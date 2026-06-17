VİDEO: Wrexham’ın Kop Tribünü’nden son gelişmeler! Ryan Reynolds ve Rob Mac, 70 milyon sterlinlik projenin şekillenişini izliyor; devasa yapı Galler gökyüzüne yükseliyor

Hollywood’un ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac’in paylaştığı vizyon, hızla somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Wrexham, geçtiğimiz günlerde bu ikonik stadyumun yeniden geliştirilme çalışmalarındaki ilerlemeyi şimdiye kadar en net şekilde gösteren çarpıcı bir sosyal medya videosu paylaştı. Yeni Kop Tribünü’nün çelik iskeleti artık mevcut tribünlerin üzerinde yükseliyor ve bu durum, kulübün modern tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Videoya eşlik eden kısa ama heyecan verici bir güncellemede kulüp, “Kop Tribünü’ndeki çalışmalar devam ediyor” açıklamasında bulundu. Görüntüler, Galler’in en eski uluslararası futbol stadyumunu modernize ederken, maç günü gelirlerini ve atmosferini önemli ölçüde artırmayı amaçlayan projenin muazzam boyutunu gözler önüne seriyor.