VİDEO: Vinicius Jr, Real Madrid antrenmanında Trent Alexander-Arnold'u müthiş bir top geçirme hareketiyle rezil etti ve komik bir sevinç gösterisine başladı

Vinicius Junior, bu kez kurbanı kendi takım arkadaşlarından biri olsa da, neden dünya futbolunun en korkulan dripçilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Brezilyalı süperstar, Real Madrid'in geçtiğimiz günlerdeki bir antrenmanında, o günden beri internette hızla yayılan bir beceri gösterisiyle Trent Alexander-Arnold'u utandırdı.