancelo'nun golü, topa sahip olmasına rağmen rakip kaleye ulaşmakta zorlanan Barcelona'ya büyük bir moral desteği sağladı. Öte yandan Galatasaray'ın ikinci golünün iptal edilmesi, 1-1'lik karşılıklı beraberlikle sona eren ilk yarının akışında önemli bir dönüm noktası oluşturdu. Böylece mücadele, ikinci yarının başlamasıyla yeniden başlıyor.

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    Yamal, Katalonya ayaklanmasının yıldızı

    Barcelona ikinci yarıya yoğun bir hücum baskısıyla başladı ve üstünlüğünü 50. dakikada öne geçiren golle sonuca yansıtmayı başardı. Lamine Yamal'ın ceza sahası içine gönderdiği muhteşem ortaya yükselen Fermin Lopez, kafayla topu ağlara gönderdi ve Katalan ekibi devrenin başlangıcından sadece birkaç dakika sonra skoru 2-1'e çevirdi.

    Barcelona rakibine nefes alma şansı tanımadı; yalnızca 3 dakika sonra Yamal ceza sahası içinde dikkat çekici bir teknik dokunuş sergiledi, Galatasaray savunmacısını geçtikten sonra topu Gordon'a aktardı ve Gordon topu ağlara gönderdi. 53. dakikada gelen bu üçüncü golle Türk ekibi, maça dönmek için zorlu bir görevle karşı karşıya kaldı.



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    Ademi dörtlüğü tamamlıyor

    Katalanların üstünlüğü sürdü ve oyuna sonradan giren Karim Adeyemi, 66. dakikada Barcelona'nın dördüncü golünü kaydetti. Lamine Yamal'ın yeni bir pasında Gabriel Jesus topa hâkim olamadı, top Alman oyuncuya ulaştı ve o da direkt ağlara gönderdi; böylece konuk ekibin büyük üstünlüğü pekişti.

    Dördüncü golün ardından Barcelona topa sahip olmaya devam etti ve birbiri ardına gelen çok sayıda atakla Türk ekibinin kalesini tehdit etti, ancak gol sayısını artırmayı başaramadı. Alman teknik direktör Hansi Flick de maçın sonucundan emin olduktan sonra bazı yıldızlarını dinlendirmek amacıyla değişikliklerini yaptı.

    Buna karşılık Galatasaray, ikinci yarıda tamamen silindi. Hücum varlığı geriledi ve Barcelona kalesinde gerçek bir tehlike oluşturamadı. Ayrıca sürekli baskı ve Katalanların hızlı hareketleri karşısında savunmada zorlandı; birbiri ardına gelen atakları durdurmaktan aciz kaldı ve sonunda Barcelona'nın hücum tufanı karşısında teslim oldu.



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