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Donny Afroni

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VİDEO: Wrexham’ın Kop Tribünü’nden son gelişmeler! Ryan Reynolds ve Rob Mac, 70 milyon sterlinlik projenin şekillenişini izliyor; devasa yapı Galler gökyüzüne yükseliyor

Wrexham
Championship

Wrexham, Racecourse Ground stadyumunda yürütülen 70 milyon sterlinlik iddialı yenileme çalışmaları hız kazanmaya devam ederken, taraftarlarına geleceğe dair nefes kesici bir bakış sundu. Kulüp tarafından yayınlanan yeni drone görüntüleri, şimdiden Kuzey Galler’in silüetine hakim olmaya başlayan yeni Kop Tribünü’nün muazzam boyutlarını gözler önüne seriyor.

  • Hipodrom Alanında Yeni Bir Dönem

    Hollywood’un ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac’in paylaştığı vizyon, hızla somut bir gerçekliğe dönüşüyor. Wrexham, geçtiğimiz günlerde bu ikonik stadyumun yeniden geliştirilme çalışmalarındaki ilerlemeyi şimdiye kadar en net şekilde gösteren çarpıcı bir sosyal medya videosu paylaştı. Yeni Kop Tribünü’nün çelik iskeleti artık mevcut tribünlerin üzerinde yükseliyor ve bu durum, kulübün modern tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

    Videoya eşlik eden kısa ama heyecan verici bir güncellemede kulüp, “Kop Tribünü’ndeki çalışmalar devam ediyor” açıklamasında bulundu. Görüntüler, Galler’in en eski uluslararası futbol stadyumunu modernize ederken, maç günü gelirlerini ve atmosferini önemli ölçüde artırmayı amaçlayan projenin muazzam boyutunu gözler önüne seriyor.

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  • Genişleme ve kapasite artışı

    Yeni tribün, yaklaşık 70 milyon sterlin (95 milyon dolar) değerindeki kapsamlı bir dönüşüm projesinin en önemli parçasıdır. Projenin tamamlanmasının ardından, Racecourse Ground’un toplam kapasitesinin 18.000 sınırını aşması beklenmektedir. Orijinal tasarım özelliklerine 2.000’den fazla koltuk eklenmesini öngören revize edilmiş planlar sayesinde, yenilenen Kop tribününün tek başına yaklaşık 7.750 taraftarı ağırlaması öngörülmektedir. Galler Hükümeti tarafından desteklenen Wrexham Gateway projesinin nihai hedefi, Racecourse Ground'u UEFA Kategori 4 statüsüne yükseltmektir.

    İnşaat 2025 yılında resmi olarak başlamış olsa da, proje bu kadar büyük çaplı bir inşaatla ilgili tipik engellerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak Mac, taraftarların nihayet yeni stadyumda yerlerini alabilecekleri tarihe ilişkin zaman çizelgesinde kararlılığını sürdürmüştür. Projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak konuşan Mac, Wales Online’ın aktardığına göre şunları söyledi: “2027-28 sezonunun başlangıcına kadar hazır olacak. Hizmete açılacak ve bu da koltukların dolacağı anlamına geliyor.”

    Bu arada Reynolds, böylesine büyük ölçekli bir yenileme projesinin getirdiği karmaşıklıklara rağmen, ortağının projeyi başarıyla sonuçlandırma yeteneğine güvenini koruyor. Projenin arkasındaki kararlılığa değinen Reynolds, şunları ekledi: "Bu adam işleri halleder. Rob’a bir şeyin imkansız olduğunu söylerseniz, göz bebeklerinin aniden büyüdüğünü ve içinden bir şeyler olduğunu görürsünüz."

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    Modern özellikler ve tarihi mirasa yapılan atıflar

    Dünyaca ünlü mimarlık firması Populous tarafından tasarlanan iki katlı yapı, sıradan bir koltuk bloğundan çok daha fazlasını sunuyor. Tesis, güvenli ayakta izleme alanları, birinci sınıf konuk ağırlama tesisleri ve modern, engelli erişimine uygun koltuklara sahip olacak. Bu çağdaş iyileştirmelere rağmen tasarım, bölgenin ünlü Ruabon tuğla işçiliğinden esinlenerek tasarlanmış kırmızı tuğlalı dış cephesi ile yerel tarihe derin bir şekilde kök salmış durumda.

    Bu proje, topluluk için de derin bir duygusal anlam taşıyor. Planlar, 1934’teki felakette hayatlarını kaybeden madencilere bir saygı göstergesi olarak Gresford Kömür Madeni’nden getirilen kardeş çarkı da içeriyor. Ayrıca, Wrexham efsanesi Joey Jones’un bir heykelinin de buraya dikilmesi planlanıyor; böylece kulübün parlak bir geleceğe doğru ilerlerken geçmişi de onurlandırılmış olacak.