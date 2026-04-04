Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Yosua Arya

Çeviri:

VİDEO: Vinicius Jr, Real Madrid antrenmanında Trent Alexander-Arnold'u müthiş bir top geçirme hareketiyle rezil etti ve komik bir sevinç gösterisine başladı

Vinicius Junior, bu kez kurbanı kendi takım arkadaşlarından biri olsa da, neden dünya futbolunun en korkulan dripçilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Brezilyalı süperstar, Real Madrid'in geçtiğimiz günlerdeki bir antrenmanında, o günden beri internette hızla yayılan bir beceri gösterisiyle Trent Alexander-Arnold'u utandırdı.

  Valdebebas'ta büyülü bir an

    Real Madrid'in antrenman tesislerinde yoğunluk her zaman yüksektir, ancak bu hafta yapılan bir antrenmanda ortam tam bir komedi sahnesine dönüştü. Bir rondo çalışması sırasında Vini Jr, yıldırım hızında bir aldatma hareketiyle Alexander-Arnold'u olduğu yerde donakaldırdı. Top, eski Liverpool yıldızı daha tepki veremeden bacaklarının arasından kayboldu ve etraftaki oyuncuların anında coşkuyla bağırmasına neden oldu.

    • Reklam

  Videoyu izleyin

  Komik kutlamalar

    Top Alexander-Arnold'un bacaklarının arasından geçer geçmez Vinicius kendini tutamadı. Oyuna devam etmek yerine, Eduardo Camavinga'nın kollarında taşınırken gülerek sağ bek oyuncusuyla alay eden komik bir sevinç gösterisi yaptı. Madrid kadrosunun geri kalanı da bu eğlenceye hemen katıldı. Bu an, takım arkadaşlarından anında tepki gördü. Liverpool doğumlu savunma oyuncusu utancını atlatmaya çalışırken, takım arkadaşları kahkahalara boğuldu.

  Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Şimdi ne olacak?

    Alvaro Arbeloa'nın takımı şu anda La Liga'da Mallorca ile oynayacakları maça hazırlanıyor. Los Blancos, lider Barcelona'nın sadece dört puan gerisinde ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışında hâlâ iddialı. Ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bayern Münih ile karşılaşacaklar.

Şampiyonlar Ligi
