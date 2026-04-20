VİDEO: 'Yahuda!' - Isınma sırasında saha kenarında hakaretlere maruz kalan Arsenal forveti Gabriel Jesus, öfkeli bir şekilde Man City taraftarlarıyla yüzleşti
İsa, ‘Yahuda’ alaylarına sert çıkıştı
Karşılaşmalardan asla kaçınmayan Jesus, ısınma rutinini yarıda keserek o kişiyle doğrudan yüzleşti. Sonradan viral olan görüntülerde, 29 yaşındaki oyuncunun taraftara Manchester City’de geçirdiği beş yıllık dönemde elde ettiği başarıları hatırlattığı duyuluyor. Forvet, "Burada 11 şampiyonluk kazandım" diyerek karşılık verdi ve ardından hazırlıklarına geri döndü. Jesus aslında dört Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere 10 kupa kazanmış olsa da, mesajı netti: hizmetlerinin daha fazla saygı görmesi gerektiğini düşünüyordu.
Etihad, şampiyonluk mücadelesinde gerginlik doruğa ulaştı
Jesus'la yaşanan olay, Premier Lig şampiyonluk yarışında büyük bir dönüm noktası olan bu kritik karşılaşmanın gölgesinde kaldı. Maç başlamadan önce bile City taraftarları alaycı bir ruh hali içindeydi; stadyumun dışında, sezonun son haftalarında Arsenal'in sergilediği sakinlik eksikliğini tiye almak amacıyla Arsenal temalı su şişeleri satılıyordu. Sahada ise Man City maçın başlarında üstünlüğü ele geçirdi ve 16. dakikada Rayan Cherki'nin golüyle öne geçti. Ardından Gianluigi Donnarumma, uzaklaştırma girişiminde topun Kai Havertz'e çarpıp ağlara gitmesiyle Arsenal'e beraberliği hediye etti ve bu gol, Alman oyuncunun Şubat 2025'ten bu yana attığı ilk lig golü oldu. Ancak son sözü söyleyen Erling Haaland oldu; ceza sahası içinde dönerek Nico O'Reilly'nin ortasını gole çevirdi.
Şampiyonluk yarışı, Manchester'a kayıyor
Jesus ve Arsenal için bu yenilgi, şampiyonluk umutlarına önemli bir darbe vurdu. Öte yandan, bu galibiyetle Pep Guardiola’nın takımı, ligin zirvesinde Arsenal’e üç puan yaklaşmış oldu; ancak bir maç eksiği ve daha iyi gol farkı avantajıyla, ivme tamamen onların lehine. City, Çarşamba gecesi Burnley deplasmanında zirvedeki takımla puanlarını eşitleyebilir.