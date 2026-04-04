Real Madrid'in antrenman tesislerinde yoğunluk her zaman yüksektir, ancak bu hafta yapılan bir antrenmanda ortam tam bir komedi sahnesine dönüştü. Bir rondo çalışması sırasında Vini Jr, yıldırım hızında bir aldatma hareketiyle Alexander-Arnold'u olduğu yerde donakaldırdı. Top, eski Liverpool yıldızı daha tepki veremeden bacaklarının arasından kayboldu ve etraftaki oyuncuların anında coşkuyla bağırmasına neden oldu.
VİDEO: Vinicius Jr, Real Madrid antrenmanında Trent Alexander-Arnold'u müthiş bir top geçirme hareketiyle rezil etti ve komik bir sevinç gösterisine başladı
Valdebebas'ta büyülü bir an
Komik kutlamalar
Top Alexander-Arnold'un bacaklarının arasından geçer geçmez Vinicius kendini tutamadı. Oyuna devam etmek yerine, Eduardo Camavinga'nın kollarında taşınırken gülerek sağ bek oyuncusuyla alay eden komik bir sevinç gösterisi yaptı. Madrid kadrosunun geri kalanı da bu eğlenceye hemen katıldı. Bu an, takım arkadaşlarından anında tepki gördü. Liverpool doğumlu savunma oyuncusu utancını atlatmaya çalışırken, takım arkadaşları kahkahalara boğuldu.
Şimdi ne olacak?
Alvaro Arbeloa'nın takımı şu anda La Liga'da Mallorca ile oynayacakları maça hazırlanıyor. Los Blancos, lider Barcelona'nın sadece dört puan gerisinde ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışında hâlâ iddialı. Ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bayern Münih ile karşılaşacaklar.