Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025
Donny Afroni

Çeviri:

VİDEO: Vinicius Jr. ve Jude Bellingham, Madrid'de düzenlenen Professional Fighters League MMA etkinliğinde şiddetli bir şekilde yuhalandı ve alay konusu oldu

Real Madrid'in yıldızları Vinicius Jr ve Jude Bellingham, bu hafta sonu İspanya'nın başkentinde katıldıkları bir etkinlikte düşmanca bir karşılama ile karşılaştıkları için rahatsız edici bir ilgi odağı haline geldiler. Kendi evlerinde olmalarına rağmen, Brezilya ve İngiltere milli takım oyuncuları, onları gözle görülür şekilde sinirlendiren bir yuhalama ve ıslık korosu ile karşılandılar.

  • Real Madrid yıldızlarına düşmanca karşılama

    Vinicius, takım arkadaşları Thibaut Courtois ve Jude Bellingham ile birlikte Professional Fighters League (PFL) etkinliğine katıldı ve dövüşleri ön sıradan izlemeyi umuyordu; ancak arena kameraları onlara odaklandığında ortam bir anda değişti. Görüntüleri arenanın dev ekranlarına yansıtıldığında seyircilerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. Olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve oyuncuların Santiago Bernabeu dışında, hatta Madrid şehrinin içinde bile görüşlerin net bir şekilde bölündüğünü ortaya koydu.

    Binlerce kişinin yoğun yuhalamalarına ve baskısına rağmen, Madrid oyuncuları her an soğukkanlılıklarını korumaya çalıştılar. İspanya'daki çeşitli stadyumlarda eleştirilerin hedefi olmaya alışkın olan Vini, kameralar her hareketini takip ederken profesyonel bir tavır sergileyerek tribünlere karşı hiçbir rahatsızlık veya çatışma belirtisi göstermedi. Courtois ise büyük bir tezahüratla karşılandı.

  • Vini'nin sahadaki tartışmalı itibarı

    Vinicius'u eleştirenler, kamuoyundaki bu düşmanlığın temel nedeni olarak genellikle onun sahadaki kışkırtıcı davranışlarını gösteriyor. İster rakip taraftarlara ağlıyormuş gibi taklitler yapsın, ister rakiplerin ikinci lige ait olduğunu ima eden hareketler yapsın, ister hakemlerle sık sık çatışsın, Vinicius inkar edilemez yeteneğine rağmen tarafsız gözlemcileri kendi tarafına çekmekte zorlanıyor. Bununla birlikte, futbol dünyası oyuncuya yöneltilen her türlü ırkçı tacizi haklı olarak kınamaya devam ediyor.

    Futboldaki kutuplaşmaya dair bir hatırlatma

    Güvenlik görevlileri ve MMA etkinliğinin organizatörleri, katılımcıların davranışlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı; ancak orada bulunan taraftarlar ve medya tarafından çekilen görüntüler, “Real Madrid faktörünün” çelişkili duygular uyandırdığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu olay, İspanyol sporunda şu anda var olan güçlü kutuplaşmayı gözler önüne seriyor. Bellingham ve Vini gibi dünya çapındaki isimlerin profesyonel futbol dışındaki etkinliklerde bu tür bir reddedilmeyle karşılaşması dikkat çekicidir; bu durum, onları çevreleyen rekabet ve anlatıların saha sınırlarını aşarak, yaptıkları her türlü kamuya açık görünümde hissedildiğini göstermektedir.

