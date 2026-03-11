Şampiyonlar Ligi marşı çalarken, Osimhen takım arkadaşları Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın yanında dururken gözle görülür şekilde gözyaşlarına boğuldu. Orta saha oyuncusu Lucas Torreira, forvet oyuncusunu teselli ederken görüldü, ardından Osimhen kendini toparlayarak Liverpool oyuncularıyla el sıkıştı. Cimbom taraftarları, geldiğinden beri İstanbul kulübüyle inanılmaz bir bağ kuran takımın sembolü olan forvet oyuncusuna muazzam bir destek gösterdi. Osimhen sahada profesyonel tavrını koruyarak Mario Lemina'ya asist yaptı ve Türk devlerinin hayati önem taşıyan 1-0 galibiyetinde tek golü attı.
Çeviri:
VİDEO: Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarının Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta merhum annesini büyük bir tifo ile anması üzerine gözyaşlarına boğuldu
Osimhen, Galatasaray'ın galibiyetinde asist yaptı
Klip izle
Osimhen'in zirveye uzanan zorlu yolculuğu
Bu anma töreni, daha önce genç yaşta annesini kaybetmenin travmasını anlatan Osimhen için derin bir kişisel anlam taşıyordu. Forvet, Nijerya'nın Lagos kentinde geçirdiği çocukluk yıllarını ve ailesinin yaşadığı zorlukları anlatırken UEFA'ya şunları söyledi: "Annem çok genç yaşta vefat etti. Ağabeyim köyden arayıp annemin uykuya daldığını ve bir daha uyanmadığını söyledi. Annem öldüğünde, ailemiz için çok zor bir dönem başladı. Babam her gün bize yemek sağlamak için dışarı çıkıp iş aramak zorundaydı. Futbol, benim ve ailemin yoksulluktan kurtulmak için tek kaçış yoluydu."
- AFP
Sırada ne var?
Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kez kendi sahasında mağlup etti ve önümüzdeki hafta Anfield'da oynanacak 16 turu ikinci maçında da olumlu bir sonuç alacağına inanıyor. Ancak önce, bu hafta sonu Türk Süper Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşacak ve zirvedeki dört puanlık üstünlüğünü korumaya çalışacak.