VİDEO: 'Yahuda!' - Isınma sırasında saha kenarında hakaretlere maruz kalan Arsenal forveti Gabriel Jesus, öfkeli bir şekilde Man City taraftarlarıyla yüzleşti

Karşılaşmalardan asla kaçınmayan Jesus, ısınma rutinini yarıda keserek o kişiyle doğrudan yüzleşti. Sonradan viral olan görüntülerde, 29 yaşındaki oyuncunun taraftara Manchester City’de geçirdiği beş yıllık dönemde elde ettiği başarıları hatırlattığı duyuluyor. Forvet, "Burada 11 şampiyonluk kazandım" diyerek karşılık verdi ve ardından hazırlıklarına geri döndü. Jesus aslında dört Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere 10 kupa kazanmış olsa da, mesajı netti: hizmetlerinin daha fazla saygı görmesi gerektiğini düşünüyordu.