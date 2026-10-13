Barcelona, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında salı akşamı deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 4-1 yenerek büyük bir galibiyet elde etti. Katalan ekibi, ikinci yarıda sergilediği hücum performansı ve hareketleriyle, kritik pasları sayesinde farkı yaratan genç yıldızı Lamine Yamal'ın parlak oyunu sayesinde geriye düştüğü maçtan farklı bir zaferle ayrıldı.
Aleksey Batrakov 28. dakikada Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti, ardından Joao Cancelo 43. dakikada Barcelona adına eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Fermin Lopez 50. dakikada Katalan ekibinin ikinci golünü attı, Anthony Gordon 53. dakikada üçüncü golü ekledi ve oyuna sonradan giren Karim Adeyemi 66. dakikada skoru 4-1'e taşıdı.
Bu galibiyetle Barcelona puanını 6'ya yükseltti ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci zaferini elde ederek kıtasal turnuvada güçlü başlangıcını sürdürdü. Galatasaray ise ilk iki haftada aldığı yenilgilerin ardından puansız kaldı.