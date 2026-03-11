VİDEO: Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarının Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta merhum annesini büyük bir tifo ile anması üzerine gözyaşlarına boğuldu

Bu anma töreni, daha önce genç yaşta annesini kaybetmenin travmasını anlatan Osimhen için derin bir kişisel anlam taşıyordu. Forvet, Nijerya'nın Lagos kentinde geçirdiği çocukluk yıllarını ve ailesinin yaşadığı zorlukları anlatırken UEFA'ya şunları söyledi: "Annem çok genç yaşta vefat etti. Ağabeyim köyden arayıp annemin uykuya daldığını ve bir daha uyanmadığını söyledi. Annem öldüğünde, ailemiz için çok zor bir dönem başladı. Babam her gün bize yemek sağlamak için dışarı çıkıp iş aramak zorundaydı. Futbol, benim ve ailemin yoksulluktan kurtulmak için tek kaçış yoluydu."