VİDEO: Vinicius Jr. ve Jude Bellingham, Madrid'de düzenlenen Professional Fighters League MMA etkinliğinde şiddetli bir şekilde yuhalandı ve alay konusu oldu

Vinicius, takım arkadaşları Thibaut Courtois ve Jude Bellingham ile birlikte Professional Fighters League (PFL) etkinliğine katıldı ve dövüşleri ön sıradan izlemeyi umuyordu; ancak arena kameraları onlara odaklandığında ortam bir anda değişti. Görüntüleri arenanın dev ekranlarına yansıtıldığında seyircilerden ıslık ve yuhalama sesleri yükseldi. Olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve oyuncuların Santiago Bernabeu dışında, hatta Madrid şehrinin içinde bile görüşlerin net bir şekilde bölündüğünü ortaya koydu.

Binlerce kişinin yoğun yuhalamalarına ve baskısına rağmen, Madrid oyuncuları her an soğukkanlılıklarını korumaya çalıştılar. İspanya'daki çeşitli stadyumlarda eleştirilerin hedefi olmaya alışkın olan Vini, kameralar her hareketini takip ederken profesyonel bir tavır sergileyerek tribünlere karşı hiçbir rahatsızlık veya çatışma belirtisi göstermedi. Courtois ise büyük bir tezahüratla karşılandı.